56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu

Intel’in 7nm sürecindeki AMD EPYC Rome sunucu işlemcilerinin karşısına çıkaracağı ikinci nesil Xeon Scalable Cascade Lake ailesi resmiyet kazandı. 56 çekirdeğe kadar çıkan ailede farklı segmentlere yönelik seriler yer alıyor.

Xeon Platinum 9282 özellikleri

Daha gelişmiş 14nm++ üretim sürecine sahip olan ikinci nesil işlemcilerde mimari Skylake döneminden bu yana pek değişmemiş. Bununla birlikte Intel bazı önemli optimizasyonlar ile işlemcileri daha iyi hale getirmeyi başarmış.

Örneğin Spectre ve Meltdown açıklarına karşı çekirdek seviyesinde tedbir alınırken performanstan da ödün verilmemiş. Optane bellek desteği yanında yapay zekâ tabanlı komut setleri, daha fazla RAM bellek desteği, daha hızlı DDR4 bellek desteği, AVX-512 ve AES-NI desteği de yer alıyor.

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Seride amiral gemisi modeli Xeon Platinum 9282 durumunda. 56 çekirdekli ve 112 izlek birimli olan işlemci MCM şeklinde iki yongadan oluşuyor. Her yongada 28 çekirdek var ve birbirleriyle verimli iç bağlantı üzerinden haberleşiyor.

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3.8GHz seviyesine çıkabilen işlemci 77MB Seviye 3 ön belleğe ve 400W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu işlemci haricinde 48 çekirdekli Xeon Platinum 9242, 32 çekirdekli Xeon Platinum 9222 ve Xeon Platinum 9221 işlemcileri yer alıyor. Xeon Platinum 9200 serisi özel üretim ve sistemler üzerinde müşterilere sunulacak. Tek olarak satışı bulunmuyor. Bu bakımdan fiyatı belli değil.

Amiral gemisi yanında Xeon Platinum 8200 serisi 16, 24 ve 28 çekirdekli işlemcilerden oluşuyor. Bu seride en tepe fiyat 18000$ olarak açıklandı. Xeon Gold 6200 serisi 24 çekirdeğe kadar ölçekleniyor ve 4000$ seviyesine kadar çıkıyor.

Daha düşük seviyelerde ise 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Xeon Gold 5200 serisi, 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Xeon Silver 4200 serisi ve 6 çekirdekli Xeon Bronze 3200 işlemcisi bulunuyor. Bu seriler içerisinde Optane bellek destekli işlemciler var ve onların fiyatlarının düşük seviye de olsa 10000$ üzerinde konumlanması bekleniyor. Bu işlemciler L harfi ile işaretlenmiş. Uzun ömürlü olanlar T harfi, arama optimizasyonu olanlar S ile işaretleniyor. Intel farklı harflerle kategorileri ayırmış.