5-inç Full HD ekranlı Oppo Find 5'ın teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı

5-inç boyutlu ekranı sayesinde akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Oppo Find 5'ın bazı teknik özellikleri ve fiyatı detaylandı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, Pekin'de gerçekleşecek tanıtım etkinliği kapsamında, teknoloji meraklılarının beğenisine sunulması planlanan hibrit cihaz, 499$ fiyat etiketiyle ABD pazarına giriş yapacak. Elbette bu fiyatın 16 GB'lık model için geçerli olduğunu belirtelim. Find 5'ın 32 GB'lık modelinin Çin sınırı dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.



Oppo'nun, resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre Find 5'a, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu hayat veriyor. Hatırlatmak gerekirse LG Optimus G, Google Nexus 4 ve HTC Droid DNA'de de aynı platforma yer verilmişti. Xbox 360'a yakın seviyede grafik kalitesi vadeden Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alan akıllı telefon, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor. Find 5'ın, 5-inç boyutundaki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranı, Corning Gorilla Glass 2 ile darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi Direct, DLNA, GPS, Bluetooth ve NFC (Yakın alan iletişim) gibi güncel teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı telefonda, 2.500 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş. Teknik özellik listesinde ebat, ağırlık ve kamera bilgileri paylaşılmamış. Öte yandan daha önce elimize ulaşan bilgilerde, Find 5'ın 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı ve sadece 6.9 mm kalınlığında tasarlandığı vurgulanmıştı. Eğer Find 5, 6.9 mm'lik tasarımla gelirse 5-inç segmentindeki en ince hibrit cihaz ünvanını taşıyacak.



Oppo'nun tanıtım etkinliğini merakla bekliyoruz. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



http://www.oppousa.com/