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500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu
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Ünlü fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan 500px.com'un Android için hazırlanmış olan uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu. Özellikle profesyonel fotoğrafçılığa meraklı olanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılan 500px'in tablet ve telefonlar için hazırlanan uygulamasında iPad sürümünde olduğu gibi minimalistik bir tasarıma yer verilmiş. Uygulamanın sahip olduğu bazı özellikler şu şekilde sıralanıyor;
  • Popüler, Editör'ün seçimi ve En Güncel alanları
  • Detaylı arama desteği
  • Kategorilerle filtreleme
  • Kendi fotoğraflarınızı yüklemek için kullanıcı hesap girişi yapabilme
  • Fotoğraflara yorum yazıp puan verebilme
  • Fotoğrafların konumlarını ve EXIF bilgilerini görebilme
  • Twitter ve Facebook üzerinden fotoğraf paylaşımı

500px uygulaması Google Play'de ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu
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500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu
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blue_key 7 yıl
boox
Eskiden 500pxe fotoğraf sanatıyla ilgilenen insanlar gelirdi, bundan böyle PrintScreen tuşuna basmasını bilen 500pxe gelecek desenize...

bence gelsin hocam insanların bu ve benzeri konularda böyle site ve uygulamalarla kendilerini bir şekilde geliştirebilmeleri kanımca güzel bir olay
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boox 7 yıl
Eskiden 500px'e fotoğraf sanatıyla ilgilenen insanlar gelirdi, bundan böyle PrintScreen tuşuna basmasını bilen 500px'e gelecek desenize...
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nihaidevran 7 yıl
Sitenin kendi tasarımı oldukça sade ve şık duruyor. Uygulamasıda aynı güzellikte mi bakalım.
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Gorkem.IX 7 yıl
ne gibi artilari var uygulamanin?
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