5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo yeni orta sınıf telefonunu resmen tanıttı. Y3 olarak adlandırılan model polikarbonat gövde ile geliyor. Ayrıca 720 x 1544 piksel HD+ çözünürlükte 6.35 inç çentikli LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

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Gücünü MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio P35 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM var. Ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunuluyor. Bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör içeren üçlü arka kamera sistemi mevcut.

Yüz tanıma teknolojisi de var

Vivo Y3'ün ön tarafında 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Kare parmak izi tarayıcısı ise arka panelin ortasında bulunuyor. Ayrıca ikinci biyometrik kimlik doğrulama seçeneği olarak yüz tanıma özelliği var.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli pilden alan telefonun geleneksel 3.5 mm kulaklık girişini koruduğunu görüyoruz. Vivo Y3 kutudan Android Pie işletim sistemiyle çıkıyor. 216 dolar fiyat etiketi ile taşıyan cihazın Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.