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    544 beygirlik MG Cyberster elektrikli roadster'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Coupe stili gövdesi ve açılabilen kumaş tavanıyla elektrikli otomobil pazarına renk getirmeye hazırlanan yeni MG Cyberster, çift motorlu versiyonuyla 544 hp güce ve 200 km/s son hıza sahip olacak. 
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    544 hp'lik MG Cyberster'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de ZS EV ve HS gibi crossover modelleriyle tanıdığımız MG, dikkat çekici bir elektrikli roadster modele imza attı. MG Cyberster isimli üstü açılabilir model, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıktı.

    MG Cyberster, uzun ön kaputu ve kısa arka bölümüyle klasik coupe ölçülerine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Düşük burun kısmı ile dinamik bir görünüm sunan modelde kaslı çamurluklar, oval şekilli farlar ve üçgen biçimli hava girişleri göze çarpıyor. Yan tarafta çok kollu jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekerken arkada daha önce gördüğümüz ok şeklindeki aydınlatmaların son halini görmekteyiz.

    544 hp'lik MG Cyberster'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    MG Cyberster, fotoğraflardan küçük bir otomobil gibi görünebilir ancak 4535 mm uzunluğa, 1913 mm genişliğe ve 1329 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2690 mm olarak açıklandı. Bu da Porsche Cayman'a kıyasla 188 mm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor. İki kişilik yaşam alanına sahip olan elektrikli otomobilin kuru ağırlığı da versiyona göre 1850 ila 1985 kg arasında değişiyor. Bu gövdeye nazaran ağır bir araç olduğu doğru ancak tam elektrikli olduğunu unutmamak gerek.

    Dökümanlara göre, MG Cyberster'ın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 314 beygirlik TZ230XY1301 elektrik motoru bulunacak. Söz konusu motor, SAIC'in yüzde 58 hissesine sahip olduğu Hasco Group tarafından üretiliyor. Üst seviyede ise dört tekerlekten çekiş özelliği sağlayan iki elektrik motoru bulunacak. Öndeki motor 204 hp, arkadaki ise 340 hp güç sunacak. Böylece 544 hp maksimum güce ulaşacak olan MG Cyberster'in son hızı da 200 km/s olacak.

    MG Cyberster'ın batarya kapasitesi ve menzil değeri henüz belli değil. Ancak United Auto Battery System (UABS) tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılacağı biliniyor. Otomobille ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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