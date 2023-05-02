4K TV pazarı büyümeye devam ediyor: Birkaç yıl içinde iki katına çıkacak!

Technavio'nun yeni raporunda yer alan verilere göre, üst düzey TV pazarı bu beş yıllık dönemde yüzde 19,19'luk bir büyüme kaydedecek. Rapor, 4K pazarının 183,45 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşacağını belirtiyor. Başka bir deyişle, 4K TV pazarı sadece birkaç yıl içinde pazar değerini iki kat artıracak.
Bununla birlikte, pazar hala en büyük engellerden biri olan 4K içerik eksikliği gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu 4K özellikli modeller hala daha düşük 1080p veya 720p çözünürlükteki içeriği destekleyebilse de, müşteriler daha az para harcayarak sadece bu düşük çözünürlüklü TV'leri satın almaya da devam ediyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah