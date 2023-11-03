63.000 TL'lik M3 çipli MacBook Pro'ya tek harici ekran bağlanabiliyor!

- M3 işlemci için ekran desteği
- M3 Pro işlemci için ekran desteği
- M3 Max işlemci için ekran desteği
- M3 Mac'ler ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Apple’ın teknik özellik sayfasında da belirttiği üzere, standart M3 çipli Mac’ler, maksimum 60Hz yenileme hızında çalışan 6K çözünürlüklü harici ekranı destekliyor. Bu işlemci 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac’te mevcut. Bu sınırlama, 2020’de çıkan M1 çipli ilk Apple silicon Mac’lerden bu yana mevcut ancak resmî olmayan bir çözümle (DisplayLink adaptörlerle) birden fazla harici ekran bağlamak mümkün. Tek istisna, gelecek yıl M3 çiple güncellenecek olan ve dahili ekrana sahip olmadığı için iki adede kadar harici ekran desteğini sürdürmesi gereken Mac mini modeli.
Daha pahalı üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, M3 Pro ve M3 Max çiple geliyor. M3 Pro’lu MaBook Pro, Thunderbolt üzerinden iki harici ekran; M3 Max’li MacBook Pro, Thunderbolt üzerinden dört harici ekrana kadar destek veriyor.
M3 işlemci için ekran desteği
- Tek harici ekran, 60 Hz’te 6K’ya kadar çözünürlük desteği
M3 Pro işlemci için ekran desteği
- Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar 2 harici ekran ya da Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar tek harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar tek harici ekran
- 60 Hz’te 8K çözünürlükte 1 harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran
M3 Max işlemci için ekran desteği
- Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 3 harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlükte 1 harici ekran
- Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 2 harici ekran ve 60 Hz’te 8K çözünürlüğe kadar bir adet harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran
M3 Mac'ler ne zaman çıkacak?
Apple Türkiye, M3 çiple güçlenen yeni MacBook Pro ve iMac modelleri 10 Kasım’da satışa çıkacak. M3 iMac’in başlangıç fiyatı 50.000 TL. M3 MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 63.000 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.