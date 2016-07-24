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Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı

Intel’in Broadwell işlemci ailesi ile birlikte geçiş yaptığı 14nm litografisi, beklendiği gibi henüz firmanın tüm yelpazesine uygulanamadı. Bu bakımdan, Coffee lake adında bir nesil daha geliyor.
2 yıl
7b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllar, işlemci geliştirme iş planında, tick-tock adını verdiği bir strateji uygulayan Intel, özellikle 14nm süreci ile birlikte zorlanmaya başladı ve değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 14nm sürecinin üç nesil devam etmesi beklenirken, şimdi 4. nesil iddiaları gündemde.

Intel’in stratejisinde tick adımı, üretim sürecinin geliştirilmesini kapsıyordu. Tock adımında ise, mimarinin geliştirildiğini görüyorduk. Broadwell mimarisi, 14nm sürecinde tick adımını oluşturmuştu. Skylake ise tock adımını temsil ediyordu ancak 14nm sürecinin tam olarak entegre edilememesi nedeniyle, bir tock adımı daha yani Kaby Lake işlemciler devreye girmişti.

Ayrıca Bkz. "AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı"

Gelecek yıl itibariyle, Intel’in 10nm sürecine geçerek Cannon Lake işlemci ailesini piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak mali raporlarda ortaya çıkan bir ayrıntıya göre, yeni bir aile daha geliyor. 14nm  tock sürecinin üçüncü adımı olacak Coffee Lake, Cannon Lake ile aynı dönemde piyasada olacak.

Coffee Lake

Coffee Lake işlemci ailesinde, şimdilik iki seri görülüyor. Bunlardan birisi performans ve iş istasyonu sistemlerine hitap eden H ve diğer taşınabilir sistemlere hitap eden U serisi. H serisi ile 2, 4 ve 6 çekirdekli işlemciler sunuluyor. TDP değerleri ise 35W-45W arasında değişiyor.

U serisi ise 2 çekirdekli. TDP değerleri 15W-28W arasında değişirken, her iki seride Skylake işlemcilerden hatırladığımız video belleğe sahip GT3e dahili grafik birimleri kullanılıyor. Coffee Lake, aynı Kaby Lake gibi Core 7xxx isimlendirmesine sahip olacak. Henüz bu serilerde Cannon Lake ailesine mensup işlemciler olacak mı bilinmiyor.

Böylece 14nm sürecinde toplam 4 adım atılmış oluyor. 10nm sürecindeki tick adımını temsil eden Cannon Lake işlemci ailesi ise, daha ince dizüstü ile taşınabilir sistemlere yönelik U ve Y serileri olarak yine 2017 yılı sonu veya 2018 yılı başı gibi piyasaya sürülecek. Bu serilerde 2 adet çekirdek olacak. Ardından tock sürecinde Ice Lake işlemciler 2018 yılı sonlarında, Tiger Lake işlemciler ise 2019 yılı sonlarında piyasaya çıkmış olacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/6-core-intel-processors-going-mainstream-in-2018-with-coffee-lake.html Yorum Yaz
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cheelik 2 yıl en beğenilen fx3169
fx3169

İntel kötü kaka siz amd alin.Milli iradenin yaninda darbenin karsisinda.Yerli ve milli İşlemcimiz Amd yi intele yedirmeyecegiz!!!!!

Eleştirsem mi, ne olduğunu mu açıklasam derken gülüyorum şuan
fx3169İntel kötü kaka siz amd alin.Milli iradenin yaninda darbenin karsisinda.Yerli ve milli İşlemcimiz Amd yi intele yedirmeyecegiz!!!!...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Hasan07-36 2 yıl
AMD için iyi fırsat aslında. Hazır Intel 14 nm altına inemiyorken ve üretim teknolojileri eşitken mimariyi sağlam tutup Intel'e darbe indirebilir. Bakalım ne olacak. İnşallah rekabet kızışır.
AMD için iyi fırsat aslında. Hazır Intel 14 nm altına inemiyorken ve üretim teknolojileri eşitken mimariyi sağlam tutup Intel'e darbe indirebilir. Bakalım ne o...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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fx3169 2 yıl
İntel kötü kaka siz amd alin.Milli iradenin yaninda darbenin karsisinda.Yerli ve milli İşlemcimiz Amd yi intele yedirmeyecegiz!!!!!
2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 2 yıl
İntel zaten intel 2600K'dan beri reel olarak hiç ilerlemedi sadece güncel işlemci yaptık diyor ve biziz ksndırıyordu . Şimdi görüldüğü üzeri her sene işlemci çıkararak işlemciteknolojisinin sonuna geldiler. artık bundan sonra çok şey beklememk lazım işlemcilerden. ha burada sizin yeni bir kart zannetiğin 1080 aslında ağır overclock yapılmış bir 980 ti'dir.
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huseyincarnege 2 yıl
AMD olmasa ne hale düşerdik bu intel bizi güzel güzel öperdi i3 1000tl alırdık artık
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V4LKyR 2 yıl
Intel bir beceremedi şu 10nm olayını, ilginç.
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Master_Evil 2 yıl
adamlar iyi bağladı, tock tock tock gidiyorlar
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furyzer0 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Intel bir beceremedi şu 10nm olayını, ilginç.

artık fiziksel srunlar baş göstermeye başladı yani fizik yasalarının elverdiği en küçük boyutlara yaklaşıldı transistörlerde ondan dolayı bu kadar zornlanıyorlar
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Nevfel 2 yıl
Amd babamızın oğlu değil evet ama biz amd başarılı olsun ki intelin tekel olduğu zaman bize kol gibi geçirdiği fiyatlardan korunmuş olalım istiyoruz. İntel rakipsizlikten eften püften bahanelerle işlemci de her sene %5 performansı artırıyor fiyatlarıda yukarı çekiyor. Amd zen ile başarılı olsada ucuza sistem yenilesek.
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wolferto 2 yıl
desenize yine paralari sacacaklar :)
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ahmet 2016 2 yıl
oyun içinse amd den şaşma kanka kullandığım bilg,sayar çift çekirdekli oyunoynarken amd çalışıyor normal zamanda intel
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MHEC 2 yıl ahmet 2016
ahmet 2016
oyun içinse amd den şaşma kanka kullandığım bilg,sayar çift çekirdekli oyunoynarken amd çalışıyor normal zamanda intel

Pc bilgin olduğundan emin misin. çekirdek demek işlemci demek değil senin söylediğin olay sadece server anakartlarında olur o anakartlada oyun oynanmaz
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koyunsavar 2 yıl
intel amd ayni memleket degilmi ? rakip olmayinca 14 nm 7.nesil de olabilir niye masraf etsinki
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fx3169 2 yıl
Mesajdan yaş tahlili yapan arkadaslari CERN e yollayalim.Sarkazm nedir bilmiyorsaniz gidin resmi gazete okuyun.Forumda biktim her haberde Amd yi ulkenin milli meselesiymis gibi sahiplenen fanboylardan.Zannedersin Amd amerikan firmasi degil.Neyse sizinle dalasmaya laf anlatmaya gelmez ayni tas ayni hamam....Burasi iyice Samsung/Amd fanlariyla kaynamaya basladi.Siz kendi aranizda takilin zeka yasi 100 e erismis Einsteinlar
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Virinom 2 yıl
Cannon Lake ile aynı dönemde piyasada olması saçma değil mi? Bir taraftan 10nm üretirken diğer taraftan da 14nm mi üretecek Intel?
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PowerPC 2 yıl
Çok Yaşa AMD demek geliyor bu haberler sonrası.
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