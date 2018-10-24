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55 kilometrelik dünyanın en uzun köprüsü 21 dolar geçiş ücreti ile açıldı

9 yılda tamamlanan ve 20 milyar dolara mal olan deniz üzerindeki en uzun köprü, Çin ile Hong Kong'u birbirine bağlayacak. 55 kilometrelik köprünün detayları haberimizde.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin hükümeti tarafından inşa edilen ve inşaatı yaklaşık 9 yıl süren Hong Kong- Zhuhai-Macau Köprüsü, halka açıldı. İsminden de anlaşılacağı üzere Hong Kong'u, Macau adasına ve anakarada bulunan Zhuhai şehrine bağlayan köprü, yaklaşık 20 milyar dolara mal oldu. Üç köprü ve bir tünelden(6.7 km uzunluğunda) oluşan projede köprülerin toplam uzunluğu ise 55 kilometre. Köprü bu uzunluk ile dünyanın en uzun deniz köprüsü unvanının da sahibi oldu.


 

Tayfunların etkili olduğu bir bölgede inşa edilen köprünün en az 120 yıl boyunca ayakta duracağı öngörülüyor. Tabi bu iddialı hedefin arkasında köprünün yapımında kullanılan beton ve çelik miktarının yattığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 60 adet Eyfel Kulesi inşa etmek için yeterli olacak 420 bin ton çeliğin kullanıldığı köprüde 1 milyon metreküpün üstünde beton kullanıldı. Körpünün saatte 340 kilometre hıza ulaşan tayfunlara karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.


Çalışmalar kesintiye uğramıştı 

Bu yılın başında köprünün görüntülenmesi için basın mensuplarına izin verilmiş ve köprünün çok kısa bir süre sonra hizmete başlayacağı bildirilmişti. Bu açıklamadan yaklaşık 6 ay sonra faaliyete geçen köprü tıpkı bu gecikme gibi çok sayıda gecikmeye konu oldu. Normalde çok daha kısa bir sürede tamamlanması planlanan köprüde; güvenlik ve yolsuzluk iddiaları, bölgedeki canlı hayatına zarar verdiği ve politik bir amaç taşıdığı gereçkesiyle çalışmalar pek çok kez kesintiye uğramıştı.


Tabi çalışmaları kesintiye uğratan en önemli neden politik tartışmalar. Hong Konglu aktivis Eddie Chu, körpünün ''amaçsız bir mega proje'' olduğunu düşünüyor. 2030 yılına kadar köprü trafik oranının yüzde 25'in altında olacağını belirten Chu, körpünün tamamen politik nedenlerle inşa edildiğini belirtiyor. Chu ve benzer görüşte olan diğer kişilere göre köprü Çin hükümeti; Hong Kong'un anakaraya bağlı olduğunu göstermek için köprüyü inşa etti. 


İnci Nehri Deltası üzerinde uzanan köprü bir mühendislik harikası olarak değerlendirilse de köprü inşaatında en az 9 işçi hayatını kaybetti. Ayrıca deltayı yaşam alanı olarak benimseyen ve nesli tükenmek üzere olan pembe yunusların da köprü nedeniyle ciddi tehlikelerle karşılaşabileceği belirtiliyor. WWF tarafından yapılan açıklamaya göre köprü; denizde ''geri dönüşü olmayan'' zarara neden oldu.


4 saatlik yolculuk 45 dakikaya inecek 

Köprüye yönelik eleştirilere rağmen köprü artık hizmete başlamış durumda. Köprü 4 saatlik Hong Kong-Zuhai yolculuğunu 45 dakikaya indirse de isteyen herkes arabasıyla köprüden geçemeyecek. Köprüden geçmek isteyen araç sahiplerinin özel bir izin belgesi alması gerekiyor. Bununla birlikte araçsız yolcular için köprüde otobüs seferleri düzenleneceği belirtiliyor. En uzun köprü geçişinin 29.6 kilometre olduğu köprüden geçiş için 21 dolar ödemek gerekecek.


Toplamda Çin'deki 11 şehri etkileyecek olan köprünün etrafına iki adet yapay ada da inşa edilmiş durumda. Çin hükümeti köprünün bögedeki şehirler arasındaki ticari faaliyetleri artırmasını hedefliyor. Ayrıca Macau ve Hong Kong'un köprü bağlantısı ile birer bilim merkezi haline gelmesi ve Silikon Vadisi'ne rakip olması da amaçlanıyor. 


https://www.thenational.ae/world/asia/china-hong-kong-mega-bridge-opens-to-the-public-in-pictures-1.783672 Yorum Yaz
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maximus8282 6 ay en beğenilen
Biz de Kıbrıs’ı il yapıp böyle bir köprü inşaa etmeliyiz.
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Morphinz 6 ay
55 km'lik köprünün geçiş ücreti bizim kıytırık köprülerin geçiş ücretinden daha ucuz.
Köprüyü yaptırıp cebini dolduran her kim varsa öbür dünyada davacıyım.
55 km'lik köprünün geçiş ücreti bizim kıytırık köprülerin geçiş ücretinden daha ucuz.Köprüyü yaptırıp cebini dolduran her kim varsa öbür dünyada davacıyım...
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kaazto28 6 ay
Rahatlıkla yolcu garantisi verebilirsiniz. Çin'in köprü ücretini de buradan ödemeye hazırız. ;)
Edit: önce mesajı yazdım şimdi okuyayım.

Rahatlıkla yolcu garantisi verebilirsiniz. Çin'in köprü ücretini de buradan ödemeye hazırız. ;)Edit: önce mesajı yazdım şimdi okuyayım.
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Seyrim 6 ay
İyi bizde böyle köprü yok. Vergileri artırırlardı..
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egny134 6 ay
Tek dert vergi olsa keşke. Aynı köprüyü bizimkiler yapsa maliyeti en az 500 milyar dolar olurdu. Bizde tek dert lüks, gösteriş.
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DH Misafiri 6 ay
çin parasıyla ne kadar oldugu önemli değil, bu ülkede köprü ücretleride dolar üzerinden ihale edilir sonra tl ye çevrilir, dolar global para birimidir.
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BlueDay_86 6 ay
Bizde olsa 100 dolar yaparlardı
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hadjimurat 6 ay
Cinde asgari ucret ortalamasi 240 usd hatirlatirim
Cinde eyaletlere gore degisiyor sanilanin aksine ordaki iscilik artik cok ucuz degil bu sebeple cindeki kaliteli bir cok urun artik cok ucuz degil
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hamza5806 6 ay
55 km....
Abi hayal edebiliyor musunuz 55km su üstündesin ya
İnanilmaz bir eser
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OverClocK1ng 6 ay
Bizimkiler de kendi ceplerine para köprüsü yapıyor...

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mahmut716 6 ay
21 dolar ne arkadaşım? çin parasıyla ne kadar ? çinde asgari ücret ne kadar?
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MonacoDoom 6 ay
Bunun savunulacak bir tarafı yok o yapımında 20 milyar giden köprünün tüm maliyeti yine halktan çıkmış zaten, ne demek adamlar günde 1 dolara çalışırken 21 dolar geçiş ücreti istemek?
Şu devletler olmasa insanlar çok daha mutlu yaşayacak, ama bunu yine insanlar istiyor.
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Guest-458B4BD66 6 ay MonacoDoom
adamlar günde 1 dolara mı çalışıyormuş? 30 senedir gider gelirim böyle bir şey yok artık. senden daha fazla asgari ücretleri var.
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dobrasam 6 ay
Çomarlar üzülecek
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emre1393 6 ay
adamlar 55km'lik yola 21 dolar istiyor, bizdeki bademler yandaşa yaptırdığı kıç kadar köprüye 35 dolar + vergi geçiş ücreti ile 40.000 geçiş garantisi veriyor.
ulan hadi yaptırırken dolar 2 liraydı, şimdi 6 lira. nasıl ödenecek lan bu verilen garantiler?
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