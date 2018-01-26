55 TL değerindeki Amnesia Collection oyun paketi ücretsiz!

Amnesia Collection kısa bir süreliğine Humble Store üzerinde ücretsiz oldu.

Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Amnesia Collection 27 Ocak 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak.

Amnesia Collection'ın içerisinde Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs bulunuyor.

The Dark Descent'da Daniel'in aklına girin ve sadece zekânızın ve kurnazlığınızın sizi koruyabileceği kâbus gibi bir kaleyi keşfedin. Parçalanmış anılarınızı birleştirmek için büyük ve tehlikeli bir mekânı incelerken akla hayale gelmez korkular karanlığın içinde kol gezmektedir.

A Machine for Pigs'de zengin fabrikatör Oswald Mandus'un ölüme dair rüyalarını keşfedin. Bir cehennem makinesinin rüyaları sizi hasta etmiştir, Oswald’un konutunda mücadele ederek ailesini şeytani ve tarif edilemeyecek kadar korkunç bir varlıktan kurtarın.