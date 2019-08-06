Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde

FMS her yıl yenilikçi tasarıma ve yüksek performansa sahip Flash depolama çözümlerine sahne oluyor. Şu günlerde düzenlenen etkinlik bu sene de heyecan verici depolama birimlerinin duyurusuyla donanım dünyası tarafından ilgiyle takip ediliyor.

18x14x1.4mm boyutlarındaki XFMEXPRESS sürücüsü eski Nokia telefonlardakine benzer kilit mekanizmasına sahip bir slota yerleştiriliyor. Bu mekanizmayla birlikte 22.2x17.75x2.2mm ebatlarına ulaşan XFMEXPRESS birimi, microSD kartlardan biraz daha büyük olsa da gömülü depolama alanı yerine hem daha hızlı NVMe standartı sayesinde cihazları daha seri çalışır hale getirecek, hem de istenildiği takdirde ince cihazların depolama alanının arttırılmasına imkan tanıyacak.

Bir XFMEXPRESS sürücüsünün yapısına baktığımızda ise kontrolcüs, DRAM önbellek ve 3D NAND yongasının bir arad bulunduğunu görüyoruz.

XFMEXPRESS standartı, PCIe 3.0 x2/x4 arayüzüyle sistemle olan iletişimini sağlaması nedeniyle bant genişliği açısından bir hayli önü açık. Buna karşın bu tarz küçük tasarımların en büyük eksisi termal kısıtlamanın yaşanması. Ek olarak şu anda PCIe 3.0 standartı üzerinden gerçekleşen veri aktarmının ileride PCIe 4.0 ile daha da hızlanacağını aktaralım.

Açıkçası kullanılan metal mekanizma bu konuda bir ısı dağıtıcısı vazifesi üstlenirse yeni standart yük altında daha uzun süre kalabilir. Toshiba’nın heyecan verici yeni standartının pazarda kendine yer edinip edinmeyeceğini zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/257969/toshiba-announces-the-xfmexpress-socketed-non-volatile-memory-standard

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Toshiba’nın yeni depolama çözümü kısıtlı alana sahip cihazlar için hem yüksek performanslı NVMe standartını getiriyor hem de BGA SSD’lere ya dabirimlerine mahkum cihazları için arttırılabilir depolama imkanı sunuyor.Hali hazırdakir de bu tür performans gerektiren ancak yer kısıtının söz konusu olduğu durumlara kullandığı PCIe 3.0 x2/x4 arayüzüyle yetişiyor ancak Toshiba’nın çözümü sayesinde kullanıcılar ekstra bir alet dahi kullanmaksızın depolama birimlerini yükseltebilecekler. Ayrıca bu durum üreticilere de stok konusunda yardımcı olabilir.