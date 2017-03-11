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Japonya ekonomisi için robotlar zorunluluk haline geldi

Uzmanlara göre Japonya’nın kısa bir süre içinde ya robotların daha fazla işgücüne katılmasını sağlaması ya da çalışmak için ülke dışından göçmen kabul etmesi gerekiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Japonya ekonomisi için robotlar zorunluluk haline geldi
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Robot denilince insanların aklına ilk gelen ülke genellikle Japonya oluyor. Neredeyse her hafta yeni bir robotla ilgili haberin yapıldığı Japonya’da robotlar her ne kadar restoranlar, havalimanları gibi yerlerde görev almaya başlamış olsa da robotların işgücüne katılımı henüz Japonya’nın beklediği seviyeye ulaşmış değil. 2014'te Başbakan Shinzo Abe, robot pazarının 2020'ye kadar 21 milyar dolara ulaşacağı beklentisiyle ekonomik reformları açıklamıştı ancak henüz beklenen seviyenin altında kalan robot pazarı ülkeyi büyük bir ekonomik tehlikenin içine sokabilir.

Uzmanlara göre bir iş gücü sıkıntısı çekildiğinde dünyanın en büyük robotik destekli toplumu olmaya çalışan Japonya’daki nüfus düşüşü ve işgücüne katılmayan yaşlı nüfusun toplam nüfustaki önemli payı ilerleyen yıllarda ülkeyi içinden çıkması zor bir ekonomik sıkıntının içine sürükleyebilir. Analizlere göre yetişkin bezlerinin neredeyse bebek bezlerinden fazla satılmasıyla kendisini artık iyice belli eden nüfus sıkıntılarının çözümü için iki yol mevcut: Ülkenin dışardan işçi göçü alması ya da robotların bir an önce başta hizmet sektörü olmak üzere işgücünü omuzlamaya başlaması.

Robotlar Bir Çalışan Olarak Kabul Görmüyor 

Hizmet sektörü Japonya’daki ekonomik verimin %70’ini oluşturuyor ve geliştirilen robotların büyük bir kısmı da bu sektördeki açığın kapatılması için üretilmiş durumda ancak robotların hizmet sektörünü tamamen devralması uzun sürecek gibi görünüyor zira henüz Japon halkı da bu robotları faydalı olmalarından ziyade eğlenceli, yenilikçi ve ilgi çekici olduğu için benimsemiş durumda. Tabi bu kısa süreli ilgi robotların faydalı olduğu düşüncesiyle birleşmeyince pek çok robotun kısa süreli çalışma hayatının ardından görevden atılmasına neden oluyor.

Tabi dünyadaki robot işçilerin neredeyse yarısının bulunduğu düşünülen Japonya’da bile robotların henüz tam anlamıyla benimsenmediği ve beklenen iş performansına ulaşamadığını düşünürsek bilim kurgu filmlerindeki robotlarla insanların birlikte yaşadığı dünya için biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bu süre zarfı içerisinde Japonya’nın ekonomisini robotlar üzerinden nasıl yönlendireceği sorusunun ise henüz net bir cevabı yok. 


http://www.cnbc.com/2017/03/09/heres-why-japan-is-obsessed-with-robots.html Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Robotlara iyi yatirim yapmak her ülkenin basarmasi gereken bir sürec. Ama bütün japonlarin bilmesi gereken birsey var ise o da, göcmen almamaktir. Dünyanin hicbir bölgesinde göcmenler ise yaramadi, yaramaz da. Birakin nufuslari azalsin, ülkenin icine etmekten iyidir.
Robotlara iyi yatirim yapmak her ülkenin basarmasi gereken bir sürec. Ama bütün japonlarin bilmesi gereken birsey var ise o da, göcmen almamaktir. Dünyanin hicb...
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edd121 2 yıl
bu adamlar yıllardır bu durumda ve bi üreme politikası uygulayamadılar detaylara hakim olanlar bi bilgilendirirse sevinirim sıkıntıları neymiş
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1BilimAdamı 2 yıl

bafbaf
Zamanında gece gündüz hiç dinlenmeden çalışarak kapitalizmi canavara dönüştürenler, bugün Japonya'nın sırtında kambur olarak görülürken, devasa hale getirdikleri ekonominin çöküşünü yaşayarak cezalarını çekiyorlar.

İlginç tespit,göçmen alımı yapsalar türkiye'den en az 1m gider
bafbafZamanında gece gündüz hiç dinlenmeden çalışarak kapitalizmi canavara dönüştürenler, bugün Japonya'nın sırtında kambur olarak görülü...
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DH Misafiri 11 ay
Arkadaşlar inanmayın bu haberlere japonyada evet çalışan yaşlı kesim bile var 55-50 yaşında postacılık yapıyor markette çalışanda var ama çöm Çalışkan olduğu için değil paraya ihtiyacı var evlenen japon evinin kadını olmak istiyor gençler ucuz maaşa çalışmak istemiyor.maaşları artırsınlar sorun yok.robota falan gerek yok.not japonyada yaşıyorum saçma sapan cevap vermeyin.
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V4LKyR 2 yıl
Gerçekten de eğer Japonya, Türkiye'den işçi alımı yapsa, EN AZ 1 milyon kişi gider.
EN AZ diyorum bak. Bence 2-3 milyonu bile bulur.
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FRAPS_TR 2 yıl
Severim bu çekik gözlüleri , onlardaki onur hiçbir millette yok. Basit bir halat koptu diye kendine yediremeyip intihar bile edebiliyorlar.
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axaxa 2 yıl FRAPS_TR
Eski gurur kalmamış.
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bydvd 2 yıl
bu adamlar sözüm ona ateist bizlerde müslüman....??
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serafon 2 yıl
Bizde de olağanüstü bir verimsizlik var. Çalıştıracak adam da yok çalışacak iş de! Adamlar dünyanın en küçük detaylarını indeksliyorlar, profilini çıkarıyorlar. Biz daha kendi ülkemizdeki iş ve işgücünü planlayamıyor, ona uygun eğitim ve diğer politikaları üretemiyoruz.
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Robotlara iyi yatirim yapmak her ülkenin basarmasi gereken bir sürec. Ama bütün japonlarin bilmesi gereken birsey var ise o da, göcmen almamaktir. Dünyanin hicbir bölgesinde göcmenler ise yaramadi, yaramaz da. Birakin nufuslari azalsin, ülkenin icine etmekten iyidir.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Japonyada yaklaşık 40 milyon yaşlı nüfus var. Toplam nüfusları 115 milyon civarı. 2060 yılında nüfusu 85 milyona kadar düşmesi bekleniyormuş.
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bafbaf 2 yıl
Zamanında gece gündüz hiç dinlenmeden çalışarak kapitalizmi canavara dönüştürenler, bugün Japonya'nın sırtında kambur olarak görülürken, devasa hale getirdikleri ekonominin çöküşünü yaşayarak cezalarını çekiyorlar.
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1BilimAdamı 2 yıl

bafbaf
Zamanında gece gündüz hiç dinlenmeden çalışarak kapitalizmi canavara dönüştürenler, bugün Japonya'nın sırtında kambur olarak görülürken, devasa hale getirdikleri ekonominin çöküşünü yaşayarak cezalarını çekiyorlar.

İlginç tespit,göçmen alımı yapsalar türkiye'den en az 1m gider
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sniper23 2 yıl bafbaf
bafbaf

Zamanında gece gündüz hiç dinlenmeden çalışarak kapitalizmi canavara dönüştürenler, bugün Japonya'nın sırtında kambur olarak görülürken, devasa hale getirdikleri ekonominin çöküşünü yaşayarak cezalarını çekiyorlar.

Ben de bir "Kapitalizm" yorumu bekliyordum, gördüğüm iyi oldu.

Japonya'nın sorunu genç nufüs az. İnsanlar çocuk yapmıyor ama sebebi Avrupa'dan biraz daha farklı.

Avrupa'da çocuk olayı gereksiz gözüküyor (bakamam vs. bahaneler), eleman çocuk yapmak yerine gidiyor kedi veya köpek alıyor. Bir de çocuklu ilişkinin sabit olması lazım ki oda sıkıntı orda.

Japonya'da ise insanlar çocuk yapmak yerine kariyer yapmayı tercih ediyor. Hani evli olup 3-4 ay boyunca eşi çalışmadan dolayı hiç eve gelmediği için boşanan kadınlar var. He birde Japonya'da gençler arasında ciddi bir Aseksüel kitle var. Erkeklerde, kadınlarda kariyer yolunu seçince çocuk yapmak için çok az zaman kalıyor diyebilirsiniz.

İnsanların standartları yükseldikçe evlilik ve çocuk olayını boş iş olarak görme olayı da artıyor.

Bir de konuda Türklerden bahsedilmiş. Japonya'da yaklaşık 4000 civarı Türk bulunmakta bunların çoğu Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen insanlar (hikayesi var). Bunlar inşaatlarda veya kendi işlerinde çalışırlar. Japonlar iş olayına sıra gelince tam olarak HARDCORE insanlardır. Hani bizim insanlarımız onların yanında 1 hafta dayanması bile zor olur ki bu Japonya'ya giden ABD'li, Kanada'lı, Alman vsvs. insanlarda bile görülebilen bir şey.
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Alpha Centauri 2 yıl
helal olsun adamlara
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nokta_28 2 yıl
Alamancılardan sonra Japon'cular çıkacak ::)
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