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50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satan çete yakalandı

50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgisini yasal olmayan yollarla ele geçirip internet sitesi üzerinden satan çete yakalandı. 50 milyon kişinin kimlik bilgileri tehlikede.
1 yıl
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30
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satan çete yakalandı
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Bir internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla vatandaşların isim, TC no, adres ve telefon numarası gibi özel kimlik bilgilerini pazarladıkları belirleyen çete yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kişisel bilgilerin satışını yapan ekip yaklaşık iki ay süren takip çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 50 milyon kişinin kişisel bilgilerini pazarlayan sitenin kurucusu Yusuf K. ve Hakan K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramalar sonucunda verilerin depolandığı 26 adet sabit disk, 4 adet bilgisayar, 5 adet telefon, 5 adet sim kart, 3 adet tabanca ile birlikte toplam 83 adet materyal ele geçirildi.

Yusuf K.'nin emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda 100 bin liranın üstünde gelir elde ettiği öğrenildi. Çok sayıda üst düzey devlet görevlisine ait kişisel bilgilerinde yer aldığı site, alınan mahkeme kararı ile erişime engellendi.

Söz konusu veriler torrente düşen veriler mi?

2016 yılının Nisan ayında büyük bir güvenlik açığı gerçekleşmiş ve 49 milyon 619 bin vatandaşın TC kimlik no, ad-soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ve adres bilgileri internette yayılmıştı. Öyle ki popüler torrent sitelerinde dahi bu dosya bulunuyordu. 2010 yılına ait bu verileri barındıran pek çok siteye erişim engellendi.

Ankara’da operasyon düzenlenen ve 50 milyon kişinin kimlik bilgisini para karşılığı satan çetenin elindeki verilerin 2016’da sızdırılan veriler olup olmadığı bilinmiyor. Bu konuda açıklama yapılmadı.

Çökertilen çetenin internet sitesinde 50 milyon kişinin kimlik bilgileri para karşılığı satılıyordu. Çok yüksek ihtimalle kötü amaçlı kişiler bu kimlik bilgilerini çoktan satın aldı ve kötü amaçları için kullanmaya başladı.

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Virinom 1 yıl en beğenilen
Çaldıran beceriksizlere de ceza verilmesi lazım.
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Celonfix 1 yıl
Önce mernis.tar.gz dosyasını silsinler internetten. Yabancıların elinde oyuncak olmuş durumda milletin bilgileri.
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innformatics 1 yıl
Yurtdışında kabak gibi açıkta, isteyen indirir.

Peki, Kimlik bilgileri kullanılarak mağdur edilen vatandaşlar ne yapacak? Kime dert yanıp, kimden hesap soracak? Devlet babamız vatandaşına sahip çıkacak mı?
Yurtdışında kabak gibi açıkta, isteyen indirir.Peki, Kimlik bilgileri kullanılarak mağdur edilen vatandaşlar ne yapacak? Kime dert yanıp, kimden hes...
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SilverNitrate 1 yıl
Yeni kimlik alırken verilen parmak izleri de gider yakında. Devletin yaptığı yanlışlar had safhada.
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alito 1 yıl
İnternete düştükten sonra yakalasan ne olur, yakalamasan ne olur? Atı alan Üsküdarı geçmiş, bunlar daha yeni yakalıyor.
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ali9949 1 yıl
yakalamasalr daha ıyıymıs bu saatten sonra anlamı yok
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nForcer 1 yıl
Bu hırsızlık olayı ilk patlak verdiğinde 2009 yerel seçimlerinde seçmen statüsünde bulunan vatandaşların kimlik bilgilerinin seçime katılan partilerle kısa süreliğine paylaşıldığı ve içlerinden bir partinin tedbirsizliği yüzünden bilgilerin sızdırıldığı ifade edilmişti. Bu olayın ucu o partiye çıkabilir diye düşünüyorum ben.
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synthax error 1 yıl
Kimsenin umurunda bile değil, keyfinize bakın.
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WarSaw 1 yıl
bu btctürk tarzı yerlere kimlik bilgilernizi verirkende iyi düşünün kimki bunlar tanımadığınız gerçekte kim olduğunu bilmediğiniz adamlara kimlik fotokopinizi vs vermeyin 2 kuruş için
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Leipold 1 yıl
Bu bilgiler bu çetenin eline nasıl geçmiş önce bunun peşine düşsünler
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huhuq 1 yıl
skeçler ülkesi
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Tensi 1 yıl
Kargocular da bile donunuza kadar her seyiniz kayitli. Kargo gonderecektim, adamin adresini yazmayi uutmusum, telefonunu da ezbere bilmiyorum. Yarin geleyim dedim, yok birader sen hangi il ilce biliyorsan ver biz buluruz dedi adam. Zaten butun bilgileriniz, saglik bilgileri de dahil ortalikta geziyor. Bakmayin e-saglikta secenek koymuslar sunlar bunlar ulasamasin diye. Herkes her istedigi bilgiye aninda ulasabiliyor. Dijital guvenlik sifiri birak eksi bin olmus. Basbakanin telefonu bile geziniyor ortaliklarda.
Edit : imla
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mavizaman 1 yıl
satandan hesap soran yok
güvenlik açığından hesap soran yok
indirinler tespit ediliyor mu yok
yayanlar tespit ediliyor mu yok
erişime engellesen kaç yazar!
diz boyu rezillik...
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