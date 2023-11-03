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    63.000 TL'lik M3 çipli MacBook Pro'ya tek harici ekran bağlanabiliyor!

    Apple, yakın zamanda M3 işlemcili iMac ve MacBook Pro modellerini tanıttı. 8GB RAM ile gelmesiyle eleştirilen yeni Mac'lere 60Hz yenileme hızında çalışan tek ekran bağlanabiliyor.
    63.000 TL M3 MacBook Pro tek harici ekran desteği Tam Boyutta Gör
    Apple, 30 Ekim’de TSİ 03.00’de başlayan Scary Fast etkinliğinde yeni M3 işlemcileri ve M3 çiple güncellenen Mac’leri tanıttı. M3 çipli MacBook Pro ve iMac, fiyat ve 2023 yılı göz önüne alındığında oldukça düşük konfigürasyonla geliyor. Bu yönüyle zaten eleştirilen yeni Mac bilgisayarların başka bir eksik kaldığı nokta var; Giriş seviye modellere yalnızca tek bir ekran bağlanabiliyor.

    Apple’ın teknik özellik sayfasında da belirttiği üzere, standart M3 çipli Mac’ler, maksimum 60Hz yenileme hızında çalışan 6K çözünürlüklü harici ekranı destekliyor. Bu işlemci 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac’te mevcut. Bu sınırlama, 2020’de çıkan M1 çipli ilk Apple silicon Mac’lerden bu yana mevcut ancak resmî olmayan bir çözümle (DisplayLink adaptörlerle) birden fazla harici ekran bağlamak mümkün. Tek istisna, gelecek yıl M3 çiple güncellenecek olan ve dahili ekrana sahip olmadığı için iki adede kadar harici ekran desteğini sürdürmesi gereken Mac mini modeli.

    Daha pahalı üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, M3 Pro ve M3 Max çiple geliyor. M3 Pro’lu MaBook Pro, Thunderbolt üzerinden iki harici ekran; M3 Max’li MacBook Pro, Thunderbolt üzerinden dört harici ekrana kadar destek veriyor.

    M3 işlemci için ekran desteği

    • Tek harici ekran, 60 Hz’te 6K’ya kadar çözünürlük desteği

    M3 Pro işlemci için ekran desteği

    • Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar 2 harici ekran ya da Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar tek harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar tek harici ekran
    • 60 Hz’te 8K çözünürlükte 1 harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran

    M3 Max işlemci için ekran desteği

    • Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 3 harici ekran ve HDMI üzerinden 144 Hz’te 4K çözünürlükte 1 harici ekran
    • Thunderbolt üzerinden 60 Hz’te 6K çözünürlükte 2 harici ekran ve 60 Hz’te 8K çözünürlüğe kadar bir adet harici ekran ya da HDMI üzerinden 240 Hz’te 4K çözünürlükte tek harici ekran

    M3 Mac'ler ne zaman çıkacak?

    Apple Türkiye, M3 çiple güçlenen yeni MacBook Pro ve iMac modelleri 10 Kasım’da satışa çıkacak. M3 iMac’in başlangıç fiyatı 50.000 TL. M3 MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 63.000 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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