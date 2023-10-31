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    M3 işlemcili iMac tanıtıldı: Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı artık daha güçlü

    Cadılar bayramına özel düzenlediği etkinlikte M3 ailesini tanıtan Apple, bu işlemcilerden güç alan ilk cihazlarını duyurdu. İşte karşınızda M3 işlemcisinden güç alan iMac
    M3 işlemcili Apple iMac tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, 30 Ekim gecesi gerçekleştirdiği etkinlikte 3nm sürecinde üretilen M3 ailesini tanıtmıştı. Firma, yeni nesil işlemcilerinin yanı sıra bazı ürünler de tanıttı. İşte karşınızda yeni nesil 24 inç iMac.

    Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı M3 işlemcisi ile yenilendi

    2021’de tanıtılan 24 inçlik iMac, M1 işlemcisinden güç alıyordu. Neredeyse 3 yıldır herhangi bir güncelleme almayan cihaz, M3 işlemcisinin tanıtımı ile yenilendi. Renkli tasarımı ile çekiciliğini koruyan iMac, artık çok daha hızlı. Tasarım konusunda ciddi bir değişiklik yaşamayan iMac, 11.5mm kalınlığını koruyor. 24 inçlik 4.5K Retina ekrana 1080p FaceTime HD kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihaz, altı hoparlörlü ses sistemi ve stüdyo kalitesindeki mikrofonları ile her ortamda başarılı bir ses deneyimine izin veriyor.

    M3 işlemcili Apple iMac tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    3nm sürecinde üretilen M3 yonga setinden güç alan iMac, 8 çekirdekli CPU’ya ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip. Donanım destekli ışın izleme ve donanım destekli örgü gölgelendirme gibi modern teknolojileri destekleyen M3, iMac’in oyun performansını ciddi anlamda arttırıyor. Apple’ın verilerine göre M3 işlemcili iMac, en hızlı 21.5 inç iMac modelinden 4 kata daha yüksek performans sunuyor.

    Fiyatı hala aynı

    Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi bağlantıları destekleyen cihaz, 24GB’a kadar bellek ve 2TB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. 7 farklı renk seçeneğine sahip yeni iMac’in başlangıç fiyatı ise hala aynı. 256GB depolama ve 8GB belleğe sahip iMac’in fiyatı 1299$ olarak belirlenmiş. Bu konfigürasyon ülkemizde ise 49,999 TL olarak ön siparişe açılmış durumda. Cihazın çıkış tarihi ise 10 Kasım olarak belirlenmiş. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    connected2.me siber suçlar 80 tyt 50 ayt kaç bin araba yokuşta kalkmıyor fazla yürümenin zararları whatsapp yedekleme 99 da kalıyor

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