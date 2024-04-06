ŞOK marketler Xiaomi Mi Box S 4K ve Mi Tv Stick satıyor

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta sonu akıllı televizyon adaptörlerinden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan mini robot süpürge modeline kadar farklı teknolojik ürün bulmak mümkün olacak.

6 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

6 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasının popüler Mi akıllı televizyon adaptörleri satılıyor. 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 8GB depolama, 4K görüntü ve Google TV barındıran Mi Box S 4K 2.nesil televizyon adaptörü 2099TL.

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Doğrudan ekranların HDMI portuna bağlanan Full HD çözünürlükte Mi Tv Stick adaptörü ise 1559TL. Diğer taraftan 55 inçlik Ultra HD ekran, webOS, a5 4K işlemci, AI Thinq gibi özellikleri olan LG akıllı televizyon19999TL ve Redmi 12 128GB akıllı telefon da 7399TL olarak satılacak.

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