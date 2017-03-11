Japonya ekonomisi için robotlar zorunluluk haline geldi

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Robot denilince insanların aklına ilk gelen ülke genellikle Japonya oluyor. Neredeyse her hafta yeni bir robotla ilgili haberin yapıldığı Japonya’da robotlar her ne kadar restoranlar, havalimanları gibi yerlerde görev almaya başlamış olsa da robotların işgücüne katılımı henüz Japonya’nın beklediği seviyeye ulaşmış değil. 2014'te Başbakan Shinzo Abe, robot pazarının 2020'ye kadar 21 milyar dolara ulaşacağı beklentisiyle ekonomik reformları açıklamıştı ancak henüz beklenen seviyenin altında kalan robot pazarı ülkeyi büyük bir ekonomik tehlikenin içine sokabilir.

Uzmanlara göre bir iş gücü sıkıntısı çekildiğinde dünyanın en büyük robotik destekli toplumu olmaya çalışan Japonya’daki nüfus düşüşü ve işgücüne katılmayan yaşlı nüfusun toplam nüfustaki önemli payı ilerleyen yıllarda ülkeyi içinden çıkması zor bir ekonomik sıkıntının içine sürükleyebilir. Analizlere göre yetişkin bezlerinin neredeyse bebek bezlerinden fazla satılmasıyla kendisini artık iyice belli eden nüfus sıkıntılarının çözümü için iki yol mevcut: Ülkenin dışardan işçi göçü alması ya da robotların bir an önce başta hizmet sektörü olmak üzere işgücünü omuzlamaya başlaması.

Robotlar Bir Çalışan Olarak Kabul Görmüyor

Hizmet sektörü Japonya’daki ekonomik verimin %70’ini oluşturuyor ve geliştirilen robotların büyük bir kısmı da bu sektördeki açığın kapatılması için üretilmiş durumda ancak robotların hizmet sektörünü tamamen devralması uzun sürecek gibi görünüyor zira henüz Japon halkı da bu robotları faydalı olmalarından ziyade eğlenceli, yenilikçi ve ilgi çekici olduğu için benimsemiş durumda. Tabi bu kısa süreli ilgi robotların faydalı olduğu düşüncesiyle birleşmeyince pek çok robotun kısa süreli çalışma hayatının ardından görevden atılmasına neden oluyor.

Tabi dünyadaki robot işçilerin neredeyse yarısının bulunduğu düşünülen Japonya’da bile robotların henüz tam anlamıyla benimsenmediği ve beklenen iş performansına ulaşamadığını düşünürsek bilim kurgu filmlerindeki robotlarla insanların birlikte yaşadığı dünya için biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bu süre zarfı içerisinde Japonya’nın ekonomisini robotlar üzerinden nasıl yönlendireceği sorusunun ise henüz net bir cevabı yok.

http://www.cnbc.com/2017/03/09/heres-why-japan-is-obsessed-with-robots.html