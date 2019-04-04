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56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu

Intel’in ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake ailesinde amiral gemisi 56 çekirdekli Xeon Platinum 9282 oldu. İki yongadan oluşan işlemci özel sistemlerde sunulacak.
1 ay
5,4b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu

Intel’in 7nm sürecindeki AMD EPYC Rome sunucu işlemcilerinin karşısına çıkaracağı ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake ailesi resmiyet kazandı. 56 çekirdeğe kadar çıkan ailede farklı segmentlere yönelik seriler yer alıyor.

Xeon Platinum 9282 özellikleri

Daha gelişmiş 14nm++ üretim sürecine sahip olan ikinci nesil işlemcilerde mimari Skylake döneminden bu yana pek değişmemiş. Bununla birlikte Intel bazı önemli optimizasyonlar ile işlemcileri daha iyi hale getirmeyi başarmış.

Örneğin Spectre ve Meltdown açıklarına karşı çekirdek seviyesinde tedbir alınırken performanstan da ödün verilmemiş. Optane bellek desteği yanında yapay zekâ tabanlı komut setleri, daha fazla RAM bellek desteği, daha hızlı DDR4 bellek desteği, AVX-512 ve AES-NI desteği de yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti"

Seride amiral gemisi modeli Xeon Platinum 9282 durumunda. 56 çekirdekli ve 112 izlek birimli olan işlemci MCM şeklinde iki yongadan oluşuyor. Her yongada 28 çekirdek var ve birbirleriyle verimli iç bağlantı üzerinden haberleşiyor.

 

56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu
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3.8GHz seviyesine çıkabilen işlemci 77MB Seviye 3 ön belleğe ve 400W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu işlemci haricinde 48 çekirdekli Xeon Platinum 9242, 32 çekirdekli Xeon Platinum 9222 ve Xeon Platinum 9221 işlemcileri yer alıyor. Xeon Platinum 9200 serisi özel üretim ve sistemler üzerinde müşterilere sunulacak. Tek olarak satışı bulunmuyor. Bu bakımdan fiyatı belli değil.

Amiral gemisi yanında Xeon Platinum 8200 serisi 16, 24 ve 28 çekirdekli işlemcilerden oluşuyor. Bu seride en tepe fiyat 18000$ olarak açıklandı. Xeon Gold 6200 serisi 24 çekirdeğe kadar ölçekleniyor ve 4000$ seviyesine kadar çıkıyor.

Daha düşük seviyelerde ise 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Xeon Gold 5200 serisi, 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Xeon Silver 4200 serisi ve 6 çekirdekli Xeon Bronze 3200 işlemcisi bulunuyor. Bu seriler içerisinde Optane bellek destekli işlemciler var ve onların fiyatlarının düşük seviye de olsa 10000$ üzerinde konumlanması bekleniyor. Bu işlemciler L harfi ile işaretlenmiş. Uzun ömürlü olanlar T harfi, arama optimizasyonu olanlar S ile işaretleniyor. Intel farklı harflerle kategorileri ayırmış.


https://www.anandtech.com/show/14146/intel-xeon-scalable-cascade-lake-deep-dive-now-with-optane Yorum Yaz
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FatihAsl 1 ay en beğenilen sreylare
bu işlemciyi hakkıyla kullanacak bir projen varsa bu işlemci sana 1000 tane ev alacak para kazandırır.
3 Yanıt Yanıtla +27
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.T. 1 ay FatihAsl
İşte bizdeki insanların vizyonu da bu kadar, eline para geçerse anca ev alır, yatırımın mantığı oluşmamış.
1 Yanıt Yanıtla +14
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_Dominic_Toretto_ 1 ay
Şu tür haberlerde fiyatlara takılanlar;
Normal kullanıcıları uzaktan bile ilgilendiren bir ürün değil ki zaten.
Amacı ve hitap ettiği kesim çok çok farklı. O alınır bu alınır boş muhabbetler bunlar.
Şu tür haberlerde fiyatlara takılanlar;Normal kullanıcıları uzaktan bile ilgilendiren bir ürün değil ki zaten.Amacı ve hitap ettiği kesim çok çok fa...
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DH Misafiri 1 ay
çekirdekmi çitleyeceğiz intellll sen kimsin bizim amd miz var
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ahmetay74 1 ay
Threadripper için iki işlemciyi birbirine yapıştırmışlar diye sunum yapan Intel, aynısını kendisi yaptı..
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Brother ToLGa 1 ay
400w bu işlemci ne ile soğur merak ediyorum ciddi
Ha ayrıca işlemcinin fiyatı size bize göre değil büyük bir mimar alır bunu kullanır , cs go oynayacak değil
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OverClocK1ng 1 ay
Xeon Platinum 9282.
9 dan 2 çık. 7 kaldı. Diğer 2 yi de çık. 5 Kaldı.
8 den 2 çık. 6 kaldı. 5 in yanına 6 yı koy.
40 yapaaaaar. Yok la 56...
1 Yanıt Yanıtla +1
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kymelria 1 ay
8den 2 çıkar kaldı mı altıııı.
9 kere altıııı 54
54e de iki eklersek
56 yapaaaar, işte intelin 56 çekirdekli işlemcisi
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TEKINALP 1 ay
Durun la ben daha 4 çekirdekli işlemciye yeni geçtim siz 56 çıkarıyonuz. Biraz yavaş gidin
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Askaparta 1 ay
İşlemciyi okurken elime 56 çekirdek alıp yemek geldi, o kadar zevkli.
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pUnduli 1 ay
56 çekirdek Intel işlemci al mission-critical bir işte kullan sonra o gün seçtikleri bir güvenlik açığından patlatsınlar, ışık şovunu izle.
Bundan sonra mecbur kalmadıkça Intel platformunda hiç bir şey host etmem. Neyseki AWS gibi çözümlerde EYPC seçenekleri artıyor.
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Spider_hip 1 ay
56 çekirdekli işlemci ile yapılacak işler bir başkadır tabi. Yaklaşık 2 sene önce bir tanıdığım 2'li Xeon E5-2698 v3 almıştı. 32/64 yapıyor. Satranç hesaplamalarına kullanıyordu. Ben genelde render işlerine kullanıyorum pc'mi, kullandığım yazılımların bir çoğu çok çekirdek desteklerken bazı pluginler hala tek çekirdek destekliyor. Hal böyle olunca single core hızı çok önemli hale geliyor. Genelde xeonlar direk çok çekirdek odaklı olduğundan haliyle işlemci hızları çok düşük oluyor. Eski xeonlar genelde 2.3ghz lerde dolaşırken bu yeniler maşallah 3.8'i görebiliyormuş lakin ben gözümü yeni çıkacak olan ryzen 3xxx serisine diktim. 12/24 çekirdek olur 16/32 çekirdek olur, 5ghz hızlar. Ortalama bir render kullanıcısı için harika.
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huseyincarnege 1 ay
bu işlemciği test etmek isterdim
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Ahmet DOĞAN 1 ay
Xeon Scalable Cascade Lake ailesi
Aileden Çok Sülale Adı Gibi.....
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