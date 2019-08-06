Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde

FMS’nin başalamasıyla Flash depolama alanında yenilikçi çözümler de duyurulmaya başlandı. Toshiba’nın çözümü kısıtlı alana sahip cihazları hedef alıyor.
1 gün
1,9b
1
5
HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FMS her yıl yenilikçi tasarıma ve yüksek performansa sahip Flash depolama çözümlerine sahne oluyor. Şu günlerde düzenlenen etkinlik bu sene de heyecan verici depolama birimlerinin duyurusuyla donanım dünyası tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Toshiba’nın yeni depolama çözümü kısıtlı alana sahip cihazlar için hem yüksek performanslı NVMe standartını getiriyor hem de BGA SSD’lere ya da UFS birimlerine mahkum cihazları için arttırılabilir depolama imkanı sunuyor.
Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde
Tam Boyutta Gör

18x14x1.4mm boyutlarındaki XFMEXPRESS sürücüsü eski Nokia telefonlardakine benzer kilit mekanizmasına sahip bir slota yerleştiriliyor. Bu mekanizmayla birlikte 22.2x17.75x2.2mm ebatlarına ulaşan XFMEXPRESS birimi, microSD kartlardan biraz daha büyük olsa da gömülü depolama alanı yerine hem daha hızlı NVMe standartı sayesinde cihazları daha seri çalışır hale getirecek, hem de istenildiği takdirde ince cihazların depolama alanının arttırılmasına imkan tanıyacak.
Bir XFMEXPRESS sürücüsünün yapısına baktığımızda ise kontrolcüs, DRAM önbellek ve 3D NAND yongasının bir arad bulunduğunu görüyoruz. 
Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde
Tam Boyutta Gör

Hali hazırdaki BGA SSD’ler de bu tür performans gerektiren ancak yer kısıtının söz konusu olduğu durumlara kullandığı PCIe 3.0 x2/x4 arayüzüyle yetişiyor ancak Toshiba’nın çözümü sayesinde kullanıcılar ekstra bir alet dahi kullanmaksızın depolama birimlerini yükseltebilecekler. Ayrıca bu durum üreticilere de stok konusunda yardımcı olabilir.
Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde

XFMEXPRESS standartı, PCIe 3.0 x2/x4 arayüzüyle sistemle olan iletişimini sağlaması nedeniyle bant genişliği açısından bir hayli önü açık. Buna karşın bu tarz küçük tasarımların en büyük eksisi termal kısıtlamanın yaşanması. Ek olarak şu anda PCIe 3.0 standartı üzerinden gerçekleşen veri aktarmının ileride PCIe 4.0 ile daha da hızlanacağını aktaralım.
Açıkçası kullanılan metal mekanizma bu konuda bir ısı dağıtıcısı vazifesi üstlenirse yeni standart yük altında daha uzun süre kalabilir. Toshiba’nın heyecan verici yeni standartının pazarda kendine yer edinip edinmeyeceğini zaman gösterecek.


https://www.techpowerup.com/257969/toshiba-announces-the-xfmexpress-socketed-non-volatile-memory-standard Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sreylare 1 gün en beğenilen
Daha az sel basmalı elektrik kesintili, daha çok teknolojik ilerlemeli bir Toshiba dileriz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V2 16 sa.
Tosbiha batıyor diyorlardı bir ara coştu yine
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 13 sa. V2
battı ve satıldı zaten konsersium tarafından yönetilitor şuan yarı iletken bölümü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 16 sa.
Üreticiler slot kalınlık yaratıyor diye bunu kullanmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xenix 1 gün
FMS’nin başalamasıyla ne demek yeni terimler mi üretiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 1 gün en beğenilen
Daha az sel basmalı elektrik kesintili, daha çok teknolojik ilerlemeli bir Toshiba dileriz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 sa. 108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 11 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 12 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde Sonraki Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro 1 gün Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi 1 gün Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak 1 gün Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor 1 gün Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu 1 gün Danıştaya 'Netflix sansürü' davası 1 gün iOS cihazlarının kablosuz veri aktarımları risk taşıyor 1 gün Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı 1 gün Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu 1 gün Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı 1 gün Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı! 1 gün Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak 1 gün 2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir 1 gün Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak 1 gün 2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde 1 gün Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı 1 gün Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında 1 gün iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir 1 gün Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak 2 gün Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim