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5 yıl sonra, transistör boyutunu küçültmek mümkün olmayacak

IBM ve Intel gibi devlerin içerisinde olduğu Yarıiletken Endüstri Birliği tarafından yayımlanan yol haritasına göre, 2021 yılından itibaren artık transistörlerde küçültme yapabilme imkanı kalmayacak.
2 yıl
9,5b
1
38
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yonga pazarının tarih boyunca geçirdiği döngü oldukça ilginç. İşlemcilerin güçlenmesi ve transistör sayılarının da artmaya başlaması ile birlikte,  zar alanlarının büyümeye başladığını gördük. Bir süre sonra bu büyüme enerji tüketimini olumsuz etkilemeye başladı ve yeni teknolojiler devreye girdi.

Yonga devleri, transistör sayısını artırmaya devam ederken üretim süreçlerinde yapılan bir takım optimizasyonlar ile, zar alanını belirli bir boyutta tutmayı başardı. Ayrıca transistörlerin boyutlarında ve yerleşim şekillerinde de değişiklikler oldu. Örneğin Intel, Tri-Gate adındaki teknolojisi ile, soruna çözüm bulmaya çalıştı.

Hali hazırda trend, üretim süreçlerinin geliştirilerek ve transistör boyutlarının küçültülerek aynı zar alanında daha fazla transistör elde edilmesi mantığı üzerinde ilerliyor. Bununla birlikte, araştırmacılar artık daha fazla küçülmenin mümkün olmadığını söylüyor.

Benzer bir konu üretim süreçlerinde de gündeme gelmişti. Üreticiler hali hazırda 5nm seviyesine kadar ilerlemenin planlarını yapıyor ancak uzmanlar, teknik olarak mümkün olsa da mali açıdan bu ilerlemenin artık desteklenemeyeceğini ifade ediyor.

Problem

IBM ve Intel gibi devlerin içerisinde olduğu Yarıiletken Endüstri Birliği tarafından yayımlanan yol haritasına göre, 2021 yılından itibaren artık transistörlerde küçültme yapabilme imkanı kalmayacak. Üreticilerin, bu gelişmelerin maliyetini karşılayabilmesi mümkün görünmüyor.

Hem üretim geometrilerinde yaşanan engeller, hem de küçülme konusundaki engeller Moore yasasını da tehlikeye atıyor. Moore Yasası olarak adlandırılan ve aslında kanun olmak ile uzaktan yakından alakası olmayan bu öngörüye göre, her iki yılda bir transistör sayısı ikiye katlanacak ve üretim maliyetleri aynı kalacak. Intel'in kurucusu Gordon Moore tarafından ortaya atılan bu öngörü, günümüze kadar gelmeyi başardı. 

Bazı uzmanlar, 2022 yılından sonra Moore yasasının devam etmesinin mümkün olmadığını düşünüyor zira ne transistör sayısının artması ne de maliyetlerin aynı kalması imkansız. Giderek büyüyen karmaşık yapılar, üreticileri de zorluyor Elbette, üreticiler buna bir çözüm bulacaktır. NAND bellek teknolojisinden hatırlayacağımız üzere birden fazla katman üzerine transistör yerleşimi gibi ihtimaller masada. Elbette 5 yıl sonra bizi neyin karşılayacağını bilmek zor.

Ayrıca Bkz. "Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı"

Hali hazırda, yonga tasarımı ve dökümü yapan üreticilerin zorlandığını görebiliyoruz. Şimdilik 7nm sürecine kadar planlar var ancak bu süreçten sonrasını görebilecek miyiz belli değil. Intel, 14nm litografisinin entegrasyonunda sıkıntılar yaşadı ve bu süreçte 4 nesil işlemci üretimi yapmak zorunda kaldı. Normalde firmanın, tick-tock adında iki nesillik iş geliştirme planı bulunuyordu. Bu bakımdan firmanın gelecek yıl 10nm sürecine geçmesi ve 7nm sürecini ise 2020 yılı sonrasına bırakması bekleniyor.

Samsung ve GlobalFoundries, iki yıldan bu yana 14nm süreci ile yonga seti üretimi yapıyor. Gelecek yıl 10nm sürecine geçmeye hazırlanan ikili, 2018 yılından sonra 7nm sürecine geçmeye çalışacak. TSMC ise gelecek yılın başlarında 10nm hacimli üretime geçiyor. 7nm için ise 2018 yılı konuşuluyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/07/25/roadmap-says-transistors-will-stop-shrinking/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Teknoloji bu, durmak bilmez elbet. Atom boyutlarına indikten sonra transistörü daha da küçültmek mümkün olmaz ama başka yöntemler gelişir. Quantum olayları mesela. "Bu en son noktadır" diyen, aklının son noktasına gelmiştir zaten. Çok takmamak lazım böyle insanları. Hayat devam ediyor, teknoloji gelişiyor.
Teknoloji bu, durmak bilmez elbet. Atom boyutlarına indikten sonra transistörü daha da küçültmek mümkün olmaz ama başka yöntemler gelişir. Quantum olayları mese...
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GreyParrot 2 yıl Firaristt
her sene haber olurya grafenle 450ghz işlemci haberleri belki gerçekten başarıp eskisi gibi tekrardan frekansa yüklenirler, birde 10 seneye ihtimal vermiyorum ama 20-30 seneye quantumlar evlere girebilir minikten.
her sene haber olurya grafenle 450ghz işlemci haberleri belki gerçekten başarıp eskisi gibi tekrardan frekansa yüklenirler, birde 10 seneye ihtimal vermiyorum ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Rubisco 2 yıl
Arge = maliyet.

100 tane adamı bi odaya tık, hadi daha iyi matematiksel yaklaşım geliştirin olayı değil. Dünya kadar detayı var. Tek başına bi üniteyi olabilecek en verimli halde üretebilirsin ve sonraki nesilde bundan daha iyisini üretemeyebilirsin. Ama bu sadece en alt seviyede bi durum. Bu ünitenin diğer üniteler ile iletişmi, bunun için gerekli bağlantı vs. denildimi işin karmaşıklığı fersah fersah artıyor. Konu illa cpu faln olmak zorunda değil. GPU'larda faln mesela bi FMA ünitesinin yapabildiği bi iş çok çok uzun zamandır max. verimde. toplam 4 cycle'da iş yapılırken bunu 1 cycle'a indirme imkanı yok. 5'den 4'e bilmem kaç zmanda indi ama 4'den 1'e inmez. niye inmaz, hesap hapmak için girdi vs. ihtiyacınız var, sonuçları bi yere yazmanız vs. lazım. Yani bi yerden yüklenmesi işlenmesi bi yere yazılması lazım. Çok zaman önceden beri ünite en üst verimde mantıksal olarak tasarlanabiliyor. İşin rengi, önce bunu daha çok sayıda farklı özelliklerde başka birimlere bağlamak istediklerinde VE fiziksel olarak tasarımında çıkıyor. Fiziksel olarak devre yapısının bi kısmında, kritik yolu/gecikmeyi azaltmak için yaptıkları şeyin yazılım tarafında karmaşıklığın artması olarak yansıması oluyor(fiziksel tarafta 1 birim fo4 fayda elde edelim diyorlar, ama kernel/driver tarafında 10birim karmaşa oluşuyor vs.). Farklı birimlerin birbirlerine bağlanması tonla başka sorun. Daha çok birim mi eklemek lazım, daha çok yerel bellek mi eklemek lazım, dark silikon denilen çipde enerjinin büyük kısmını sadece küçük bi alanın çekmesi başka sorun(çip 100mm2 olsun, 10mm2 alan gücün %25'ini 30mm2 bi alan %30'unu çekebiliyor mesela). Hepsiyle ayrı ayrı uğraşmanız gerekiyor.

Intel'den bahsedildi diye -> scheduler'da power gating yapılabilmesini anca Skylake'de yapabldiler. Zannedilenden çok daha karışık.

Yaptığınız işin simülasyonunu faln yapmak zorundasını. Bugün bu tarz büyük çiplerin hiçbirini realtime simülasyon yapamayız. Boşuna daha hızlı çip yapablmek için daha hızlı çipe ihtiyacmız var denmiyor. Bizim elimizde var 3.5ghz çip, ama simülasyon ederken bunu bikaç yüz KhZ veya MHz seviyelerinde yapabiliyoruz. Devrenin gerçek hayattaki davranışını 1-1 simüle etmek çok çok zor bi iş. Nvidia'nın faln onlarca milyon $'lık FPGA farmları var. Buna rağmen içleri ağzına kadar bug ile dolu(970'de 5000'den çok bug olduğunu kaç kişi biliyor mesela). GPU tarafı için iş görece kolay, çünkü bi nevi donanım izole ortamda çalışıyor, driver ve low level altyapılar ile sistem birbirinden izole olarak çalışıyor. Fiziksel olarak olan buglar driver ile patchlenip kullanılıyor.Ama zarar görememek, karizma çizmemek, ticari sır vs. açısından kimse bişey çaktırmıyor. CPU tarafında da böyle ama CPU'ların geliştirme süreçleri çok çok daha uzun. Bu tarz oluşan bugları da kernel geliştricileri için mecburen açık olarak yayınlıyorlar, AMD-Intel vs. sitelerinde var.

Bunların hepsi vakit ve para isteyen şeyler.

O zman alsınlar ilave 1000 mühendis, işler hızlansın, insana yatırım yapsınlar?

Belli büyüklüğün üstündeki Şirketlerin çoğu, Jobs'ın romantik romantik anlattığının aksine tam da devletler gibi bürokrasi ve çıkar çatışmaları içinde yürümeye çalışır. öyle tek seferde dünya kadar insan işe alınmayacağı gibi ciddi yapılandırmaya gittik bi sürü yatırım yapacaz, yıllık 200-300-500 milyon $ insan kaynakları/maaş vs. giderlerimiz olacaz dedinde kurullardan öyle kolay kolay geçiremezsiniz. Şirketin varolan konumunu koruyup , yıllık bonus / ilave ikramiye vs. garantilemek isteyen yöneticiye bikaç yıl boyunca bonuslarını garanti edemiyoruz diyeceğin bişeyi kabul ettirtemezsin. Hele iş şirketin satılması-birleşme vs. gibi noktaya gelmişse, dünya kadar eline para geçecek yöneticilerin tamamen rasyonel davranmalarını bekleyemezsin.

Kimse toplum için çalışmıyor. ZManında kurmuşlar girmişler bu işe. Hadi kapatıyoruz diyemez kimse. PAra da kazanılıyor, kar da ediyorlar, mücadele edecekler bi şekilde. Ürettikleri ile toplumun yararına işler yapılabilm ihtimalleri, bunların dünyanın gelişmesi için yukarda bahsettiğim gibi bi dünya şeyden vazgeçmeleri için yeterli neden değil. Çünkü, işler böyle yürümez dünyada.

Anca devlet fonu vs. gibi şeyler olursa belki. Bu durumda da hiçbiri en uç teknolojiye sahip şirketlerle rekabet edecek noktada değiller. Belki bu şirketlerin 2 senede aldığı yolu devlet fonu destekli yapılar 10 senede alacak. Fonların süreklilik arz etmesi, işgüzar politikacı-bürokratların elinde kurban gitmemesi gerekecek.

vs. vs.

Bugün zaten devasa tıkanmışlık var, yine birbirini besleyen bu kısırdöngünün taşları yüzünden. Devasa deli gibi rekabet var. GEliştirme maliyetleri sürekli yükseliyor. Herkes hem rekbaet edebilme hem para kazanabilme derdinde. Ama argeyi kökleyemiyor, çünkü hem ilave maliyet demek, hem yönetim-ortaklık yapısı vs. sorunu. Herkesin tamam elimizi taşın altına koyuyoruz, gerekirse zarar edelim , süper bişeyler üretelim gibi tamamen ütopik noktalara kimse gitmiyor. 10 milyar $ arge varsa, bunu 20 milyar $'a hiçbi şirket 1 yılda çıkartmaz. İsterse kasasında sebil gibi para olsun.

Öyle olunca da böyle oluyo işte...


Edit:

Graphen ulaşılacak en uç nokta değil, silisyumun daha avantajlı olduğu yerler var.

Deneysel olarak herşey var, ama lab'da blmem kaç zmanda ürettiğin, 3 5 tanesini 1 yılda üretebileceğin şeylerin de hiçbi anlamı yok. Toptan sistem sorunu isteyen desin, bunun çözümü yok. karbon nanotüpünden kuracağın yapıları milyat transistrden oluşan, aynı waferdan yüksek oranda sağlam çıkan çiplerle rekabet ettirebilecek misin? Bunu alıp sanayide kullanılabilir hale dönüştürecem diye çalışmanın maliyeti dünya kadar zaten, bunların çoğu da hükümet destekli fonlardan geliyor. Şirketin tek başına karbon nanotüp transistör bi yapı oluşturacam diye devasa paralar harcamayacağını herkes bilir sanırm.

Yarı-iletken dünyası argenin çok zor, masraflı, yatırımcının girmek istemediği bi alan. Silicon-investor arıyorum derseniz bulamazsınz. TAnıdığım adam var, 200 tane yatırımcı dolaştı, silicon lafı duyar duymaz kaçmaya başlıyorlar o derece. Ne de olsa kullanıcı sayısının şirketin değerini arttırdığı ortamdayız, normal hepsi.

3A-5A grubu elemntlerinin farklı alaşımlarından tutun di-elektrik yapı olarak mikroskopik hava kabarcığı kullanmaya, quantum kuyusu tarzı yapılara üstünde çalışılan şeyler var. Ama bunların hepsi yine zaman-maliyete biniyor.
Arge = maliyet.100 tane adamı bi odaya tık, hadi daha iyi matematiksel yaklaşım geliştirin olayı değil. Dünya kadar detayı var. Tek başına bi üniteyi...
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Robot Doktoru 2 yıl
moore yasası diye birşey yok. bir çok sebepten dolayı yasa olma koşuluna uymuyor.
bunlardan biri: hiç bir yasa (döngüsellik hariç)zaman ı referans almaz.
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TheStarBox 2 yıl
Monro mduur nedir.Adam hey 2 yıld abir küçülecek dememiş ki?
Her 2 yıld abri transistor sayısı 2ye katlanacak ve maliyet aynı kalacak demiş.
Muhtemelen HBM bellekler gibi katmanlı bir yapı ile 5nm mümkün olacak.
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Rubisco 2 yıl
Arge = maliyet.

100 tane adamı bi odaya tık, hadi daha iyi matematiksel yaklaşım geliştirin olayı değil. Dünya kadar detayı var. Tek başına bi üniteyi olabilecek en verimli halde üretebilirsin ve sonraki nesilde bundan daha iyisini üretemeyebilirsin. Ama bu sadece en alt seviyede bi durum. Bu ünitenin diğer üniteler ile iletişmi, bunun için gerekli bağlantı vs. denildimi işin karmaşıklığı fersah fersah artıyor. Konu illa cpu faln olmak zorunda değil. GPU'larda faln mesela bi FMA ünitesinin yapabildiği bi iş çok çok uzun zamandır max. verimde. toplam 4 cycle'da iş yapılırken bunu 1 cycle'a indirme imkanı yok. 5'den 4'e bilmem kaç zmanda indi ama 4'den 1'e inmez. niye inmaz, hesap hapmak için girdi vs. ihtiyacınız var, sonuçları bi yere yazmanız vs. lazım. Yani bi yerden yüklenmesi işlenmesi bi yere yazılması lazım. Çok zaman önceden beri ünite en üst verimde mantıksal olarak tasarlanabiliyor. İşin rengi, önce bunu daha çok sayıda farklı özelliklerde başka birimlere bağlamak istediklerinde VE fiziksel olarak tasarımında çıkıyor. Fiziksel olarak devre yapısının bi kısmında, kritik yolu/gecikmeyi azaltmak için yaptıkları şeyin yazılım tarafında karmaşıklığın artması olarak yansıması oluyor(fiziksel tarafta 1 birim fo4 fayda elde edelim diyorlar, ama kernel/driver tarafında 10birim karmaşa oluşuyor vs.). Farklı birimlerin birbirlerine bağlanması tonla başka sorun. Daha çok birim mi eklemek lazım, daha çok yerel bellek mi eklemek lazım, dark silikon denilen çipde enerjinin büyük kısmını sadece küçük bi alanın çekmesi başka sorun(çip 100mm2 olsun, 10mm2 alan gücün %25'ini 30mm2 bi alan %30'unu çekebiliyor mesela). Hepsiyle ayrı ayrı uğraşmanız gerekiyor.

Intel'den bahsedildi diye -> scheduler'da power gating yapılabilmesini anca Skylake'de yapabldiler. Zannedilenden çok daha karışık.

Yaptığınız işin simülasyonunu faln yapmak zorundasını. Bugün bu tarz büyük çiplerin hiçbirini realtime simülasyon yapamayız. Boşuna daha hızlı çip yapablmek için daha hızlı çipe ihtiyacmız var denmiyor. Bizim elimizde var 3.5ghz çip, ama simülasyon ederken bunu bikaç yüz KhZ veya MHz seviyelerinde yapabiliyoruz. Devrenin gerçek hayattaki davranışını 1-1 simüle etmek çok çok zor bi iş. Nvidia'nın faln onlarca milyon $'lık FPGA farmları var. Buna rağmen içleri ağzına kadar bug ile dolu(970'de 5000'den çok bug olduğunu kaç kişi biliyor mesela). GPU tarafı için iş görece kolay, çünkü bi nevi donanım izole ortamda çalışıyor, driver ve low level altyapılar ile sistem birbirinden izole olarak çalışıyor. Fiziksel olarak olan buglar driver ile patchlenip kullanılıyor.Ama zarar görememek, karizma çizmemek, ticari sır vs. açısından kimse bişey çaktırmıyor. CPU tarafında da böyle ama CPU'ların geliştirme süreçleri çok çok daha uzun. Bu tarz oluşan bugları da kernel geliştricileri için mecburen açık olarak yayınlıyorlar, AMD-Intel vs. sitelerinde var.

Bunların hepsi vakit ve para isteyen şeyler.

O zman alsınlar ilave 1000 mühendis, işler hızlansın, insana yatırım yapsınlar?

Belli büyüklüğün üstündeki Şirketlerin çoğu, Jobs'ın romantik romantik anlattığının aksine tam da devletler gibi bürokrasi ve çıkar çatışmaları içinde yürümeye çalışır. öyle tek seferde dünya kadar insan işe alınmayacağı gibi ciddi yapılandırmaya gittik bi sürü yatırım yapacaz, yıllık 200-300-500 milyon $ insan kaynakları/maaş vs. giderlerimiz olacaz dedinde kurullardan öyle kolay kolay geçiremezsiniz. Şirketin varolan konumunu koruyup , yıllık bonus / ilave ikramiye vs. garantilemek isteyen yöneticiye bikaç yıl boyunca bonuslarını garanti edemiyoruz diyeceğin bişeyi kabul ettirtemezsin. Hele iş şirketin satılması-birleşme vs. gibi noktaya gelmişse, dünya kadar eline para geçecek yöneticilerin tamamen rasyonel davranmalarını bekleyemezsin.

Kimse toplum için çalışmıyor. ZManında kurmuşlar girmişler bu işe. Hadi kapatıyoruz diyemez kimse. PAra da kazanılıyor, kar da ediyorlar, mücadele edecekler bi şekilde. Ürettikleri ile toplumun yararına işler yapılabilm ihtimalleri, bunların dünyanın gelişmesi için yukarda bahsettiğim gibi bi dünya şeyden vazgeçmeleri için yeterli neden değil. Çünkü, işler böyle yürümez dünyada.

Anca devlet fonu vs. gibi şeyler olursa belki. Bu durumda da hiçbiri en uç teknolojiye sahip şirketlerle rekabet edecek noktada değiller. Belki bu şirketlerin 2 senede aldığı yolu devlet fonu destekli yapılar 10 senede alacak. Fonların süreklilik arz etmesi, işgüzar politikacı-bürokratların elinde kurban gitmemesi gerekecek.

vs. vs.

Bugün zaten devasa tıkanmışlık var, yine birbirini besleyen bu kısırdöngünün taşları yüzünden. Devasa deli gibi rekabet var. GEliştirme maliyetleri sürekli yükseliyor. Herkes hem rekbaet edebilme hem para kazanabilme derdinde. Ama argeyi kökleyemiyor, çünkü hem ilave maliyet demek, hem yönetim-ortaklık yapısı vs. sorunu. Herkesin tamam elimizi taşın altına koyuyoruz, gerekirse zarar edelim , süper bişeyler üretelim gibi tamamen ütopik noktalara kimse gitmiyor. 10 milyar $ arge varsa, bunu 20 milyar $'a hiçbi şirket 1 yılda çıkartmaz. İsterse kasasında sebil gibi para olsun.

Öyle olunca da böyle oluyo işte...


Edit:

Graphen ulaşılacak en uç nokta değil, silisyumun daha avantajlı olduğu yerler var.

Deneysel olarak herşey var, ama lab'da blmem kaç zmanda ürettiğin, 3 5 tanesini 1 yılda üretebileceğin şeylerin de hiçbi anlamı yok. Toptan sistem sorunu isteyen desin, bunun çözümü yok. karbon nanotüpünden kuracağın yapıları milyat transistrden oluşan, aynı waferdan yüksek oranda sağlam çıkan çiplerle rekabet ettirebilecek misin? Bunu alıp sanayide kullanılabilir hale dönüştürecem diye çalışmanın maliyeti dünya kadar zaten, bunların çoğu da hükümet destekli fonlardan geliyor. Şirketin tek başına karbon nanotüp transistör bi yapı oluşturacam diye devasa paralar harcamayacağını herkes bilir sanırm.

Yarı-iletken dünyası argenin çok zor, masraflı, yatırımcının girmek istemediği bi alan. Silicon-investor arıyorum derseniz bulamazsınz. TAnıdığım adam var, 200 tane yatırımcı dolaştı, silicon lafı duyar duymaz kaçmaya başlıyorlar o derece. Ne de olsa kullanıcı sayısının şirketin değerini arttırdığı ortamdayız, normal hepsi.

3A-5A grubu elemntlerinin farklı alaşımlarından tutun di-elektrik yapı olarak mikroskopik hava kabarcığı kullanmaya, quantum kuyusu tarzı yapılara üstünde çalışılan şeyler var. Ama bunların hepsi yine zaman-maliyete biniyor.
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ciroer 2 yıl
Artık yeni hiçbir şey yok . İcat edilebilecek her şey icat edildi.

Charles Duell - Amerikan Patent Dairesi Başkanı, 1899

Ya da

Geçtiğimiz bir yıl içinde otomobilin yapısını değiştirecek herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini göz önüne alırsak, bu buluşun da gelişme ve evrimini tamamladığı sonucuna varabiliriz.

2 Ocak 1909 - Scientific American dergisi

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ardicli2000 2 yıl
Lazerli işlemciler devreye girecek. Ar-Ge çalışmaları yıllar önce yapılmıştı. Teknoloji İsrail'de mevcut. İsrail'de varsa Intel'de de var demektir :)
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Tolgá 2 yıl
bu ekrem71 kesinlikle mesut çevik ve erdi özüağ botu.

yazılardaki ukalalık ve çok bilmişlik aynı
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black_flood 2 yıl
Klasik intel faciası. 2003 lü yıllarda cache bellek diye yırtınıyordu 10 mb cache bellek denemeleride yapıldı hiç bir halt elde edilemedi prescot cpuları bilen bilir aynı zamanda saat hızının yüksek olması diyede yırtınıyordu o da tutmadı dual core dedi oda tutmadı conroe mimarisine geçene kadar. Conroe öncesinde amd' nin ne saat hızı ihtiyacı nede başka bir ihtiyacı yoktu. 64 bit mimarisine zaten bir geçti 1.8 ghz lik işlemcileri ile 3.8 ghzlik intelleri yalayıp yutuyordu. intel conroe çıkartınca tabi işler değişmişti yani piyasanın esas amiral gemisi halen amd firması intelin 2 nm mimariye geçmesi bile bir hikaye sonuçta çok büyük bir sıçrama söz konusu değildir halen İ7 2600K işlemciler geçerliliğini korumaktadır ddr 4 mimarisi hariç. nm olarak büyük olmasına rağmen ısı sorunu da yoktu
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abrenax 2 yıl
"aslında kanun olmak ile uzaktan yakından alakası olmayan"
Çok kaba ve küçümseyici bir ifade olmuş. Daha uygun bir şeyler yazılmasını beklerdim.
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vaporx54 2 yıl
nm seviyesinin en sonuna inile biliyolar ama ondan sonra iletkenlik ve maddeler quantum boyutuna geliyo ve cok farkli işliyor fizikciler daha quantum konusunda cok bilgi sahipi değiller bu alan gelismesi lazim ondan sonra islemci teknolojisi daha kolay gelişir bu nezaman olur en az 2025
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vaporx54 2 yıl
burda so
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chnvat 2 yıl
Haberlerde bilginizin olmadığı konularda yorum yapmasanız daha iyi olur bence. Literatürde yasa diye geçen bir şeye yorum yapmanız düşündürücü. Kaldı ki okullarda öğretilen yasa kavramının yanlış, eksik olduğunu belirtmem gerek.

Yasanın tanımı şu şekildedir
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir.
Sonuç olarak seninde söylediğin gibi bilgin olmayan konularda yorum yapmamalısın. Evet dediğin gibi yasa kavramını yanlış öğretmişler. Moore yasası ise sadece Amerikalıların kulağa hoş geldiği için yasa dediği bir kavram bilimsel hiçbir literatür buna yasa demez kaldı ki bu bilimsel literatürde de geçmez. Zuckenberg in her yıl facebook kullanıcı sayısı 2 ye katlanacak demesinden bir farkı olmayan söylemdir bilimsel bir dayanağı yoktur. Gençlerin böyle kulaktan dolma bilgilerle yorum yaptıklarını gördükçe eğitim sistemimizin ne kadar kötü hale geldiğini görmekte beni ayrıca üzüyor.
1 Yanıt Yanıtla
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dby 2 yıl chnvat
chnvat

Haberlerde bilginizin olmadığı konularda yorum yapmasanız daha iyi olur bence. Literatürde yasa diye geçen bir şeye yorum yapmanız düşündürücü. Kaldı ki okullarda öğretilen yasa kavramının yanlış, eksik olduğunu belirtmem gerek.


Yasanın tanımı şu şekildedir

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir.

Sonuç olarak seninde söylediğin gibi bilgin olmayan konularda yorum yapmamalısın. Evet dediğin gibi yasa kavramını yanlış öğretmişler. Moore yasası ise sadece Amerikalıların kulağa hoş geldiği için yasa dediği bir kavram bilimsel hiçbir literatür buna yasa demez kaldı ki bu bilimsel literatürde de geçmez. Zuckenberg in her yıl facebook kullanıcı sayısı 2 ye katlanacak demesinden bir farkı olmayan söylemdir bilimsel bir dayanağı yoktur. Gençlerin böyle kulaktan dolma bilgilerle yorum yaptıklarını gördükçe eğitim sistemimizin ne kadar kötü hale geldiğini görmekte beni ayrıca üzüyor.

Dediğim yanlış ve eksik tanım tam olarak yazdığınızdı zaten. Yasalar her zaman değişmez değildir ne yazık ki. Öğretilen, hipotezden teoriye oradanda yasaya giden akış yanlış aslında onu demek istiyordum.

Moore yasası kendi başına bir bilimsel çalışmadır zaten, kulağa hoş geldiği için felan denmemiştir. Bilimsel hiçbir literatürde geçmez demişsiniz ama hiç bilgisayar mimarisi veya organizasyonu gibi konularda araştırma yapmamışsınız anlaşılan.

Bilimsel hiçbir literatür buna yasa demez demişsiniz, size en saygın 2 bilimsel dergi olan Science ve Nature'dan örnek vereyim,
science.sciencemag.org/...
nature.com/...
bonus:
technologyreview.com/...
newscientist.com/...

öncüsü insanların ismiyle anılan yasalar: en.wikipedia.org/...
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