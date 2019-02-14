Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor

Drone üreticisi DJI, insansız hava araçlarının ait olmadığı yerlerde uçmasını engellemek maksadıyla Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelleme kararı aldı. Güncellenmiş haliyle Çevrimiçi Coğrafi Mekân 2.0 (GEO) adını alan sistem, 32 Avrupa ülkesinde bulunduğumuz ay içinde kullanıma sunulacak.

DJI’dan yapılan açıklamaya göre GEO 2.0 sistemi; drone’ların uçuş planlarını aksatmasını engellemek adına, havaalanları etrafında daha net sınırlar koyuyor. Sistem, pistlerin etrafına bir milin ¾’ü kadar mesafeye kadar yaklaşılmasını ve uçakların inip kalktığı pist sonlarına doğru yapılacak drone uçuş rotalarını engelleyecek. Söz konusu sınırlar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün hava sahası güvenliği tavsiyelerine göre oluşturulmuş.

DJI’ın söz konusu tedbirleri almasındaki asıl maksat, Londra’daki Gatwick hava alanında görülen drone’ların günlerce süren uçuş iptallerine yol açmasından sonra ortaya çıkmış. 19-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen olay neticesinde, 1000’den fazla uçuş iptal edilmiş ve 140.000’den fazla yolcu tatil planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Durumdan ders çıkaran hava alanı yönetimi ise dizginleri eline almış ve ileride yaşanabilecek olayların önüne geçmek adına drone savar sistemleri temini yoluna gitmişti.

https://techcrunch.com/2019/02/13/dji-is-updating-its-geofencing-system-across-europe-after-gatwick-drone-debacle/