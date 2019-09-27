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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s tanıtıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün A serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkardı. Galaxy A70s olarak adlandırılan cihaz 64 megapiksel arka kamera ve 6.7 inç ekrana sahip.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung bugün Hindistan'da yeni bir A serisi telefon tanıttı. Galaxy A70s olarak adlandırılan cihaz şirketin 64 megapiksel kameralı ilk telefonu olarak lanse edildi. Başlangıç fiyatı ise 411 dolar.

    Samsung Galaxy A70s Özellikleri

    Galaxy A70s, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç S-AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Snapdragon 675 yonga setinden güç alan cihazın 6 GB ve 8 GB RAM'li iki versiyonu bulunuyor. Her iki modelin de 128 GB dahili depolama alanı ile geldiğini belirtelim.
    Akıllı telefon kutudan Android 9 Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkıyor. Ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 25W hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pilden alıyor.

    Samsung Galaxy A70s Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Galaxy A70s'in  6 GB ve 8 GB RAM ile donatılmış versiyonları sırası ile 411 dolar ve 440 dolar fiyatla satılacak. Kırmızı, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Akıllı telefonun satışları 28 Eylül itibarıyla başlıyor.

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    strathmorea 38 dk.
    Tıpatıp aynısının sadece ama sadece arkadaki 1 kamerasının 64 mp olanı. Başka hiç bir farkı yok. Bunu A90 çıktığında da ona yapacaklar. Yeni telefon demeye zorlanıyor insan.
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