Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.3-inç HD ekranlı Samsung Galaxy Note'un dağıtımına bu aydan itibaren başlanacak

7 yıl
44,1b
1
55
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung firmasının, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 fuarında sergilediği modeli Galaxy Note'un, gelen bilgilere göre bu aydan itibaren küresel çapta dağıtımına başlanacak.
Anavatanı Güney Kore'de ve İngiltere'de ise kasım ayına doğru boy göstereceği belirtilen Galaxy Note, ekran boyutu itibarıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduracak şekilde tasarlanarak teknoloji dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un öne çıkan başlıca teknik özelliklerini bir kez daha gün ışığına çıkaracak olursak;
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
  • 1 GB RAM
  • 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik ekran
  • Android Gingerbread işletim sistemi
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama
  • Full HD video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0 + HS
  • GPS
  • NFC (Opsiyonel)
  • 2500 mAh batarya 
dikkat çekiyor.

http://news.softpedia.com/news/Global-Launch-of-Galaxy-Note-Starts-This-Month-224912.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
theyapici 7 yıl en beğenilen
güzel ve büyük sevenler için iyi bir haber
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gürbüz G 7 yıl
veto1214
5inçolsa Dusunebilirde 53taşınabilir olmaz direk Tablete girer Diye dusnuom 465lik Glaxy Dha iyiçıkış yapacaktır tahminen

dostum Türkçe konuşmakta neden bu kadar zorluk çekiyorsun anlamıyorum.
arkandan kovalayan mı var, böyle abuk-sabuk konuşuyorsun ?
veto12145inçolsa Dusunebilirde 53taşınabilir olmaz direk Tablete girer Diye dusnuom 465lik Glaxy Dha iyiçıkış yapacaktır tahminendo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
taş gibi telefon .. kim ne derse desin samsung




Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
darkaura 7 yıl
Boyut olayina neden bu kadar takildiginizi anlamiyorum. sanki piyasada her boyda kaliteli urun yokta, hepsi iphone gibi tek boyda geliyorlar. kucuk telefon tercih eden kullanici kadar buyuk ekranindan bu modeli bekleyenlerde var. herkezi kendiniz gibi sanmayin. tek tip kullanici yok. Gerek islerinde, gerek ihtiyaclarindan yada sadece zevkleri icin 4inch telefonlari yetersiz bulup 7inch tabletlerle dolasan insanlar var. bu telefon size uymuyorsa almazsaniz olur biter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tibitermo 7 yıl
3.5 inçlik bir teneke çöpü kullanacağıma parasını verir bu canavarı alırım daha iyi. o'neal iade eder belki gerizekalıdır incelemeden almıştır belki de başkaları gerizekalıdır 3 kuruş aklıyla , elin adamının ürettiği müthiş cihazlarla dalga geçmeye çalışıyordur. ( kendi çapında tabiki )
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
bunu cep telefonu diye değil cep bilgisayarı diye taşırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 7 yıl
çok yolculuk yapanlar için bulunmaz nimet at içine film izleat içine film izle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 7 yıl
olmamış en azından full hd ekran olması gerekirdi :P
böle büyük ekranlı meleze 3000 mah anca yeterdi :) bunda ciddiyim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saw_ 7 yıl
Bunu apple yapsaydı burdaki yorumların çogu bu kadar büyüğü kim kullanır olucaktı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WTB 7 yıl
HTC yapsa bende düşünmem, hem GS-2 Hemde Desire HD kullanan biri olarak (aynı anda) kesinlikle Hatice nin kullanım olarak daha kolay ve pratik olduğunu söyliyebilirim.

Ya bir arayüz bu kadar mı etkiler kullanımı -- evet :)

birde dediğim gibi plastik arayüz adamı delirtebilir, bu arada cihazın önümüzdeki ay sonu gibi satışa sunulabileceği ve fiyatın 2000+ olacağını belirtmekte fayda görüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saw_ 7 yıl
silinsin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saw_ 7 yıl
Bunu apple yapsaydı burdaki yorumların çogu bu kadar büyüğü kim kullanır olucaktı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duman64 7 yıl
Bu tarz büyük ekranlı ve incecik mimariyi pantalon cebinde taşırşanız en fazla 1 hafta sonra ekranı çatlak bulabilirsiniz bence. Daha çok çantanızda yada ceket iç cebinizde taşımaya müsait...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Az daha büyük olsaymış monitör olarak kullanılabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 7 yıl
aletin en sevdiğim yanı kimse size çaktırmadan cebinizden kimse çalamaz bunu :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duman64 7 yıl
S2 kullanıcısı olarak bu telefonu merak ettim. Ekran kalitesi ve pil dengesi yerinde olursa geçebilirim. Zira teknik özellikleri yetiyor da artıyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44120 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda 7 yıl Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim