Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek

Yayınlanan yeni bir rapor Apple'ın kendi 5G modemini üretmek için önünde altı yıl gibi uzun bir süre olduğunu ortaya koydu. Şirkete yakın kaynaklar The Information adlı basın kuruluşuna, Cupertinolu teknoloji devinin 5G modem üreteceğini ancak bunun 2025'ten önce gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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Bu gelişme Apple ve Amerikan yonga devi Qualcomm ile arasındaki kavganın sona ermesine bağlanıyor. İki şirket devam eden tüm davaları geri çekme kararı almış ve 6 yıllık lisans anlaşmasıyla ortaklıklarını sürdürmüşlerdi. Anlaşmazlık, Qualcomm'un patent lisansları için talep ettiği ücretler nedeniyle çıkmıştı.

Intel, 5G modem işinden çekildi

Apple-Qualcomm anlaşmasının haberi yayınlandıktan birkaç saat sonra Intel, 5G modem işinden çekildiğini açıkladı. Intel CEO'su Bob Swan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apple ve Qualcomm'un duyurusu ışığında, bu teknolojiyi akıllı telefonlar için sunarken para kazanma olasılığımızı değerlendirdik ve henüz buna açık bir yol olmadığını gördük" dedi.