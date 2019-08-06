64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu

Çinli firmaların sıradaki hedefi 64 MP kameralı akıllı telefonlar gibi gözüküyor. En azından hem Redmi hem de Realme, 64 MP ana sensör içeren dört kameralı telefonlar için hazırlandıklarını açıkladı. Hatta her ikisi de önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri etkinliklerde teknolojilerini sergileyecekler. Bugün ise Realme’nin 64 MP kameralı modelinin ismi belli oldu.

Realme 5

Firma CEO’su Madhav Sheth, halihazırda kişisel Twitter hesabından 64 MP ana sensör ve 4 kameralı modelleri için birçok paylaşımda bulunuyor. Ancak bugün Twitter hesap ismini değiştirerek teknolojinin kullanılacağı modelin adını ortaya çıkarmış oldu. Madhav ‘5’Quad ismi Realme 5 ve dörtlü kameraya gönderme.

Firma CEO’sundan alışık olduğumuz bir yöntem olduğu için Realme 5 ismi resmiyet kazandı diyebiliriz. Çünkü Realme X tanıtılmadan önce Twitter hesap ismini Madhav X olarak değiştirmişti. Şimdi de bazı kaynaklarda dört kameralı modelin Realme X Pro olacağına yönelik bilgiler paylaşılmaya başlayınca, durumu netleştirmek istemiş olabilir.

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Realme, 64 MP ana sensör ve dörtlü arka kamera teknolojisi için 8 Ağustos tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Büyük ihtimalle bu etkinlikte Realme 5 ile ilgili herhangi bir detay göremeyeceğiz. Sadece yeni kamera teknolojisi sahneyi üstlenecek gibi.

https://www.gsmarena.com/realme_5_quad_camera_confirmed-news-38528.php