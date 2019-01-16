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600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar

Güneş'in parlak olduğunu biliyoruz. Ancak galaktik anlamda parlaklık deyince Yıldız'ımız maalesef sınıfta kalıyor. Yeni tespit edilen kuasar parlaklığın tanımını yeniden yazıyor.
4 ay
6,3b
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49
Uzay
Gökhan G.
Editör
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600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar
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Biz Dünyalılara göre gökyüzündeki yegâne parlak cisim tartışmasız Güneş’imizdir. Ancak galaktik anlamda önemsiz bir yıldız olan gezegenimizin ısı kaynağı; yakınlarındaki galaksilerle madde alışverişi yapan ve aşırı parlaklık ile kütleye sahip gök cisimleri olan kuasarlar ile karşılaştırıldığında, yaklaşık 10 watt'lık bir ampul parlaklığında ışık saçabiliyor. Konu parlaklıktan açılmışken gök bilimciler ise bugüne kadar tespit edilen en parlak kuasarı gözlemlemeyi başarabilmişler. Bu gök cismi tam 600 trilyon Güneş’in parlaklığıyla ışıldıyor.
Ayrıca Bkz. "NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi"
J043947.08+163415.7 olarak tanımlanan kuasar, bugüne kadar tespit edilen en parlak gök cisimleri listesinde birincilik ipini küçük bir farkla göğüslüyor. Tabi ki galaktik anlamda. Şampiyon gök cismi tespit edilene kadar en parlak kuasar 420 trilyon Güneş parlaklığında, en çok ışık yayan galaksi ise 350 trilyon Güneş parlaklığında ışıldıyordu.

Gökyüzünü sürekli tarayan teleskoplar ve gök bilimciler, “Bu kadar parlak bir gökcismini nasıl fark edememişler?” sorusunun cevabı ise basit. Söz konusu kuasar, bize 12.8 milyar ışık yılı uzaklıkta. Gök cisminin tespit edilmesi ise yerçekimsel yakınlaştırma (gravitational lensing) şeklinde tanımlanan bir fizik olayı sayesinde mümkün olmuş.

Einstein’ın genel görecelik prensibine göre kuvvetli yerçekimsel güçlerin ışığı bükebilme kabiliyeti var. Kuasardan yayılan ışık, dünya ile gök cismi arasında kalan bir galaksi sayesinde bükülmüş ve ışığın parlaklığı da böylece 50 kat artmış. Galaksi, yansıyan görüntüyü de parçalara ayırdığı için kuasar aynı anda üç noktada gözlemlenebilmiş.

Bu kadar parlak bir kuasarın gözden kaçmış olması ise araştırmacılara göre söz konusu gök cisimlerinin tespit edilme yöntemleriyle alakalı. Araştırmacılar, kuasarların bize olan uzaklıkları nedeniyle kırmızı renkte gözüktüklerini ifade ediyorlar. Ancak gözlem hattında bulunan galaksiler yüzünden, kuasarların mavimsi renkte de görülebildiği belirtiliyor. Araştırmacı ekibin üyesi Feige Wang, kuasar tespitinde kullanılan klasik yöntemlerin değiştirilmesinin gerekebileceğini ve daha kapsamlı yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.  

Çoklu Aynalı Teleskop ile tespit edilen gök cismi, uzaydaki emektar gözümüz Hubble tarafından kuasar olarak onaylanmış.


https://newatlas.com/brightest-quasar-600-trillion-suns/58020/#gallery Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 ay en beğenilen
Haberi okurken bile gözlerim kamaştı. Üstelik bu kuasar gözlemlenebilir evren içinde. Gözlemlenebilir evrenin ise tüm evrenin %5’i kadar olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan 95’lik kısımda daha neler vardır insanın aklı almıyor.
James Webb umarım bir kez daha ertelenmez. Hubble bunları yapabiliyorsa James Webb kimbilir neler gösterecek.
Haberi okurken bile gözlerim kamaştı. Üstelik bu kuasar gözlemlenebilir evren içinde. Gözlemlenebilir evrenin ise tüm evrenin %5’i kadar olduğu tahmin ediliyor....
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3 Yanıt Yanıtla +36
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IceRulez 4 ay
vay arkadaş böyle gelişmeleri duydukça tüylerim diken diken oluyor.
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10ff 4 ay
Allah'ın gücü ve kudretine akıl sır ermiyor vallahi...
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denizmir02 1 ay
FesubhanAllah.
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The souls migration 2 ay
merak ettim acaba samanyolunu gözlemleyebiliyor olsaydık gözlemlenebilir alan için bu sefer %kaç diyecektik? ben örnek vereyim mesela %0,0000000000000000001 mi? bence olağanüstü iyimser yazmış olmalıyım.
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Alpha Centauri 3 ay
müthiş bilgiler
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clopin 3 ay
Evrenle ilgili verilen bilgilerin yüzde 99 u yanlış bigün bir bilim adamı çıkacak bunu itiraf edecek
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capablanca 3 ay clopin
Yani diyorsun ki, yüzlerce yıllık bilgi birikimi boş, onbinlerce belki yüzbinlerce bilim insanı tırt, hayatlarını adadıkları belki on milyonlarca saat hikaye, harcanan yüzlerce milyar dolar (deney, ekipman, alet, bina, laboratuvar. personel giderleri vs.) çöp. Ama sen haklısın. Kusura bakma da hangi kariyerinle bunu söyleyebiliyorsun? Sallayacağına bir şeyler öğrenmeye çalış.
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Galaksi. 3 ay
Uzayda bilmediğimiz daha neler var kim bilir
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scorpion20 3 ay Galaksi.
Bilsek de anlayamadığımız
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Glorfindel1907 4 ay
Böyle haberler görmek güzel
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onurk 4 ay
Aaaaa yorumları okurken bu haberin bu sitede ne işi var diyen gereksizlere rastlamadım hayret ki ne hayret DH topluluğu toparlanıyor mu ne 😍
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malkooklam 4 ay
ayrıca ben şöyle düşünüyorum, sonsuz küçüklüğe inersek aynı şaşkınlıkla karşılaşacağız. yani bu büyüklük aslında bir iğne ucuna bile küçük gelmektedir maddi anlamda.yok ve var , kabul edilen yoktan var edilen bing-bang patlaması düşünüldüğünde,
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erhan850 4 ay malkooklam
doğru söylüyorsunuz, gözlemlenbilir evrenin ötesini de düşününce sonsuz bir büyüklükten söz edebileceğimiz gibi aslında sonsuz bir küçüklükten de söz edebiliriz. kuantum teknolojileri günümüzde yeni yeni gelişiyor. önceden hücre olarak bildiğimiz en küçük yapı taşı einstein ile atom olarak belirlendi. şimdi ise atom altı parçacıklardan bahsetmeye başladık. yani kuarklar ve plancklar. belki ilgisini çeken olur diye aşağıya bir video bırakıyorum.

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malkooklam 4 ay
ÖNEMSİZ Mİ _!!!!! yanlışsınız çok yanlış. iyi düşün gerçekleri. ara ara bir tane güneş bulmadılar uygun gezegen etkileşimli. ayıp etmiş yazımtırak arkadaş.
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Janus_Prospero 4 ay
Düşünün görüntü üç ayrı kordinattan aynı anda alınabiliyor. Ne denli büyük bir kütle söz konusu.
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