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60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor

Meiji Yasuda Yaşam ve Sıhhat Enstitüsü 50-69 yaş aralığındaki nüfusun bir kısmıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcılara emeklilikten sonra iş hayatına devam etmek hakkındaki fikirlerini sordu.
10 ay
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24
Diğer
Zeynep Yolcu
Yazar
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60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor
Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan anketin sonuçlarına göre, 60'lı yaşlardaki Japon çalışanların yaklaşık % 80'i gelirlerini korumak, maddi güvenceye sahip olmak ve toplumun bir parçası olarak kalabilmek için emeklilik yaşları gelmelerine rağmen işlerine devam etmek istiyorlar.
Ankete katılan ve emeklilik yaşları geldikten sonra çalışmaya devam etmeyeceğini belirten % 20'lik kısım, iş hayatına devam etmek için istekli olsalar da fırsat eksikliği, sağlık sorunları ve ailevi meseleler nedeniyle bunu yapamayacaklarını belirtti.

Yapılan ankette yaklaşık 50 ila 69 yaş arasındaki 2.500 kadın ve erkek, beş yıllık yaş aralıklarına göre kategorilendirildi. Tam zamanlı pozisyonlarda çalışan 50 ila 54 yaşlarındaki erkeklerin %78'i çalışma hayatına devam etmeyi umduklarını belirtti. Bu rakamlar yaşları 55'ten 59'a kadar olan grupta %78,4’e, 60'dan 64'e kadar olan grupta %82,6'ya yükseldi.

Maddi kaygılar ve yetersiz emekli maaşları çok büyük bir etken!  

Neden çalışmaya devam etmek istedikleri sorulduğunda katılımcıların %70'inden fazlası yaşam giderlerini karşılama ve maddi güvenceye sahip olma mecburiyetinde olduklarını belirttiler. Enstitü, emekli maaşlarının iyi bir yaşam için yeterli olmadığını, emekliliğin ardından bir çok insanın ek gelir edinmek istediğini gözlemledi.

Bu anket geçtiğimiz Şubat ayında 50 ila 69 yaşları arasında toplam 6,250 erkek ve kadın üzerinde yapıldı.
https://asia.nikkei.com/Economy/82-of-Japanese-in-early-60s-not-ready-to-retire Yorum Yaz
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12 Angry Men 10 ay en beğenilen
Adamların hayat standartı yüksek. Sağlıklı besleniyorlar, spor yapıyorlar, stressten uzak hayat yaşıyorlar. Türkiye de sağlıklı beslenmek, kalıteli gıdaya ulaşmak spora gitmek lüks bir şey.
O yüzden 60 yaş onlar için fazla değil. Ama bizimkilere bakıyorsun 60 yaşına gelmeden çöküyorlar. Bırak çalışmayı, yürüyecek halleri olmuyor.
Emekli yabancı turistlere bakın, ülke ülke geziyorlar ama bizimkiler yaşlanınca hastane köşelerinde geziyorlar.
Adamların hayat standartı yüksek. Sağlıklı besleniyorlar, spor yapıyorlar, stressten uzak hayat yaşıyorlar. Türkiye de sağlıklı beslenmek, kalıteli gıdaya ulaşm...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Spider_hip 10 ay
Buradaki yorumlardan forumdaki okurların %80'inin sadece başlığı ya da en fazla introyu okuduğunu gösteriyor.
Neden çalışmaya devam etmek istedikleri sorulduğunda katılımcıların %70'inden fazlası yaşam giderlerini karşılama ve maddi güvenceye sahip olma mecburiyetinde olduklarını belirttiler.
Buradaki yorumlardan forumdaki okurların %80'inin sadece başlığı ya da en fazla introyu okuduğunu gösteriyor.Neden çalışmaya devam etmek istedikl...
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deoks 10 ay
Bizde de emekli olmaya yanaşmıyor kimse. Devlet dairelerine bakın. Emekliliği geldiği halde yaş haddini bekleyen dedeler görürsünüz bir sürü. Yaşlı olduklarından dolayı bir iş de yaptırılamayan bu kişiler devletin sırtında bir kambur oluşturuyor.
Bizde de emekli olmaya yanaşmıyor kimse. Devlet dairelerine bakın. Emekliliği geldiği halde yaş haddini bekleyen dedeler görürsünüz bir sürü. Yaşlı olduklarında...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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rorschach_ 10 ay
Gunde 12 saat 6 gun calismiyorlar tabi
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Elan Morin Tedronai 10 ay
Okul bitmedi ama emekliliğe hazırım.
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ashley j williams 10 ay
Konu japonya
Gene bizim ülkenin insanı sorunlu.
Tembeliz, yatmayı seviyoruz.
Hep sıkıntı bizde
Çıktı 60 lı yaşlara emeklilik. Herkes rahatladı
Bakacaz sonuçlarına.
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devrimdoga 10 ay
Herkes işe yaradığını hissetmek ister, çalışma şartları uygunsa ve onurlu bir yaşam ortamı varsa çalışmak, çok güzel bir duygudur.
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hollowman_ 10 ay
Yaw adamlar çalışmaya ihtiyacım var, çünkü param yok, türkiyedeki gibi kıyat emeklilik ve emekli maaşları gibi konforlarımız yok demiş, bizimkiler hala abuk kıyaslar yapıyor. gidin o ülkelerde çalışın yapayım nasıl düdüklüyorlar çalışırken insanları. konforlu hayatmış, adamlar aşırı fazla mesai yapmaktan bir ara intihar patlaması yaşanmıştı.
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kayamtky 10 ay hollowman_
Türkiye' de kıyak emeklilik ve emekli maaşları var öyle mi. Sözleriniz den hayretler içerisinde kaldım. Siz ya Türkiye' de yaşamıyorsunuz, ya da milletvekili maaşların dan bahsediyorsunuz sanırım.
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BlackGhost12 10 ay
20 yaşında yaşlanıyorsun bu ülkede. Hepimiz emekliliğe hazırız.
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SEO-Uzmanı 10 ay
yapay zeka tüm meslek sektörlerini ele geçirse de
bir an önce sınıfsız toplum ütopyasına geçebilsek diyorum
burada bu yoruma +1 verenlere de çok teşekkür ediyorum :)
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denizbay1 10 ay
Hastanelere AKP'nin verdiği yıllık hasta garanti sayısı olan ülke burası ksrdeş.
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Jon SNOW 37 10 ay
Bizde 35 yasinda emekli olanlari yillardir vergilerimizle besliyoruz
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kayamtky 10 ay Jon SNOW 37
Demirel, Ecevit devrinden bahsediyorsunuz herhalde, ayrıca yanlış bilginiz var, o devirde emeklilik yaşı 35 değil, 42-44 idi. İşsizliğin hüküm sürdüğü bir devirde bence çok iyi de bir kanunmuş. Çünkü 40 ından sonra işsiz kalana kimse iş vermiyor.
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lazer__ 10 ay Jon SNOW 37
ağla
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redoracle 10 ay
Adamlar belli standartlara alışmışlar yıılarca bunu bırakmak istemiyorlar,eh burdada bazı konumlarda durumu rahat ve iyi maaş alanlarda zaten emekli olmak istemiyorlar.
Kalan %20 lik kesim ise sağlık,ailevi vs sebeplerden ötürü artık çalışmayı düşünmüyormuş.
Türkiye'de en büyük problemlerden biri çalışma saatleri çok uzun ve karşılığında verilen maaş,hak vs diğer ülkelere göre çok düşük.
Üstelik denetimde yeterli olmadığı,işsizlikte çok olduğu için işverenler insanları tamamen sömürmek,suyunu çıkarmak üzerine uğraşıyorlar,10 tane işi 1 kişiye yaptırmaya çalışıyorlar vs.
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anket, Japonya ve
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