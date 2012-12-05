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5-inç Full HD ekranlı Oppo Find 5'ın teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5-inç Full HD ekranlı Oppo Find 5'ın teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı
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5-inç boyutlu ekranı sayesinde akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Oppo Find 5'ın bazı teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, Pekin'de gerçekleşecek tanıtım etkinliği kapsamında, teknoloji meraklılarının beğenisine sunulması planlanan hibrit cihaz, 499$ fiyat etiketiyle ABD pazarına giriş yapacak. Elbette bu fiyatın 16 GB'lık model için geçerli olduğunu belirtelim. Find 5'ın 32 GB'lık modelinin Çin sınırı dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.
Oppo'nun, resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre Find 5'a, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu hayat veriyor. Hatırlatmak gerekirse LG Optimus G, Google Nexus 4 ve HTC Droid DNA'de de aynı platforma yer verilmişti. Xbox 360'a yakın seviyede grafik kalitesi vadeden Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alan akıllı telefon, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor. Find 5'ın, 5-inç boyutundaki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranı, Corning Gorilla Glass 2 ile darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi Direct, DLNA, GPS, Bluetooth ve NFC (Yakın alan iletişim) gibi güncel teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı telefonda, 2.500 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş. Teknik özellik listesinde ebat, ağırlık ve kamera bilgileri paylaşılmamış. Öte yandan daha önce elimize ulaşan bilgilerde, Find 5'ın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı ve sadece 6.9 mm kalınlığında tasarlandığı vurgulanmıştı. Eğer Find 5, 6.9 mm'lik tasarımla gelirse 5-inç segmentindeki en ince hibrit cihaz ünvanını taşıyacak. 
Oppo'nun tanıtım etkinliğini merakla bekliyoruz. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
5-inç Full HD ekranlı Oppo Find 5'ın teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı
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5-inç Full HD ekranlı Oppo Find 5'ın teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı
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http://www.oppousa.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
@rd@
burda yazılan herşeyi yapar bitek telefonla konuşamazsınız galiba. huawei den dili yanan oppo yu üfleyerek yer...

Huawei ile Oppo farklı düzeylerde. Oppo telefon sektörüne yeni giriyor küresel bazda anlaşılan. Acak diğer ürünlerine bakarsak başa güreşecek bir ürün gibi görünüyor. Çünkü gördüğüm kadarı ile Oppo, boy gösterdiği ürünlerde daima en önlerde olmuş. Find 5 de benzerlerinde olmayan çelik gövdesi ile fark yaratıyor zaten.
Ancak şanssızlığı şu ki "Çin malı" na karşı bir antipati var en azından ülkemizde. Bunu nasıl kıracak bilmiyorum.
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@rd@ 6 yıl
burda yazılan herşeyi yapar bitek telefonla konuşamazsınız galiba. huawei den dili yanan oppo yu üfleyerek yer...
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barisg 6 yıl
Bu cihaz henüz düşmemiş ama OPPO marka telefonları Aliexpress ve türevi sitelerden bulup bakabilir ve getirtebilirsiniz. Ancak 4.5" ekranlı olanın bile fiyatı 460-500 $ arası. Bu fiyata Türkiye'de rahatlıkla Samsung/LG/HTC alabiliyorken kimse gidip OPPO almaz sanırım.
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sametyilanci 6 yıl
Hele bi ciksin bakalim piyasaya 2 tane alabilirim.Aslinda bu cinlilerle son zamanlarda cok sorun yasadim.Bakalim belki bahtim doner :))
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Biri gidip bu telefonu getirsin alalim, mukemmel bir tasaeimi var telefonun
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alp0007 6 yıl
'5,9 inc ekranı, birde telefon özelliği' olsaymış ezberler bozulacakmış. Güzel cihaz ama ben almam.
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die_caprio 6 yıl alp0007
alp0007

'5,9 inc ekranı, birde telefon özelliği' olsaymış ezberler bozulacakmış. Güzel cihaz ama ben almam.

telefon özelliği varki zaten hocam

chinaphonereview.com/...

sondakika.com/...
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depeche35 6 yıl
Bizim buraya keşke gelse ilk ben alırdım
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Amedra 6 yıl
Güzelmiş, markasına pek aşina değilim ama özelliklerini gayet beğendim. Ben zamanında demiştim bundan sonra devir Full HD ekran devri diye.
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necros76 6 yıl
arkası sanki xperıalara benzemiş
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sonerdursun1 6 yıl
ben alamadıkdan sonra çıksa ne yazar anca moralim bozuluyor bu özelliğe bu fiyat olurmu diyorsun oluyor adamlar alıyor biz haberi okuyoruz anca.
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Lepanto 6 yıl
İşlemci ve ekran gayet iyi, pil de yeterli. Tasarımı bence şık, bu cihaz bir de 6.9mm ise harika olur, keşke ülkemize de abartılı olmayan bir fiyattan giriş yapsa.
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Batuist 6 yıl
güzel cihaza benziyor görünüş olarak da gayet şık.. tablere daha küçük boylu bir alternatif..
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
s3 note optimus g naxus iphone 5 hepsinden çok daha güzel bu telefon
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