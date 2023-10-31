M3 işlemcili iMac tanıtıldı: Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı artık daha güçlü

- Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı M3 işlemcisi ile yenilendi
- Fiyatı hala aynı
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Dünyanın en popüler hepsi bir arada bilgisayarı M3 işlemcisi ile yenilendi
2021’de tanıtılan 24 inçlik iMac, M1 işlemcisinden güç alıyordu. Neredeyse 3 yıldır herhangi bir güncelleme almayan cihaz, M3 işlemcisinin tanıtımı ile yenilendi. Renkli tasarımı ile çekiciliğini koruyan iMac, artık çok daha hızlı. Tasarım konusunda ciddi bir değişiklik yaşamayan iMac, 11.5mm kalınlığını koruyor. 24 inçlik 4.5K Retina ekrana 1080p FaceTime HD kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihaz, altı hoparlörlü ses sistemi ve stüdyo kalitesindeki mikrofonları ile her ortamda başarılı bir ses deneyimine izin veriyor.
Fiyatı hala aynı
Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi bağlantıları destekleyen cihaz, 24GB’a kadar bellek ve 2TB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. 7 farklı renk seçeneğine sahip yeni iMac’in başlangıç fiyatı ise hala aynı. 256GB depolama ve 8GB belleğe sahip iMac’in fiyatı 1299$ olarak belirlenmiş. Bu konfigürasyon ülkemizde ise 49,999 TL olarak ön siparişe açılmış durumda. Cihazın çıkış tarihi ise 10 Kasım olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.