Evrendeki en parlak cisim keşfedildi: Güneşten 500 trilyon kat daha parlak!

Avustralya ve Şili'den bilim insanları Atacama Çölü'nde bulunan teleskopla yaptıkları gözlemlerde "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip kuasar keşfetti. Gök bilimciler araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın şimdiye kadar gözlemlenen, evrendeki en parlak cisim olduğunu belirttiler.

Kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ifade eden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin ise Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, bu kara deliğin her yıl 370 güneş kütlesine eşdeğer gaz ve tozu yiyip biriktirdiğini söyledi.

J0529-4351, 40 yıldan fazla bir süre önce veriler içinde tespit edilmişti ancak o kadar parlaktı ki gökbilimciler onun bir kuasar olduğunu tespit edemedi.

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Kuasarlar, galaksilerin kalbinde, bu boşlukların beslendiği gaz ve tozla çevrelenmiş süper kütleli kara deliklere ev sahipliği yapan bölgelerdir. Bu tür aktif kara deliklerin etrafındaki madde disklerinde, birikim diski adı verilen ve nesnelerin muazzam kütle çekiminin oluşturduğu şiddetli koşullar, gazı ve tozu ısıtarak parlak bir şekilde parlamasına neden olur.

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Evrendeki en parlak cisim keşfedildi