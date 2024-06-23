50 Cent'in hesabı hacklendi: Milyonlarca dolarlık kripto para dolandırıcılığı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Curtis Jackson olarak da bilinen rapçi 50 Cent, pump ve dump kripto para dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackerlar, ünlü rapçinin hesabı ele geçirerek GUNIT adında kripto para birimini tanıtmak ve satmak için kullandı.

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30 dakikada 3 milyon dolar!

Rapçi, rug pull (likidite havuzunun boşaltılması) yöntemini kullanarak başlangıçta hackerların 30 dakikada 300 milyon dolar kazandığını paylaştı ancak sonrasında 3 milyon dolar olarak düzeltti.

Dolandırıcılar, $GUNIT’i tanıtmak için 50 Cent’in X hesabını 12 milyon takipçili X hesabını ve web sitesini kullandı. X, bu durumlarda hesabı askıya aldığından, 50 Cent, Instagram hesabı üzerinden Twitter hesabının ve sitesinin hacklendiği duyurdu ve söz konusu kripto parayla hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi.

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50 Cent'in hesabı hacklendi: Milyonlarca dolarlık kripto vurgunu