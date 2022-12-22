Xiaomi elektrikli arabası için önemli bir teknolojinin patentini aldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Corp tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Xiaomi Automobile kısa bir süre önce yaklaşmakta olan elektrikli otomobili için yeni bir patent talebinde bulundu. Aktarılanlara göre şirket, geliştirdiği elektrikli arabasında kullanacağı bataryalar için Power Battery adında bir teknolojinin fikri mülkiyet haklarını aldı.

Xiaomi yılda 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor 3 hf. önce eklendi

Bildiğiniz gibi Xiaomi sadece akıllı telefon endüstrisinde bulunmuyor. Neredeyse tüketici elektroniğinin her alanında boy gösteren firma uzunca bir süredir de otomobil endüstrisine girmeyi planlıyordu. Bu plan kapsamında ilk adım ise 2021 yılında Xiaomi Automobile bölümünün kurulmasıyla atılmıştı. Hatırlayacağınız üzere Xiaomi CEO'su Lei Jun bir süre önce yapmış olduğu açıklamada hedeflerinin yıllık 10 milyon elektrikli otomobil satışı olduğunu söylemişti.

Xiaomi elektrikli arabası için batarya patenti aldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Automobile departmanında 500'den fazla araştırma ve geliştirme ekibi olduğu ve ilk modelin de 2024 yılında gelebileceği söyleniyor. Bu arada alınan Power Battery patent görselinde Xiaomi’nin sıvı soğutma kanalları dikkat çekiyor. Muhtemelen firma otomobilinde kullanacağı bataryaların daha uzun ömürlü olması için yoğun bir uğraş içerisinde.

Tüm bunların ışığında evet, Xiaomi otomobil endüstrisine giriş yapacak. Ancak ilk modelinin şimdilik ne zaman geleceği belirsiz ve verilen tarihler şimdilik spekülasyonlara dayanıyor. Öte yandan firmanın yeni batarya teknoloji aynı zamanda bir gelir kapısı da olabilir. Ayrıca Çinli elektrikli otomobil üreten firmaların yükselişi de göz önüne alındığında Xiaomi buradaki pazardan faydalanabilir.

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Xiaomi, yaklaşan elektrikli arabası için ciddi bir adım daha attı