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    4K TV pazarı büyümeye devam ediyor: Birkaç yıl içinde iki katına çıkacak!

    Yayınlanan yeni bir rapor televizyon pazarının geleceğine ışık tutuyor. Paylaşılan verilere göre 4K çözünürlüklü TV pazarı 2027 yılına kadar istikrarlı bir büyüme içerisinde olacak.
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    4K TV pazarı büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, 4K televizyon pazarının önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini ortaya koydu. Görünüşe göre 4K TV pazarı, 2022 ve 2027 yılları arasındaki beş yıllık dönemde yaklaşık yüzde 19'luk bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) görecek.

    4K TV pazarı büyümeye devam edecek

    Technavio'nun yeni raporunda yer alan verilere göre, üst düzey TV pazarı bu beş yıllık dönemde yüzde 19,19'luk bir büyüme kaydedecek. Rapor, 4K pazarının 183,45 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşacağını belirtiyor. Başka bir deyişle, 4K TV pazarı sadece birkaç yıl içinde pazar değerini iki kat artıracak.

    4K TV pazarı büyümeye devam ediyor
    Technavio raporu, TV'lerin standart boyutunun halihazırda 40 inç civarında olduğunu belirtiyor. Ancak, pazardaki trendlerin değişmesi nedeniyle, üretilen TV'lerin boyutu 80 inç'i bile aştı. Ayrıca, akıllı TV'ler pazarda giderek daha popüler hale geldikçe, müşteriler de 4K çözünürlüğü destekleyen modellere yönelmeye başladı. Televizyonu sürekli bir satın alım ihtiyacı olarak görmeyen tüketiciler, genellikle 10 yılda bir TV satın alıyor. Bu nedenle son birkaç yılda artış gösteren akıllı 4K TV’lerin satışında artış görülmesi bekeniyor.

    Bununla birlikte, pazar hala en büyük engellerden biri olan 4K içerik eksikliği gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu 4K özellikli modeller hala daha düşük 1080p veya 720p çözünürlükteki içeriği destekleyebilse de, müşteriler daha az para harcayarak sadece bu düşük çözünürlüklü TV'leri satın almaya da devam ediyor.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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