500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Ünlü fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan 500px.com'un Android için hazırlanmış olan uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu. Özellikle profesyonel fotoğrafçılığa meraklı olanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılan 500px'in tablet ve telefonlar için hazırlanan uygulamasında iPad sürümünde olduğu gibi minimalistik bir tasarıma yer verilmiş. Uygulamanın sahip olduğu bazı özellikler şu şekilde sıralanıyor;
- Popüler, Editör'ün seçimi ve En Güncel alanları
- Detaylı arama desteği
- Kategorilerle filtreleme
- Kendi fotoğraflarınızı yüklemek için kullanıcı hesap girişi yapabilme
- Fotoğraflara yorum yazıp puan verebilme
- Fotoğrafların konumlarını ve EXIF bilgilerini görebilme
- Twitter ve Facebook üzerinden fotoğraf paylaşımı
500px uygulaması Google Play'de ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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bence gelsin hocam insanların bu ve benzeri konularda böyle site ve uygulamalarla kendilerini bir şekilde geliştirebilmeleri kanımca güzel bir olay