63.000 TL'lik M3 çipli MacBook Pro'ya tek harici ekran bağlanabiliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, 30 Ekim’de TSİ 03.00’de başlayan Scary Fast etkinliğinde yeni M3 işlemcileri ve M3 çiple güncellenen Mac’leri tanıttı. M3 çipli MacBook Pro ve iMac, fiyat ve 2023 yılı göz önüne alındığında oldukça düşük konfigürasyonla geliyor. Bu yönüyle zaten eleştirilen yeni Mac bilgisayarların başka bir eksik kaldığı nokta var; Giriş seviye modellere yalnızca tek bir ekran bağlanabiliyor.

Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Apple’ın teknik özellik sayfasında da belirttiği üzere, standart M3 çipli Mac’ler, maksimum 60Hz yenileme hızında çalışan 6K çözünürlüklü harici ekranı destekliyor. Bu işlemci 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac’te mevcut. Bu sınırlama, 2020’de çıkan M1 çipli ilk Apple silicon Mac’lerden bu yana mevcut ancak resmî olmayan bir çözümle (DisplayLink adaptörlerle) birden fazla harici ekran bağlamak mümkün. Tek istisna, gelecek yıl M3 çiple güncellenecek olan ve dahili ekrana sahip olmadığı için iki adede kadar harici ekran desteğini sürdürmesi gereken Mac mini modeli.

Daha pahalı üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, M3 Pro ve M3 Max çiple geliyor. M3 Pro’lu MaBook Pro, Thunderbolt üzerinden iki harici ekran; M3 Max’li MacBook Pro, Thunderbolt üzerinden dört harici ekrana kadar destek veriyor.

M3 işlemci için ekran desteği

Tek harici ekran, 60 Hz’te 6K’ya kadar çözünürlük desteği

M3 Pro işlemci için ekran desteği

Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar 2 harici ekran ya da Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar tek harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar tek harici ekran

60 Hz’te 8K çözünürlükte 1 harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran

M3 Max işlemci için ekran desteği

Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 3 harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlükte 1 harici ekran

Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 2 harici ekran ve 60 Hz’te 8K çözünürlüğe kadar bir adet harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran

Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün önce eklendi

M3 Mac'ler ne zaman çıkacak?

Apple Türkiye, M3 çiple güçlenen yeni MacBook Pro ve iMac modelleri 10 Kasım’da satışa çıkacak. M3 iMac’in başlangıç fiyatı 50.000 TL. M3 MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 63.000 TL.

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