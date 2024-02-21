Evrendeki en parlak cisim keşfedildi: Güneşten 500 trilyon kat daha parlak!

Kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ifade eden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin ise Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, bu kara deliğin her yıl 370 güneş kütlesine eşdeğer gaz ve tozu yiyip biriktirdiğini söyledi.
Kuasarlar, galaksilerin kalbinde, bu boşlukların beslendiği gaz ve tozla çevrelenmiş süper kütleli kara deliklere ev sahipliği yapan bölgelerdir. Bu tür aktif kara deliklerin etrafındaki madde disklerinde, birikim diski adı verilen ve nesnelerin muazzam kütle çekiminin oluşturduğu şiddetli koşullar, gazı ve tozu ısıtarak parlak bir şekilde parlamasına neden olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.