5.3-inç HD ekranlı Samsung Galaxy Note'un dağıtımına bu aydan itibaren başlanacak

Haber Editörü
Samsung firmasının, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında sergilediği modeli Galaxy Note'un, gelen bilgilere göre bu aydan itibaren küresel çapta dağıtımına başlanacak.
Anavatanı Güney Kore'de ve İngiltere'de ise kasım ayına doğru boy göstereceği belirtilen Galaxy Note, ekran boyutu itibarıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduracak şekilde tasarlanarak teknoloji dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un öne çıkan başlıca teknik özelliklerini bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
- 1 GB RAM
- 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik ekran
- Android Gingerbread işletim sistemi
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama
- Full HD video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0 + HS
- GPS
- NFC (Opsiyonel)
- 2500 mAh batarya
http://news.softpedia.com/news/Global-Launch-of-Galaxy-Note-Starts-This-Month-224912.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dostum Türkçe konuşmakta neden bu kadar zorluk çekiyorsun anlamıyorum.
arkandan kovalayan mı var, böyle abuk-sabuk konuşuyorsun ?