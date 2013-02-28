5-inç HD ekranlı Huawei Ascend G710 detaylanıyor

Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei cephesinde yaşanan hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. Huawei'ın yeni modeli Ascend G710'a ait bir görsel ve bazı teknik özellikler, Evleaks tarafından Twitter aracılığıyla internete sızdırılmış durumda.

Ascend G710, Ascend D2 ile benzer şekilde 5-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bünyesinde barındıracak ancak ekran çözünürlüğü Ascend D2'nin aksine 1280 x 720 piksel olacak. CDMA ve GSM alt yapılarıyla çalışacağı dile getirilen akıllı telefona, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci hayat verecek. Bu konuda herhangi bir detay verilmemiş olsa da tahminler işlemcinin Hi-Silicon K3V2 olacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisi üzerinde şekillenen K3V2 platformu, 16 çekirdekli grafik işlem birimine sahip.



Ascend G710'un arka yüzü ilk bakışta zımparalanmış alüminyumu anımsatıyor. Göz yanılması da yaşıyor olabiliriz.



Ascend G710'nun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini koruyor.



https://twitter.com/evleaks/status/306962103351255042