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    5G zararlarını engellediğini iddia eden USB cihazı piyasadan toplatılıyor

    Kuantum osilasyonu kullanarak 5G sinyallerinin zararlarından koruduğunu iddia eden 5GBioShield USB adındakin cihazı toplatılması için Londra Ticaret Standartları Ofisi devreye girdi.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5G zararlarını engellediğini iddia eden USB cihazı piyasadan toplatılıyor
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    Geçtiğimiz günlerde kuantum osilasyonu kullanarak insanları 5G sinyallerinin zararlı etkilerinden kurtardığını iddia eden 347 dolarlık 5GBioShield USB için yetkili makamlar harekete geçti. Ürünün sahte olduğu ifade ediliyor.

    5GBioShield USB nedir?

    5GBioShield USB aslında Çinli alışveriş sitelerinde satılan USB belleklere oldukça benziyor ancak firma patentli bir teknolojisinin olduğunu iddia ediyordu. Hatta Glastonbury 5G Tavsiye Kurulu’nun bir üyesi de cihazı kullandığını ve oldukça işe yarar bulduğunu ifade etti. Buna bazı profesörlerin raporları da eklendi. Durum böyle olunca cihaz da ilgi görmeye başladı.

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    Bununla birlikte BBC ve Pen Test Partners gibi platformlar yaptıkları incelemede cihazın pek de söylendiği gibi kuantum ile ilgisinin olmadığını ortaya çıkardı. Sonrasında Londra Ticaret Standartları Ofisi devreye girdi.

    Ofis satılan cihazın sahte olduğunu ve belirtildiği gibi 5G yan etkilerinden koruma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Londra Polisi ile birlikte ofis cihazın satışını durdurmaya çalışıyor. Bunun için satışın yapıldığı web sitesinin kapatılması için mahkemeye başvuruldu. Ayrıca sorumlular da aranıyor.

    Önemli sayıda insanın 5G baz istasyonlarının koronavirüs salgınını tetiklediği inandığı İngiltere’de bu tarz aldatıcı ürünlerin önüne geçmek için yetkililer oldukça büyük çaba sarf ediyor zira geç kalındığı takdirde çok kişinin dolandırılma ihtimali var.



    https://www.engadget.com/uk-trading-standards-bioshield-5g-stick-161005899.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 5 dk.
    Muhtemelen sadece 5G sinyallerini karıştırıyordu(Jamming). Karıştırma yapabilmek için sinyal kaynağından daha fazla güçte yayın yapılması gerektiği için daha fazla zarar vermesi işten bile değildi.

    Sanıldığının aksine telefonlarınızın baz istasyonuna erişebilmek içi en fazla güçle çıkış yaptığı yer metro tünelleri, ulaşamıyor arttırıyor, ulaşamıyor daha da arttırıyor.

    Bu cihaz ile hem 5G cihazınızın maksimum gücüne hem de bu cihazın abartılı gücüne maruz kalmış olursunuz.

    Gazı kaçmasın diye yanlarından bastırılarak kapatılan kola şişesi gibi. Zaten sıvının içindeki gazı vakumladığı için açınca içecekten gaz kaçmamış görünüyor ama o gaz zaten beklerken kaçmış oluyor.
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    TheJudgé 11 dk.
    Bir ara da denge bilekliği diye bir saçmalık vardı herkesin kolunda , içinde saçmasapan neodiyum mıknatıs çıkıyodu buda aynı şey :D
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 28 dk.
    Adamlar şöyle düşünüyor. Nasıl olsa alacak enayi vardır.
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    deoks 35 dk.
    Dıj güçler 5g ye karşı alınan önlemleri engelliyor. Oyun böyük.
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    joven 40 dk.
    Adamlar bulanık suda balık avlıyor oltaya enayiler ya düşerse mantığıyla bu ve benzeri dolandırma yöntemleri enayileri avlıyorlar dh üyeleri içerisindede eminim bolca vardır bir şekilde değişik aldatma yöntemlerine kanıp sözde uyanıklara para kaptıran.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 37 dk. joven
    Bir kere tosuna para kaptıran bayağı buradan da vardır :) Koyun aldım, kuzu aldım 3-5 seneye altıma mercedes'i çekerim diyen. Ondan öncede saadet zinciri bayağı patlamıştı gençler arasında. Kısa yoldan zengin olacağız diye.
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    fhrstw 42 dk.
    Ahahahaha ulan ya dünya koca bir tımarhane olmuş.
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