MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor

Dubsmash, MyFitnessPal vb. popüler uygulamalar son dönemde veri sızıntılarıyla gündeme geliyorlar. Bu veri sızıntılarına son katılan ise 500px sitesi olmuştu. Bazı kaynaklar, bu platformlardan toplanan 617 milyon kullanıcıya ait bilgilerin hackerlar tarafından dark web üzerinde satıldığına ulaştı.

20 bin dolar değerinde Bitcoin isteniyor

Hacklerlar oldukça büyük bir veriye sahip bu havuzu 20 bin dolar değerinde Bitcoin gönderen kişilere satıyorlar. Bu havuzun içerisinde yer alan uygulamalar ise şu şekilde; Dubsmash (162 milyon), MyFitnessPal (151 milyon), MyHeritage (92 milyon), ShareThis (41 milyon), HauteLook (28 milyon), Animoto (25 milyon), EyeEm (22 milyon), 8fit (20 milyon), Whitepages (18 milyon), Fotolog (16 milyon), 500px (15 milyon), Armor Games (11 milyon), BookMate (8 milyon), CoffeeMeetsBagel (6 milyon), Artsy (1 milyon) ve DataCamp (700,000).

Örnek kullanıcı verilerine bakıldığında email, isim ve şifre gibi bilgilerin görüldüğü öğrenildi. Şifreler özel olarak gizlendiği için satın alanların kırmak için uğraşması gerekecek. Ancak bazı sızıntılarda konum bilgisi ve diğer kişisel detaylar da hackerların eline geçtiği için tehlikeye sebep olabilir.

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Yukarıda adı geçen site veya uygulamalardan herhangi birini kullandıysanız sizin bilgileriniz de satılan bu kullanıcı verileri arasında yer alıyor olabilir. Güvenliğiniz için şifrelerinizi değiştirmeniz tavsiye ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/02/14/620-million-accounts-on-sale-dark-web-myfitnesspal-dubsmash/