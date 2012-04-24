500px uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu

Ünlü fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan 500px.com'un Android için hazırlanmış olan uygulaması Google Play'de kullanıma sunuldu. Özellikle profesyonel fotoğrafçılığa meraklı olanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılan 500px'in tablet ve telefonlar için hazırlanan uygulamasında iPad sürümünde olduğu gibi minimalistik bir tasarıma yer verilmiş. Uygulamanın sahip olduğu bazı özellikler şu şekilde sıralanıyor;



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Kendi fotoğraflarınızı yüklemek için kullanıcı hesap girişi yapabilme

Fotoğraflara yorum yazıp puan verebilme

Fotoğrafların konumlarını ve EXIF bilgilerini görebilme

Twitter ve Facebook üzerinden fotoğraf paylaşımı 500px uygulaması Google Play'de ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

