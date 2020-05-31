5G zararlarını engellediğini iddia eden USB cihazı piyasadan toplatılıyor

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Geçtiğimiz günlerde kuantum osilasyonu kullanarak insanları 5G sinyallerinin zararlı etkilerinden kurtardığını iddia eden 347 dolarlık 5GBioShield USB için yetkili makamlar harekete geçti. Ürünün sahte olduğu ifade ediliyor.

5GBioShield USB nedir?

5GBioShield USB aslında Çinli alışveriş sitelerinde satılan USB belleklere oldukça benziyor ancak firma patentli bir teknolojisinin olduğunu iddia ediyordu. Hatta Glastonbury 5G Tavsiye Kurulu’nun bir üyesi de cihazı kullandığını ve oldukça işe yarar bulduğunu ifade etti. Buna bazı profesörlerin raporları da eklendi. Durum böyle olunca cihaz da ilgi görmeye başladı.

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Bununla birlikte BBC ve Pen Test Partners gibi platformlar yaptıkları incelemede cihazın pek de söylendiği gibi kuantum ile ilgisinin olmadığını ortaya çıkardı. Sonrasında Londra Ticaret Standartları Ofisi devreye girdi.

Ofis satılan cihazın sahte olduğunu ve belirtildiği gibi 5G yan etkilerinden koruma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Londra Polisi ile birlikte ofis cihazın satışını durdurmaya çalışıyor. Bunun için satışın yapıldığı web sitesinin kapatılması için mahkemeye başvuruldu. Ayrıca sorumlular da aranıyor.

Önemli sayıda insanın 5G baz istasyonlarının koronavirüs salgınını tetiklediği inandığı İngiltere’de bu tarz aldatıcı ürünlerin önüne geçmek için yetkililer oldukça büyük çaba sarf ediyor zira geç kalındığı takdirde çok kişinin dolandırılma ihtimali var.

https://www.engadget.com/uk-trading-standards-bioshield-5g-stick-161005899.html

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