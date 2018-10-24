55 kilometrelik dünyanın en uzun köprüsü 21 dolar geçiş ücreti ile açıldı

Çin hükümeti tarafından inşa edilen ve inşaatı yaklaşık 9 yıl süren Hong Kong- Zhuhai-Macau Köprüsü, halka açıldı. İsminden de anlaşılacağı üzere Hong Kong'u, Macau adasına ve anakarada bulunan Zhuhai şehrine bağlayan köprü, yaklaşık 20 milyar dolara mal oldu. Üç köprü ve bir tünelden(6.7 km uzunluğunda) oluşan projede köprülerin toplam uzunluğu ise 55 kilometre. Köprü bu uzunluk ile dünyanın en uzun deniz köprüsü unvanının da sahibi oldu.





Tayfunların etkili olduğu bir bölgede inşa edilen köprünün en az 120 yıl boyunca ayakta duracağı öngörülüyor. Tabi bu iddialı hedefin arkasında köprünün yapımında kullanılan beton ve çelik miktarının yattığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 60 adet Eyfel Kulesi inşa etmek için yeterli olacak 420 bin ton çeliğin kullanıldığı köprüde 1 milyon metreküpün üstünde beton kullanıldı. Körpünün saatte 340 kilometre hıza ulaşan tayfunlara karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.





Çalışmalar kesintiye uğramıştı

Bu yılın başında köprünün görüntülenmesi için basın mensuplarına izin verilmiş ve köprünün çok kısa bir süre sonra hizmete başlayacağı bildirilmişti. Bu açıklamadan yaklaşık 6 ay sonra faaliyete geçen köprü tıpkı bu gecikme gibi çok sayıda gecikmeye konu oldu. Normalde çok daha kısa bir sürede tamamlanması planlanan köprüde; güvenlik ve yolsuzluk iddiaları, bölgedeki canlı hayatına zarar verdiği ve politik bir amaç taşıdığı gereçkesiyle çalışmalar pek çok kez kesintiye uğramıştı.





Tabi çalışmaları kesintiye uğratan en önemli neden politik tartışmalar. Hong Konglu aktivis Eddie Chu, körpünün ''amaçsız bir mega proje'' olduğunu düşünüyor. 2030 yılına kadar köprü trafik oranının yüzde 25'in altında olacağını belirten Chu, körpünün tamamen politik nedenlerle inşa edildiğini belirtiyor. Chu ve benzer görüşte olan diğer kişilere göre köprü Çin hükümeti; Hong Kong'un anakaraya bağlı olduğunu göstermek için köprüyü inşa etti.





İnci Nehri Deltası üzerinde uzanan köprü bir mühendislik harikası olarak değerlendirilse de köprü inşaatında en az 9 işçi hayatını kaybetti. Ayrıca deltayı yaşam alanı olarak benimseyen ve nesli tükenmek üzere olan pembe yunusların da köprü nedeniyle ciddi tehlikelerle karşılaşabileceği belirtiliyor. WWF tarafından yapılan açıklamaya göre köprü; denizde ''geri dönüşü olmayan'' zarara neden oldu.





4 saatlik yolculuk 45 dakikaya inecek

Köprüye yönelik eleştirilere rağmen köprü artık hizmete başlamış durumda. Köprü 4 saatlik Hong Kong-Zuhai yolculuğunu 45 dakikaya indirse de isteyen herkes arabasıyla köprüden geçemeyecek. Köprüden geçmek isteyen araç sahiplerinin özel bir izin belgesi alması gerekiyor. Bununla birlikte araçsız yolcular için köprüde otobüs seferleri düzenleneceği belirtiliyor. En uzun köprü geçişinin 29.6 kilometre olduğu köprüden geçiş için 21 dolar ödemek gerekecek.





Toplamda Çin'deki 11 şehri etkileyecek olan köprünün etrafına iki adet yapay ada da inşa edilmiş durumda. Çin hükümeti köprünün bögedeki şehirler arasındaki ticari faaliyetleri artırmasını hedefliyor. Ayrıca Macau ve Hong Kong'un köprü bağlantısı ile birer bilim merkezi haline gelmesi ve Silikon Vadisi'ne rakip olması da amaçlanıyor.

https://www.thenational.ae/world/asia/china-hong-kong-mega-bridge-opens-to-the-public-in-pictures-1.783672