"Elektrikli Passat" olarak anılan Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı

Volkswagen ID.7'nin resmi tanıtımı 18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Bu yılın başında elektrikli otomobilin doğrudan marka tarafından paylaşılan kamuflajlı fotoğraflarını görmüştük. Şimdi ise elektrikli sedanın dış tasarımını tamamen açığa çıkaran Çin kaynaklı görsellerle karşı karşıyayız.
Elektrikli Volkswagen ID.7'nin tasarımına baktığımızda, geçmiş yıllarda tanıtılan ID.Aero, ID.Vizzion ve ID.Space Vizzion konseptlerinden ortak izler taşıdığını görmekteyiz. Hatta Çin'de satılacak versiyonun arka bölümünde ID.7 Vizzion yazıyor fakat aynı isimlendirmenin Avrupa ve ABD gibi diğer pazarlarda da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda emin değiliz.
Yandan bakıldığında tasarım büyük oranda konsept versiyon ile aynı. Bu versiyonda en temel jantlar kullanıldığı için biraz sönük duruyor ancak diğer fotoğrafta göreceğiniz üzere daha büyük ve farklı tasarımlara sahip jant seçenekleri de mevcut. Bunun yanı sıra yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları, siyah sütunlar ve tavan hattı boyunca uzanan krom detay da konseptten üretime taşınan özellikler arasında.
Volkswagen ID.7 iç tasarım
Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.
Yeni tasarlanan “Akıllı Hava Çıkışları” içerideki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor” dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.
Elektrikli Volkswagen ID.7 ile ilgili tüm detayları 18 Nisan'daki tanıtımda öğreneceğiz. Söz konusu modelin 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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