5.3-inç HD ekranlı Samsung Galaxy Note'un dağıtımına bu aydan itibaren başlanacak

Samsung firmasının, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında sergilediği modeli Galaxy Note'un, gelen bilgilere göre bu aydan itibaren küresel çapta dağıtımına başlanacak.

Anavatanı Güney Kore'de ve İngiltere'de ise kasım ayına doğru boy göstereceği belirtilen Galaxy Note, ekran boyutu itibarıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduracak şekilde tasarlanarak teknoloji dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un öne çıkan başlıca teknik özelliklerini bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak;



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik ekran

Android Gingerbread işletim sistemi

TouchWiz 4.0 arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri

32 GB'a kadar microSD kart desteği

8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama

Full HD video kaydı

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0 + HS

GPS

NFC (Opsiyonel)

2500 mAh batarya dikkat çekiyor.

dikkat çekiyor.

http://news.softpedia.com/news/Global-Launch-of-Galaxy-Note-Starts-This-Month-224912.shtml