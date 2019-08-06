64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu

Realme 5
Firma CEO’su Madhav Sheth, halihazırda kişisel Twitter hesabından 64 MP ana sensör ve 4 kameralı modelleri için birçok paylaşımda bulunuyor. Ancak bugün Twitter hesap ismini değiştirerek teknolojinin kullanılacağı modelin adını ortaya çıkarmış oldu. Madhav ‘5’Quad ismi Realme 5 ve dörtlü kameraya gönderme.
Firma CEO’sundan alışık olduğumuz bir yöntem olduğu için Realme 5 ismi resmiyet kazandı diyebiliriz. Çünkü Realme X tanıtılmadan önce Twitter hesap ismini Madhav X olarak değiştirmişti. Şimdi de bazı kaynaklarda dört kameralı modelin Realme X Pro olacağına yönelik bilgiler paylaşılmaya başlayınca, durumu netleştirmek istemiş olabilir.Ayrıca Bkz. "Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde"
Realme, 64 MP ana sensör ve dörtlü arka kamera teknolojisi için 8 Ağustos tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Büyük ihtimalle bu etkinlikte Realme 5 ile ilgili herhangi bir detay göremeyeceğiz. Sadece yeni kamera teknolojisi sahneyi üstlenecek gibi.
https://www.gsmarena.com/realme_5_quad_camera_confirmed-news-38528.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senin için yazayım, hocam
Ama işin sonunda ne kadar çok megapiksel o kadar iyi. DSLR firmalarını yüksek megapiksellere zorlamak lazım.
bu sensörleri zaten sony üretmiyor mu?