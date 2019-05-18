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Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek

Apple'ın yeni nesil telefonlarında kullanmak üzere 5G modem geliştireceği söyleniyordu. Yayınlanan yeni bir rapor şirketin kendi 5G modemini 2025 yılından önce üretmeyeceğini ortaya koydu.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor Apple'ın kendi 5G modemini üretmek için önünde altı yıl gibi uzun bir süre olduğunu ortaya koydu. Şirkete yakın kaynaklar The Information adlı basın kuruluşuna, Cupertinolu teknoloji devinin 5G modem üreteceğini ancak bunun 2025'ten önce gerçekleşmeyeceğini söyledi.
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Bu gelişme Apple ve Amerikan yonga devi Qualcomm ile arasındaki kavganın sona ermesine bağlanıyor. İki şirket devam eden tüm davaları geri çekme kararı almış ve 6 yıllık lisans anlaşmasıyla ortaklıklarını sürdürmüşlerdi. Anlaşmazlık, Qualcomm'un patent lisansları için talep ettiği ücretler nedeniyle çıkmıştı.

Intel, 5G modem işinden çekildi

Apple-Qualcomm anlaşmasının haberi yayınlandıktan birkaç saat sonra Intel, 5G modem işinden çekildiğini açıkladı. Intel CEO'su Bob Swan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apple ve Qualcomm'un duyurusu ışığında, bu teknolojiyi akıllı telefonlar için sunarken para kazanma olasılığımızı değerlendirdik ve henüz buna açık bir yol olmadığını gördük" dedi.

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DH Misafiri 3 hf.
Bir ßalon patlıyor piyasanın gerçekleri vardır
Sürü göç ediyor , yeşilliklere doğru
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SeKSandDoRT 3 hf.

üretmeyecek olmasından ziyade, üretEmeyecek olmasın ötürü olmasın sakın..
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renega 3 hf. SeKSandDoRT
Üretmeme kararını kendileri verdi. türkçede -acak -ecek ekleri mecburiyet ekleridir. Oysa apple yapmamayı kendisi tercih etti, sanırım ilk okul mezunusun dil bilgine bakılırsa.
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esmerbuyucu 3 hf.
Qualcomm'la 6 yıllık anlaştıkları için o zamana kadar onun 5G modemlerini kullanacaklar.
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dodofran 3 hf.
6 yıl bekleyelim 6g ye geçelim demişler.
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TheStarBox 3 hf.
O zamana kadar 6 hatta 7g çıkar.
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