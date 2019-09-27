64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s tanıtıldı

Samsung bugün Hindistan'da yeni bir A serisi telefon tanıttı. Galaxy A70s olarak adlandırılan cihaz şirketin 64 megapiksel kameralı ilk telefonu olarak lanse edildi. Başlangıç fiyatı ise 411 dolar.

Samsung Galaxy A70s Özellikleri

Galaxy A70s, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç S-AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Snapdragon 675 yonga setinden güç alan cihazın 6 GB ve 8 GB RAM'li iki versiyonu bulunuyor. Her iki modelin de 128 GB dahili depolama alanı ile geldiğini belirtelim.

Akıllı telefon kutudan Android 9 Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkıyor. Ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 25W hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pilden alıyor.

Samsung Galaxy A70s Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Galaxy A70s'in 6 GB ve 8 GB RAM ile donatılmış versiyonları sırası ilevefiyatla satılacak. Kırmızı, Siyah ve Beyaz olmak üzereseçeneği var. Akıllı telefonun satışlarıitibarıyla başlıyor.