ŞOK marketler Xiaomi Mi Box S 4K ve Mi Tv Stick satıyor

6 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
6 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasının popüler Mi akıllı televizyon adaptörleri satılıyor. 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 8GB depolama, 4K görüntü ve Google TV barındıran Mi Box S 4K 2.nesil televizyon adaptörü 2099TL.
Doğrudan ekranların HDMI portuna bağlanan Full HD çözünürlükte Mi Tv Stick adaptörü ise 1559TL. Diğer taraftan 55 inçlik Ultra HD ekran, webOS, a5 4K işlemci, AI Thinq gibi özellikleri olan LG akıllı televizyon19999TL ve Redmi 12 128GB akıllı telefon da 7399TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...