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%50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor

Apple’ın %50 indirimle sunduğu Apple Music Öğrenci Programı için kapsam genişliyor. 25 yeni ülkede daha öğrencilere %50 indirimli üyelik imkanı tanınacak. Türkiye ise listede yok.
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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%50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor
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Üniversite ve lise öğrencilerine yaklaşık %50 indirimle Apple Music üyeliği sunan programın kapsamı genişletiliyor. Daha önce sadece Avustralya, Danimarka, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD sınırları içinde öğrenim gören öğrencilere açılan program, 25 yeni ülke ile kapsamını genişletti.

Yayınlanan yeni listede Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, İspanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın bir çok farklı yerinden bölgeler bulunurken Türkiye ise bu açılışta yer almayan ülkeler arasında yer aldı ne yazık ki.

%50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor
 

Ülkemizde bireysel üyelik kapsamında bir aylık üyelik 9,99TL’den satılıyor. Altı kişiye kadar aile üyeliği ise 14,99TL. Öğrenci indirimi olsaydı muhtemelen bireysel abonelik aylık yaklaşık 5TL gibi bir rakama alınabilecekti. Öğrenci aboneliği maksimum 48 ay boyunca indirimli olarak kullanılabiliyor.


https://9to5mac.com/2016/11/29/apple-music-student-pricing/ Yorum Yaz
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Jovi 2 yıl
Spotify yeni üyeliklere 3 ay 1 TL/ay, mevcut aboneliklere 9,99 TL/3 ay şeklinde kampanyalar yapıyor. Ben Spotify'ı daha çok beğeniyorum.
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premiumbeyin 2 yıl
Biz hep 50 liralık aldığımız için bizi etkilemeyecek olan kampanya
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MALTHAEL 2 yıl
Spotify varken pek kullanışlı değil .
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Ömürcan 2 yıl
Spotify 3 ay 1 tl. :) Kalsin, androidte istemiyoruz seni apple music.
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alemburda34 2 yıl
Bize getirmese ne olacak biz Spotify ile mutluyuz :)
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dr20mouse 2 yıl
Türkiye'de olsa bile Android'de kullanılmayacak kadar kötü uygulaması var bu yüzden sadece ios'a hitap ediyor. Android için en iyisi yine Spotify.
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