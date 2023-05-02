4K TV pazarı büyümeye devam ediyor: Birkaç yıl içinde iki katına çıkacak!

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, 4K televizyon pazarının önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini ortaya koydu. Görünüşe göre 4K TV pazarı, 2022 ve 2027 yılları arasındaki beş yıllık dönemde yaklaşık yüzde 19'luk bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) görecek.

4K TV pazarı büyümeye devam edecek

Technavio'nun yeni raporunda yer alan verilere göre, üst düzey TV pazarı bu beş yıllık dönemde yüzde 19,19'luk bir büyüme kaydedecek. Rapor, 4K pazarının 183,45 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşacağını belirtiyor. Başka bir deyişle, 4K TV pazarı sadece birkaç yıl içinde pazar değerini iki kat artıracak.

Technavio raporu, TV'lerin standart boyutunun halihazırda 40 inç civarında olduğunu belirtiyor. Ancak, pazardaki trendlerin değişmesi nedeniyle, üretilen TV'lerin boyutu 80 inç'i bile aştı. Ayrıca, akıllı TV'ler pazarda giderek daha popüler hale geldikçe, müşteriler de 4K çözünürlüğü destekleyen modellere yönelmeye başladı. Televizyonu sürekli bir satın alım ihtiyacı olarak görmeyen tüketiciler, genellikle 10 yılda bir TV satın alıyor. Bu nedenle son birkaç yılda artış gösteren akıllı 4K TV’lerin satışında artış görülmesi bekeniyor.

Akıllı TV satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay önce eklendi

Bununla birlikte, pazar hala en büyük engellerden biri olan 4K içerik eksikliği gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu 4K özellikli modeller hala daha düşük 1080p veya 720p çözünürlükteki içeriği destekleyebilse de, müşteriler daha az para harcayarak sadece bu düşük çözünürlüklü TV'leri satın almaya da devam ediyor.

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4K TV pazarı büyümeye devam ediyor