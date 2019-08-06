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64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu

64 MP ana sensör içeren dört kameralı Realme modelinin ismi belli oldu. Firma CEO’sunun Twitter hesabından yaptığı değişikliğe göre bu model Realme 5 şeklinde isimlendirilecek.
1 gün
1,8b
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8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu
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Çinli firmaların sıradaki hedefi 64 MP kameralı akıllı telefonlar gibi gözüküyor. En azından hem Redmi hem de Realme, 64 MP ana sensör içeren dört kameralı telefonlar için hazırlandıklarını açıkladı. Hatta her ikisi de önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri etkinliklerde teknolojilerini sergileyecekler. Bugün ise Realme’nin 64 MP kameralı modelinin ismi belli oldu.

Realme 5

Firma CEO’su Madhav Sheth, halihazırda kişisel Twitter hesabından 64 MP ana sensör ve 4 kameralı modelleri için birçok paylaşımda bulunuyor. Ancak bugün Twitter hesap ismini değiştirerek teknolojinin kullanılacağı modelin adını ortaya çıkarmış oldu. Madhav ‘5’Quad ismi Realme 5 ve dörtlü kameraya gönderme.

Firma CEO’sundan alışık olduğumuz bir yöntem olduğu için Realme 5 ismi resmiyet kazandı diyebiliriz. Çünkü Realme X tanıtılmadan önce Twitter hesap ismini Madhav X olarak değiştirmişti. Şimdi de bazı kaynaklarda dört kameralı modelin Realme X Pro olacağına yönelik bilgiler paylaşılmaya başlayınca, durumu netleştirmek istemiş olabilir.

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Realme, 64 MP ana sensör ve dörtlü arka kamera teknolojisi için 8 Ağustos tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Büyük ihtimalle bu etkinlikte Realme 5 ile ilgili herhangi bir detay göremeyeceğiz. Sadece yeni kamera teknolojisi sahneyi üstlenecek gibi.



https://www.gsmarena.com/realme_5_quad_camera_confirmed-news-38528.php Yorum Yaz
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intel7mix 16 sa.
O merceği işleyen görüntü birimide önemli asıl.
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csh 20 sa.
"Megapiksel azaldikca kalite artar", "onemli olan cozunurluk degil fotografin guzel gorunmesidir" seklindeki sacma sapan yorumlari en kisa zamanda bekliyorum
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sniper23 12 sa. csh
Megapiksel azaldikça kalite artar, önemli olan çözünürlük değil fotoğrafın güzel görünmesidir.
Senin için yazayım, hocam

Ama işin sonunda ne kadar çok megapiksel o kadar iyi. DSLR firmalarını yüksek megapiksellere zorlamak lazım.
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volga tuygun 1 gün
İlk 100 mp'e kim ulaşacak acaba?
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eP_362 1 gün
Realme Türkiye, 3 Pro'dan sonra bu modeli de bekliyoruz.
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face1tr 1 gün
"Çinli firmaların sıradaki hedefi 64 MP kameralı akıllı telefonlar gibi gözüküyor. En azından hem Redmi hem de Realme, 64 MP ana sensör içeren dört kameralı telefonlar için hazırlandıklarını açıkladı."
bu sensörleri zaten sony üretmiyor mu?
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Led Zeppelin 1 gün face1tr
64 lük Samsung üretimi diye biliyorum, kendi cihazlarından önce tester Çinlilere veriyor.
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