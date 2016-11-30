%50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor

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Üniversite ve lise öğrencilerine yaklaşık %50 indirimle Apple Music üyeliği sunan programın kapsamı genişletiliyor. Daha önce sadece Avustralya, Danimarka, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD sınırları içinde öğrenim gören öğrencilere açılan program, 25 yeni ülke ile kapsamını genişletti.

Yayınlanan yeni listede Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, İspanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın bir çok farklı yerinden bölgeler bulunurken Türkiye ise bu açılışta yer almayan ülkeler arasında yer aldı ne yazık ki.

Ülkemizde bireysel üyelik kapsamında bir aylık üyelik 9,99TL’den satılıyor. Altı kişiye kadar aile üyeliği ise 14,99TL. Öğrenci indirimi olsaydı muhtemelen bireysel abonelik aylık yaklaşık 5TL gibi bir rakama alınabilecekti. Öğrenci aboneliği maksimum 48 ay boyunca indirimli olarak kullanılabiliyor.

https://9to5mac.com/2016/11/29/apple-music-student-pricing/