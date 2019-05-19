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5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Vivo, uygun fiyatlı yeni bir orta sınıf telefon tanıttı. Vivo Y3 olarak adlandırılan model, 5.000 mAh kapasiteli pil ve üç arka kamera ile geliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo yeni orta sınıf telefonunu resmen tanıttı. Y3 olarak adlandırılan model polikarbonat gövde ile geliyor. Ayrıca 720 x 1544 piksel HD+ çözünürlükte 6.35 inç çentikli LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.
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Gücünü MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio P35 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM var. Ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunuluyor. Bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör içeren üçlü arka kamera sistemi mevcut.

Yüz tanıma teknolojisi de var

Vivo Y3'ün ön tarafında 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Kare parmak izi tarayıcısı ise arka panelin ortasında bulunuyor. Ayrıca ikinci biyometrik kimlik doğrulama seçeneği olarak yüz tanıma özelliği var.
İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli pilden alan telefonun geleneksel 3.5 mm kulaklık girişini koruduğunu görüyoruz. Vivo Y3 kutudan Android Pie işletim sistemiyle çıkıyor. 216 dolar fiyat etiketi ile taşıyan cihazın Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.

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renega 3 hf.
1850tl üstü verilmez
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FreeRun 3 hf.
5000 lede gelse 3000 lede gelse 1 gün gidiyor nasıl oluyor bu iş anlamadım, 4 yıl önce aldığım telefonla şuan piyasadaki telefon 1 gün gidiyor, batarya teknolojisinde zerre gelişme yok
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Jon_Kar 3 hf.
Çöp
Helio işlemci

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Sharparrow 3 hf.
Hd ekranı ve 3 arka kamerası var... Ne kadar dengeli özellikler.
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