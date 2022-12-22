Xiaomi elektrikli arabası için önemli bir teknolojinin patentini aldı

Bildiğiniz gibi Xiaomi sadece akıllı telefon endüstrisinde bulunmuyor. Neredeyse tüketici elektroniğinin her alanında boy gösteren firma uzunca bir süredir de otomobil endüstrisine girmeyi planlıyordu. Bu plan kapsamında ilk adım ise 2021 yılında Xiaomi Automobile bölümünün kurulmasıyla atılmıştı. Hatırlayacağınız üzere Xiaomi CEO'su Lei Jun bir süre önce yapmış olduğu açıklamada hedeflerinin yıllık 10 milyon elektrikli otomobil satışı olduğunu söylemişti.
Xiaomi elektrikli arabası için batarya patenti aldı
Tüm bunların ışığında evet, Xiaomi otomobil endüstrisine giriş yapacak. Ancak ilk modelinin şimdilik ne zaman geleceği belirsiz ve verilen tarihler şimdilik spekülasyonlara dayanıyor. Öte yandan firmanın yeni batarya teknoloji aynı zamanda bir gelir kapısı da olabilir. Ayrıca Çinli elektrikli otomobil üreten firmaların yükselişi de göz önüne alındığında Xiaomi buradaki pazardan faydalanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d