50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satan çete yakalandı

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Bir internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla vatandaşların isim, TC no, adres ve telefon numarası gibi özel kimlik bilgilerini pazarladıkları belirleyen çete yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kişisel bilgilerin satışını yapan ekip yaklaşık iki ay süren takip çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 50 milyon kişinin kişisel bilgilerini pazarlayan sitenin kurucusu Yusuf K. ve Hakan K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramalar sonucunda verilerin depolandığı 26 adet sabit disk, 4 adet bilgisayar, 5 adet telefon, 5 adet sim kart, 3 adet tabanca ile birlikte toplam 83 adet materyal ele geçirildi.

Yusuf K.'nin emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda 100 bin liranın üstünde gelir elde ettiği öğrenildi. Çok sayıda üst düzey devlet görevlisine ait kişisel bilgilerinde yer aldığı site, alınan mahkeme kararı ile erişime engellendi.

Söz konusu veriler torrente düşen veriler mi?

2016 yılının Nisan ayında büyük bir güvenlik açığı gerçekleşmiş ve 49 milyon 619 bin vatandaşın TC kimlik no, ad-soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ve adres bilgileri internette yayılmıştı. Öyle ki popüler torrent sitelerinde dahi bu dosya bulunuyordu. 2010 yılına ait bu verileri barındıran pek çok siteye erişim engellendi.

Ankara’da operasyon düzenlenen ve 50 milyon kişinin kimlik bilgisini para karşılığı satan çetenin elindeki verilerin 2016’da sızdırılan veriler olup olmadığı bilinmiyor. Bu konuda açıklama yapılmadı.

Çökertilen çetenin internet sitesinde 50 milyon kişinin kimlik bilgileri para karşılığı satılıyordu. Çok yüksek ihtimalle kötü amaçlı kişiler bu kimlik bilgilerini çoktan satın aldı ve kötü amaçları için kullanmaya başladı.