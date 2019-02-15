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MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor

İçerisinde MyFitnessPal, 500px, Dubsmash gibi uygulamaların da bulunduğu 16 popüler servise ait 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından 20 bin dolara satılıyor.
3 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor
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Dubsmash, MyFitnessPal vb. popüler uygulamalar son dönemde veri sızıntılarıyla gündeme geliyorlar. Bu veri sızıntılarına son katılan ise 500px sitesi olmuştu. Bazı kaynaklar, bu platformlardan toplanan 617 milyon kullanıcıya ait bilgilerin hackerlar tarafından dark web üzerinde satıldığına ulaştı.

20 bin dolar değerinde Bitcoin isteniyor

Hacklerlar oldukça büyük bir veriye sahip bu havuzu 20 bin dolar değerinde Bitcoin gönderen kişilere satıyorlar. Bu havuzun içerisinde yer alan uygulamalar ise şu şekilde; Dubsmash (162 milyon), MyFitnessPal (151 milyon), MyHeritage (92 milyon), ShareThis (41 milyon), HauteLook (28 milyon), Animoto (25 milyon), EyeEm (22 milyon), 8fit (20 milyon), Whitepages (18 milyon), Fotolog (16 milyon), 500px (15 milyon), Armor Games (11 milyon), BookMate (8 milyon), CoffeeMeetsBagel (6 milyon), Artsy (1 milyon) ve DataCamp (700,000).

Örnek kullanıcı verilerine bakıldığında email, isim ve şifre gibi bilgilerin görüldüğü öğrenildi. Şifreler özel olarak gizlendiği için satın alanların kırmak için uğraşması gerekecek. Ancak bazı sızıntılarda konum bilgisi ve diğer kişisel detaylar da hackerların eline geçtiği için tehlikeye sebep olabilir.

Ayrıca Bkz. "Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor"

Yukarıda adı geçen site veya uygulamalardan herhangi birini kullandıysanız sizin bilgileriniz de satılan bu kullanıcı verileri arasında yer alıyor olabilir. Güvenliğiniz için şifrelerinizi değiştirmeniz tavsiye ediliyor.


https://www.engadget.com/2019/02/14/620-million-accounts-on-sale-dark-web-myfitnesspal-dubsmash/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 ay en beğenilen
Adamlar direk şifremi yazıp mail atmış bitcoin istiyor.
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muhayyel genç 3 ay
Çok endişe etmemek lazım. Sonuçta çoğu kişisel bilgimiz sanal ortamda kayıtlı. Yani her an alınabilir. Çözüm: "Issız bir ada" ;)
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Askaparta 3 ay
Ucuza gidecek.
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alemburda34 3 ay en beğenilen
Adamlar direk şifremi yazıp mail atmış bitcoin istiyor.
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Kulak Misafiri 3 ay
Armor game’de hesabım vardı ne oldu caba
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labtek38 3 ay
Hiç birini kullanmıyorum. Cehalet mutluluk 😄
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SaGaNoFE 3 ay
Myfitnesspal bilgisi ile ne yapacaklar Allah aşkına 😀
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CrazyBean 3 ay
20000 i bana versinler tüm hesabı vereyim ne bu tantana. Ne yiyip içitiğimi kim ne yapsın?..
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