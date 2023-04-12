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    "Elektrikli Passat" olarak anılan Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı

    18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılması planlanan Volkswagen ID.7'nin tasarımı daha erken ortaya çıktı. Çin'de satılacak versiyon, Avrupa versiyonuna yönelik ipuçları veriyor.
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    'Elektrikli Passat' Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de de oldukça popüler olan Passat Sedan'ın üretimini sonlandıran Volkswagen, onun yerine ID.7 adını verdiği elektrikli sedan modeliyle yola devam edecek.

    Volkswagen ID.7'nin resmi tanıtımı 18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Bu yılın başında elektrikli otomobilin doğrudan marka tarafından paylaşılan kamuflajlı fotoğraflarını görmüştük. Şimdi ise elektrikli sedanın dış tasarımını tamamen açığa çıkaran Çin kaynaklı görsellerle karşı karşıyayız.

    Elektrikli Volkswagen ID.7'nin tasarımına baktığımızda, geçmiş yıllarda tanıtılan ID.Aero, ID.Vizzion ve ID.Space Vizzion konseptlerinden ortak izler taşıdığını görmekteyiz. Hatta Çin'de satılacak versiyonun arka bölümünde ID.7 Vizzion yazıyor fakat aynı isimlendirmenin Avrupa ve ABD gibi diğer pazarlarda da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda emin değiliz.

    'Elektrikli Passat' Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Otomobil genel olarak dört kapılı coupe stili bir gövde yapısına sahip. Konsept versiyonlarda biraz daha sportif bir görünüm vardı ancak üretim versiyonunda detaylar daha da yumuşatılmış. Örneğin; ön bölümün üst tarafı beklediğimiz gibi ancak tampon kısmında konseptteki sportif tasarım yerine daha sade T şekilli detaylar kullanılmış.

    Yandan bakıldığında tasarım büyük oranda konsept versiyon ile aynı. Bu versiyonda en temel jantlar kullanıldığı için biraz sönük duruyor ancak diğer fotoğrafta göreceğiniz üzere daha büyük ve farklı tasarımlara sahip jant seçenekleri de mevcut. Bunun yanı sıra yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları, siyah sütunlar ve tavan hattı boyunca uzanan krom detay da konseptten üretime taşınan özellikler arasında.

    Volkswagen ID.7 iç tasarım

    'Elektrikli Passat' Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.7'nin iç mekânını Las Vegas'taki ön tanıtımda görme şansı yakalamıştık. ID.7’de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı “touch slider” gibi bir dizi yenilik bulunuyor.

    Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.

    Yeni tasarlanan “Akıllı Hava Çıkışları” içerideki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor” dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.

    'Elektrikli Passat' Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.7, grubun diğer elektrikli modellerinde de kullanılan MEB platformu üzerine inşa edilecek. Opsiyonel olarak çift motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyonunu da göreceğimiz sedan model, tercih edilen kombinasyona göre 700 km'ye kadar menzil sunacak. Teknik detaylar henüz net olarak açıklanmadı fakat bakanlık tarafından gösterilen belgeler Çin'de satılacak versiyonun 77 kWsa batarya paketine, 150 kW (204 PS) elektrik motoruna ve 155 km/s son hıza sahip olacağını gösteriyor.

    Elektrikli Volkswagen ID.7 ile ilgili tüm detayları 18 Nisan'daki tanıtımda öğreneceğiz. Söz konusu modelin 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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