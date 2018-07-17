60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan anketin sonuçlarına göre, 60'lı yaşlardaki Japon çalışanların yaklaşık % 80'i gelirlerini korumak, maddi güvenceye sahip olmak ve toplumun bir parçası olarak kalabilmek için emeklilik yaşları gelmelerine rağmen işlerine devam etmek istiyorlar.

Ankete katılan ve emeklilik yaşları geldikten sonra çalışmaya devam etmeyeceğini belirten % 20'lik kısım, iş hayatına devam etmek için istekli olsalar da fırsat eksikliği, sağlık sorunları ve ailevi meseleler nedeniyle bunu yapamayacaklarını belirtti.

Yapılan ankette yaklaşık 50 ila 69 yaş arasındaki 2.500 kadın ve erkek, beş yıllık yaş aralıklarına göre kategorilendirildi. Tam zamanlı pozisyonlarda çalışan 50 ila 54 yaşlarındaki erkeklerin %78'i çalışma hayatına devam etmeyi umduklarını belirtti. Bu rakamlar yaşları 55'ten 59'a kadar olan grupta %78,4’e, 60'dan 64'e kadar olan grupta %82,6'ya yükseldi.

Maddi kaygılar ve yetersiz emekli maaşları çok büyük bir etken!

Neden çalışmaya devam etmek istedikleri sorulduğunda katılımcıların %70'inden fazlası yaşam giderlerini karşılama ve maddi güvenceye sahip olma mecburiyetinde olduklarını belirttiler. Enstitü, emekli maaşlarının iyi bir yaşam için yeterli olmadığını, emekliliğin ardından bir çok insanın ek gelir edinmek istediğini gözlemledi.

https://asia.nikkei.com/Economy/82-of-Japanese-in-early-60s-not-ready-to-retire

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Bu anket geçtiğimiz Şubat ayında 50 ila 69 yaşları arasında toplamerkek ve kadın üzerinde yapıldı.