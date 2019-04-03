Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti

Sinema tarihinin belki de en çok beklenen yapımı olmaya aday Avengers: Endgame’e olan ilgi had safhada. Öyle ki dün başlayan ön satışlarda bilet siteleri çöktü ya da çok yavaş hizmet vermeye başladı.

Rekorlarla devam ediyor

Dün karanlıkta kalan pek çok noktayı gözler önüne seren kısa fragmanın ardından başlayan bilet ön satışları hayranların adeta hücum etmesine neden oldu. ABD, Kanada ve İngiltere’de Cineplex, AMC gibi pek çok bilet platformu bu yoğunluğu kaldıramadı.

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Devasa bir DDoS saldırısı benzeri etki yaratan kullanıcı yoğunluğu nedeniyle pek çok bilet satış sitesi çöktü ve hata mesajı verdi. Filmin hayranları haliyle her çöken siteden başka sitelere geçiş yapmaya çalıştığı için zincirleme bir reaksiyon oluştu. Yoğunluğun daha az olduğu bazı sitelerde ise kullanıcıların ön satış için bir saatten fazla beklediği ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ABD’de en etkili reklam alanının bilet bekleme sayfası olduğunu zira uzun süre kullanıcıların başından ayrılamadığı esprilerini yapıyor.

Avengers: Endgame bilet ön satışlarına da rekorla başladı. Atom platformunda ilk saat satışları Avengers: Infinity War filmini üçe katlamış durumda. Ayrıca aynı sürede Star Wars: The Last Jedi filmini de geride bıraktı.