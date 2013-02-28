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5-inç HD ekranlı Huawei Ascend G710 detaylanıyor

6 yıl
1,1b
1
23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5-inç HD ekranlı Huawei Ascend G710 detaylanıyor
Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei cephesinde yaşanan hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. Huawei'ın yeni modeli Ascend G710'a ait bir görsel ve bazı teknik özellikler, Evleaks tarafından Twitter aracılığıyla internete sızdırılmış durumda.
Ascend G710, Ascend D2 ile benzer şekilde 5-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bünyesinde barındıracak ancak ekran çözünürlüğü Ascend D2'nin aksine 1280 x 720 piksel olacak. CDMA ve GSM alt yapılarıyla çalışacağı dile getirilen akıllı telefona, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci hayat verecek. Bu konuda herhangi bir detay verilmemiş olsa da tahminler işlemcinin Hi-Silicon K3V2 olacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A9 mimarisi üzerinde şekillenen K3V2 platformu, 16 çekirdekli grafik işlem birimine sahip.
Ascend G710'un arka yüzü ilk bakışta zımparalanmış alüminyumu anımsatıyor. Göz yanılması da yaşıyor olabiliriz.
Ascend G710'nun ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

https://twitter.com/evleaks/status/306962103351255042 Yorum Yaz
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Moofy 6 yıl
Adam düşünmeden bir yazı yazdı başına gelmeyen kalmadı
.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Moofy
4EverPain
Adam düşünmeden bir yazı yazdı başına gelmeyen kalmadı
.

Hayır düşünerek yazdım ve hala da dediklerimin arkasında duruyorum. Malzeme kalitesi yazılım ve stabilite de guvenilmez.
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depeche35 6 yıl
Sürekli çıkarıyor ama türkiyeyi adamdan saymıyorlar.,yeni çıkan hiçbir ürünleri gelmiyor ne hikmetse.. Sadece altyapımızla ilgileniyor bu Huwei...Çok ayıp
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shadowtr 6 yıl depeche35
depeche35

Sürekli çıkarıyor ama türkiyeyi adamdan saymıyorlar.,yeni çıkan hiçbir ürünleri gelmiyor ne hikmetse.. Sadece altyapımızla ilgileniyor bu Huwei...Çok ayıp

Ascend P1 her yerde var hocam. Nasıl gelmiyor?
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Rajeesh 6 yıl
Düşünen Biri
Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün

çinli firma diye küçümsediğin huawei motorolayı satın alıcaktı peh peh
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Rajeesh
Rajeesh
Düşünen Biri
Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün

çinli firma diye küçümsediğin huawei motorolayı satın alıcaktı peh peh

Netice önemli.
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CertificatedStaff 6 yıl
Düşünen Biri
Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün

Buralarda harcanıyorsun.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün
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dellino 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün


Nick ve mesaj hiç uyumlu değil.
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shadowtr 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün


Konuşmanı sağlayan altyapının üreticilerinin ürettiği cihaza mı güvenmiyorsun...

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Supportaydın 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Donanım olarak en iyisini yapsalar bile (kağıt üzerinde) sonuçta çinli bir firma. ne kadar güven olur siz düşünün


samsungda koreli kardaş alayı çekik gözlü ne kadar güven olur düşün bakalım
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