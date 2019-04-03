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Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti

Ön satışların başlaması ile birlikte adeta bilet sitelerine hücum eden Marvel hayranları büyük bir trafik oluşturdu. Pek çok site bu yoğunluğu kaldıramayarak çöktü.
1 ay
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17
Sinema ve Dizi
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema tarihinin belki de en çok beklenen yapımı olmaya aday Avengers: Endgame’e olan ilgi had safhada. Öyle ki dün başlayan ön satışlarda bilet siteleri çöktü ya da çok yavaş hizmet vermeye başladı.

Rekorlarla devam ediyor

Dün karanlıkta kalan pek çok noktayı gözler önüne seren kısa fragmanın ardından başlayan bilet ön satışları hayranların adeta hücum etmesine neden oldu. ABD, Kanada ve İngiltere’de Cineplex, AMC gibi pek çok bilet platformu bu yoğunluğu kaldıramadı.

Ayrıca Bkz. "Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir)"

Devasa bir DDoS saldırısı benzeri etki yaratan kullanıcı yoğunluğu nedeniyle pek çok bilet satış sitesi çöktü ve hata mesajı verdi. Filmin hayranları haliyle her çöken siteden başka sitelere geçiş yapmaya çalıştığı için zincirleme bir reaksiyon oluştu. Yoğunluğun daha az olduğu bazı sitelerde ise kullanıcıların ön satış için bir saatten fazla beklediği ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ABD’de en etkili reklam alanının bilet bekleme sayfası olduğunu zira uzun süre kullanıcıların başından ayrılamadığı esprilerini yapıyor.

Avengers: Endgame bilet ön satışlarına da rekorla başladı. Atom platformunda ilk saat satışları Avengers: Infinity War filmini üçe katlamış durumda. Ayrıca aynı sürede Star Wars: The Last Jedi filmini de geride bıraktı.

 

https://www.engadget.com/2019/04/02/avengers-endgame-pre-sales-movie-ticket-sites-crashing-atom-amc-fandango Yorum Yaz
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
ulan adamlar kafadan atıp film çekiyor paraya para demiyor, helal olsun.
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dodofran 1 ay
ulan haberin altındaki yorumlara bak. biri kafadan atıp film çekiyorlar demiş öteki uydurma kahramanlar demiş.
bu kafayla bi 100 yıl daha sinema sektöründe amerika tekel olacak demek ki anlaşıldı. arkadaşlar sizin o çok sevdiğiniz ayıla bayıla izlediğiniz çukurlar recep ivedikler de gerçek değil uyandırayım. entertainment ne demek bi araştırın.
ulan haberin altındaki yorumlara bak. biri kafadan atıp film çekiyorlar demiş öteki uydurma kahramanlar demiş.bu kafayla bi 100 yıl daha sinema sektöründe...
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Moueson 1 ay
Yılın en çok konuşulan filmi olacak
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dodofran 1 ay
ulan haberin altındaki yorumlara bak. biri kafadan atıp film çekiyorlar demiş öteki uydurma kahramanlar demiş.
bu kafayla bi 100 yıl daha sinema sektöründe amerika tekel olacak demek ki anlaşıldı. arkadaşlar sizin o çok sevdiğiniz ayıla bayıla izlediğiniz çukurlar recep ivedikler de gerçek değil uyandırayım. entertainment ne demek bi araştırın.
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DaYWaLkeR 1 ay dodofran
Ben yazmadan sen yazmışsın bravo. Hakkaten arkadaşların seviyeye erişmek için ne içmek gerekiyor acaba.
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Askaparta 1 ay
Önce tek tek uydurma kahramanları kakala, sonra hepsini çorba yap menüyle sat.
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Quard 1 ay
Şöyle bir filmi çekemedik gitti,yanarım ona yanarım.
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Avengers.90 1 ay
Ödeme ekranında takılan var mı?
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sacmAdam 1 ay
Ne anlıyorlar bu klişelerden aklım almıyor
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faniseyler 1 ay
İnternete düşsede izlesek. Sinemaları sevmiyorum yanımda önümde ses çıkaran hareket eden tipler olunca konsantire olamıyorsun. En iyisi evinde izle kaçırdın mı al biraz öne tekrar izle. Tuvaletin mi geldi olabilir insanlık hali durdur yap gel izle:)))
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labtek38 1 ay
İlk filmden sonra tamam heyecanlandık merak ettik ama o kadar da değil. Artık çıksa izlesek diye öylesine bekliyorum. Ergen hyplaması oldu artık iyice. Sonuçta 2 milyara koşacak bir gişesi olacak belki. Ama bu kadar abartıyı anlamıyorum.
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SEO-Uzmanı 1 ay
vergi kaçağı oluşur !
tramp bu habere çok sinirlenecek !!!
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
ulan adamlar kafadan atıp film çekiyor paraya para demiyor, helal olsun.
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Janus_Prospero 1 ay Musty3535123
Bir ülkeyi satın alsınlar.
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