544 beygirlik MG Cyberster elektrikli roadster'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

MG Cyberster, uzun ön kaputu ve kısa arka bölümüyle klasik coupe ölçülerine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Düşük burun kısmı ile dinamik bir görünüm sunan modelde kaslı çamurluklar, oval şekilli farlar ve üçgen biçimli hava girişleri göze çarpıyor. Yan tarafta çok kollu jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekerken arkada daha önce gördüğümüz ok şeklindeki aydınlatmaların son halini görmekteyiz.
Dökümanlara göre, MG Cyberster'ın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 314 beygirlik TZ230XY1301 elektrik motoru bulunacak. Söz konusu motor, SAIC'in yüzde 58 hissesine sahip olduğu Hasco Group tarafından üretiliyor. Üst seviyede ise dört tekerlekten çekiş özelliği sağlayan iki elektrik motoru bulunacak. Öndeki motor 204 hp, arkadaki ise 340 hp güç sunacak. Böylece 544 hp maksimum güce ulaşacak olan MG Cyberster'in son hızı da 200 km/s olacak.
MG Cyberster'ın batarya kapasitesi ve menzil değeri henüz belli değil. Ancak United Auto Battery System (UABS) tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılacağı biliniyor. Otomobille ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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