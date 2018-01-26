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55 TL değerindeki Amnesia Collection oyun paketi ücretsiz!

Kaliteli oyunları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtan Humble Store, bu defa Amnesia Collection'ı ücretsiz olarak veriyor. 55 TL değerindeki oyun paketini Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
1 yıl
4,8b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amnesia Collection kısa bir süreliğine Humble Store üzerinde ücretsiz oldu.
Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Amnesia Collection 27 Ocak 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.
Amnesia Collection'ın içerisinde Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs bulunuyor.
The Dark Descent'da Daniel'in aklına girin ve sadece zekânızın ve kurnazlığınızın sizi koruyabileceği kâbus gibi bir kaleyi keşfedin. Parçalanmış anılarınızı birleştirmek için büyük ve tehlikeli bir mekânı incelerken akla hayale gelmez korkular karanlığın içinde kol gezmektedir.
A Machine for Pigs'de zengin fabrikatör Oswald Mandus'un ölüme dair rüyalarını keşfedin. Bir cehennem makinesinin rüyaları sizi hasta etmiştir, Oswald’un konutunda mücadele ederek ailesini şeytani ve tarif edilemeyecek kadar korkunç bir varlıktan kurtarın.

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INumber1OneI 1 yıl
oyunun kendisini almak mantıklı mı arkadaşlar fiyatının hakkını verir mi
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Mr.Unstoppable 1 yıl
Hemen yumuldum
cidden bu *Humble* efsane bir site adamlar daha önce outlast vermişti ondan önce ninja warrior adamlar parasında değil oyuncuları düşünüyor helal olsun valla
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lalale 1 yıl
Bugün 27.01 saat 14 ama kapanmış saat 20.00 a kadar demiştiniz
1 Yanıt Yanıtla
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fuujitsu 1 yıl lalale
lalale
Bugün 27.01 saat 14 ama kapanmış saat 20.00 a kadar demiştiniz

Bugün ayın 28 i hocam
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sterig 1 yıl
Allah razı olsun humble bundle sen de olmasan napıcaz
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Valla PS4'te PS Plus vermişti. Geçen oynadım başım döndü oturduğum yerde. Sıcacık evde ses efektleri sayesinde üşüdüm. Sonra kapattım bir daha da bakmadım.
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eticin16 1 yıl
BENDE ALDIM AMA BU OYUNU OYNIYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM ZATEN KORKU FİLİMLERİNDEN NEFRET EDERİM BUDA KORKU FİLİMİ GİBİ BİŞEY HER YERDEN BİŞEY ÇIKIYOR HERYER KAPKARANLIK OYYYYYY AMANNNN YARABBİ :)
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frostburn 1 yıl
TEŞEKKÜR EDERİM
Ben de aldım
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sniper23 1 yıl
Sıcak fırsat...
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Barni Moloztaş 1 yıl
KAÇINNNNNNN ÖLÜCÜLER GELİYOR
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Das Boot 1 yıl
aldım
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