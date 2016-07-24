Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı

Uzun yıllar, işlemci geliştirme iş planında, tick-tock adını verdiği bir strateji uygulayan Intel, özellikle 14nm süreci ile birlikte zorlanmaya başladı ve değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 14nm sürecinin üç nesil devam etmesi beklenirken, şimdi 4. nesil iddiaları gündemde.

Intel’in stratejisinde tick adımı, üretim sürecinin geliştirilmesini kapsıyordu. Tock adımında ise, mimarinin geliştirildiğini görüyorduk. Broadwell mimarisi, 14nm sürecinde tick adımını oluşturmuştu. Skylake ise tock adımını temsil ediyordu ancak 14nm sürecinin tam olarak entegre edilememesi nedeniyle, bir tock adımı daha yani Kaby Lake işlemciler devreye girmişti.

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Gelecek yıl itibariyle, Intel’in 10nm sürecine geçerek Cannon Lake işlemci ailesini piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak mali raporlarda ortaya çıkan bir ayrıntıya göre, yeni bir aile daha geliyor. 14nm tock sürecinin üçüncü adımı olacak Coffee Lake, Cannon Lake ile aynı dönemde piyasada olacak.

Coffee Lake

Coffee Lake işlemci ailesinde, şimdilik iki seri görülüyor. Bunlardan birisi performans ve iş istasyonu sistemlerine hitap eden H ve diğer taşınabilir sistemlere hitap eden U serisi. H serisi ile 2, 4 ve 6 çekirdekli işlemciler sunuluyor. TDP değerleri ise 35W-45W arasında değişiyor.

U serisi ise 2 çekirdekli. TDP değerleri 15W-28W arasında değişirken, her iki seride Skylake işlemcilerden hatırladığımız video belleğe sahip GT3e dahili grafik birimleri kullanılıyor. Coffee Lake, aynı Kaby Lake gibi Core 7xxx isimlendirmesine sahip olacak. Henüz bu serilerde Cannon Lake ailesine mensup işlemciler olacak mı bilinmiyor.

Böylece 14nm sürecinde toplam 4 adım atılmış oluyor. 10nm sürecindeki tick adımını temsil eden Cannon Lake işlemci ailesi ise, daha ince dizüstü ile taşınabilir sistemlere yönelik U ve Y serileri olarak yine 2017 yılı sonu veya 2018 yılı başı gibi piyasaya sürülecek. Bu serilerde 2 adet çekirdek olacak. Ardından tock sürecinde Ice Lake işlemciler 2018 yılı sonlarında, Tiger Lake işlemciler ise 2019 yılı sonlarında piyasaya çıkmış olacak.