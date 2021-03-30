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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası

    Kia, kısa süre önce gövde tasarımını gösterdiği elektrikli crossover modeli EV6'yı bugün resmi olarak tanıttı. Yeni Kia EV6, farklı batarya ve motor kombinasyonlarıyla satışa sunulacak.
    30 Mart 2021, 13:15 (20 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası
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    Kia, markanın yeni tasarım felsefesini yansıtan, aynı zamanda şirketin yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ilk otomobil olan EV6 modelini tanıttı. Yeni Kia EV6, farklı tasarımının yanı sıra etkileyici özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

    Elektrikli Kia EV6'nın tasarımını daha önce görmüştük. Dolayısıyla bu yazımızda teknik özelliklerden ve rakamlardan bahsedeceğiz. EV6'nın ölçülerine baktığımızda 4680 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da yeni crossover'ı şirketin bir başka modeli Sorento'dan 119 mm daha kısa ve 20 mm daha dar bir model yapıyor. Fakat aks mesafesi bakımından Sorento'ya kıyasla 85 mm fazlası var ki bu oldukça önemli.

    Crossover'ın iç mekanına baktığımızda multimedya tuşlarına sahip iki kollu direksiyonun arkasında uzun bir panel yer alıyor. 12'şer inçlik kavisli dijital gösterge ve multimedya ekranları bu panelde yer alıyor. Multimedya sistemiyle ilgili çok bir bilgi yok fakat OTA güncellemelerini ve gerçek zamanlı servisleri destekleyen Kia Connect teknolojisine sahip olduğunu biliyoruz. Bu da kullanıcıların en yakın şarj istasyonu, oraya gitmek için gereken menzil gibi önemli bilgileri görüntüleyebileceği anlamına geliyor.

    Bolca deri ve süet karışımı döşemeye yer verildiğini gördüğümüz iç mekanın dikkat çeken diğer özellikleri arasında artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display ve 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi yer alıyor. 'Active Sound Design' teknolojisine sahip olan bu sistem, iç mekanda aracın hızına göre yapay bir motor sesi çıkarmaktan da sorumlu. Bunun yanı sıra koltukların geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen kumaşla kaplandığı ve oldukça hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası
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    Teknolojilere geçmeden önce elektrikli Kia EV6'nın 520 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim. Bu alan arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1300 litreye kadar yükseltilebiliyor. Bunun yanı sıra EV6'nın arkadan itişli versiyonlarında ön kaputun altında 50 litrelik bir depolama alanı daha mevcut. Dört tekerleklerden çekişli versiyonlarda ise bu alan 20 litreyle sınırlı.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı"

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    Kia EV6'nın sürüş destek sistemlerine baktığımızda şerit takip asistanı, güvenli çıkış asistanı, uzaktan kumanda ile akıllı park asistanı ve otoyol sürüş asistanı 2 gibi pek çok özellik görüyoruz. Bunlardan sonuncusu, şerit ortalama fonksiyonu ve adaptif hız sabitleyicinin efektif bir şekilde kombine edilmesini sağlarken, sürücünün sinyal koluna tek bir dokunuşuyla otomatik şerit değiştirmeye de imkan sağlıyor.

    Elektrikli Kia EV6'da standart ve uzun menzilli bataryanın yanı sıra arkadan veya dört tekerlekten çekiş gibi pek çok farklı konfigürasyon sunuluyor. Örneğin giriş seviyesinde 58 KWh'lık batarya ile arka tekerleklere güç veren 168 beygir ve 350 Nm'lik bir elektrik motoru mevcut. Bu batarya seçeneğinin dört tekerlekten çekişli versiyonunda ön aksa bir motor daha ekleniyor ve toplam güç 232 beygir ve 605 Nm'ye yükseliyor. Bu da EV6'nın 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    77.4 kWh'lık batarya tercih edildiğinde yine arka tekerleklere güç veren daha güçlü bir motor (225 beygir ve 350 Nm) karşımıza çıkıyor. Büyük bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplamda 321 beygir güç ve 605 Nm tork üretiyor. Bu konfigürasyonda (2WD olarak) WLTP'ye göre 510 kilometre sürüş menzili sunan EV6'nın 0-100 km/s hızlanma süresi de 5.2 saniyeye kadar düşüyor. Öte yandan 58 kWh'lık batarya seçeneğinin sunduğu menzil ise belirtilmemiş.

    Serinin en tepesinde, daha önce açıklandığı üzere EV6 GT versiyonu oturuyor. Söz konusu versiyon yalnızca dört tekerlekten çekiş sistemi ve büyük batarya seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Toplamda 577 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerine sahip olan EV6 GT'nin 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3.5 saniye olarak açıklandı. Maksimum hızı 260 km/s olan otomobilin menzili de 405 kilometre.

    Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası
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    Gelelim şarj ile ilgili detaylara. Yeni E-GMP platformu üzerine inşa edilen elektrikli crossover 400V ve 800V şarj özelliklerine sahip. Bu da Kia'nın iddiasına göre (tüm versiyonlarda) bataryanın sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamada EV6'nın uzun menzil ve arkadan itiş kombinasyonunda hızlı şarj ile 4.5 dakikada 100 kilometre menzil elde etmek mümkün.

    En zorlu koşullarda bile menzili azami düzeyde tutmak için yüksek verimli bir ısı pompasıyla donatılan Kia EV6'da altı farklı seviyeden oluşan akıllı rejeneratif fren sistemi de mevcut. Bu da sürücüye enerji kazanımını kapalı tutmaktan tek pedallı sürüşe kadar pek çok seçenek sunuyor. Ayrıca sürücünün aracı kolay ve hızlı bir şekilde yavaşlatarak kinetik enerji kazanımı yapmasını sağlayan kulakçıklar da mevcut.

    Yeni Kia EV6'da V2L (vehicle to load) fonksiyonuna imkan veren entegre şarj kontrol ünitesi de mevcut. Bu da demek oluyor ki EV6'nın bataryasını başka bir elektrikli aracı veya elektronik cihazlarınızı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Kia'nın örneğine göre herhangi bir elektrik kesintisi durumunda EV6'nın bataryası ile bir klimayı ve 55 inç televizyonu 24 saatten uzun süre çalıştırmak mümkün.

    Elektrikli Kia EV6 bu yıl içerisinde bazı pazarlarda satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    L
    lterlemez 27 dakika önce

    Güzel fikir...

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