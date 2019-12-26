5G destekli ilk tablet Galaxy Tab S6 olacak

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Samsung’un hali hazırdaki amiral gemi tablet modeli olan Gaalxy Tab S6 yakın zamanda 5G destekli bir versiyonu daha piyasaya sürecek. Böylece sektörün ilk 5G destekli tablet modeli olacak.

Galaxy Tab S6 5G neler sunacak?

SM-T866 model numarasını taşıyan Galaxy Tab S6 5G orijinal modelden herhangi bir farklılık içermiyor. 10.5 inçlik ekran, 8GB RAM, 256GB depolama kapasitesi, çift arka kamera yine aynı şekilde devam edecek.

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Snapdragon 855 yonga seti orijinal modelde LTE modem ile sunulmuştu. Bu kez muhtemelen Snapdragon X50 modem birimi ile yeni versiyon 5G standardına terfi edecek. Yeni versiyon Samsung’un sitesinde de yer aldı.

5G modem entegrasyonunun sistemi bira daha zorladığı bir gerçek. Bu bakımdan bu tarz yeni versiyonlarda işlemci hızları biraz artıyor ve batarya kapasitesi de yükseliyor. Samsung Galaxy Tab S6 5G için CES 2020 fuarı işaret ediliyor.

https://9to5google.com/2019/12/24/samsung-galaxy-tab-s6-5g-confirmed-will-be-one-of-the-first-5g-tablets/