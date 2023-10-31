M3 işlemcili iMac tanıtıldı: Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı artık daha güçlü

Tam Boyutta Gör Apple, 30 Ekim gecesi gerçekleştirdiği etkinlikte 3nm sürecinde üretilen M3 ailesini tanıtmıştı. Firma, yeni nesil işlemcilerinin yanı sıra bazı ürünler de tanıttı. İşte karşınızda yeni nesil 24 inç iMac.

Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı 2 sa. önce eklendi

Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı M3 işlemcisi ile yenilendi

2021’de tanıtılan 24 inçlik iMac, M1 işlemcisinden güç alıyordu. Neredeyse 3 yıldır herhangi bir güncelleme almayan cihaz, M3 işlemcisinin tanıtımı ile yenilendi. Renkli tasarımı ile çekiciliğini koruyan iMac, artık çok daha hızlı. Tasarım konusunda ciddi bir değişiklik yaşamayan iMac, 11.5mm kalınlığını koruyor. 24 inçlik 4.5K Retina ekrana 1080p FaceTime HD kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihaz, altı hoparlörlü ses sistemi ve stüdyo kalitesindeki mikrofonları ile her ortamda başarılı bir ses deneyimine izin veriyor.

Tam Boyutta Gör 3nm sürecinde üretilen M3 yonga setinden güç alan iMac, 8 çekirdekli CPU’ya ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip. Donanım destekli ışın izleme ve donanım destekli örgü gölgelendirme gibi modern teknolojileri destekleyen M3, iMac’in oyun performansını ciddi anlamda arttırıyor. Apple’ın verilerine göre M3 işlemcili iMac, en hızlı 21.5 inç iMac modelinden 4 kata daha yüksek performans sunuyor.

Fiyatı hala aynı

Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi bağlantıları destekleyen cihaz, 24GB’a kadar bellek ve 2TB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. 7 farklı renk seçeneğine sahip yeni iMac’in başlangıç fiyatı ise hala aynı. 256GB depolama ve 8GB belleğe sahip iMac’in fiyatı 1299$ olarak belirlenmiş. Bu konfigürasyon ülkemizde ise 49,999 TL olarak ön siparişe açılmış durumda. Cihazın çıkış tarihi ise 10 Kasım olarak belirlenmiş.

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