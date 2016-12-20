643km menzile sahip elektrikli aracın pilleri Samsung ile LG’den

Bu heyecan verici araçta pil tedariki için Güney Koreli iş ortaklarına başvuran şirket, Samsung SDI ile pil üretimi konusunda uzlaşmıştı. Araçlarında kullanacağı pilleri öncelikli olarak Samsung’dan temin edecek olan üretici, ikincil pil hücresi sağlayıcı olarak ise LG Chem ile anlaştığını duyurdu. Faraday Future, Chevy BOLT EV gibi araçların pillerinin de üreticisi olan LG Chem son dönemde özellikle elektrikli otomobiller alanında önemli yatırımlara yönelmiş durumda. Bu arada araçlarda öncelikli olarak Samsung üretimi pillerin kullanılacağını, Samsung’un üretim hacmine yetişemediği durumda ise LG’den destek alınacağını vurgulayalım.
Araçlarında kullanılacak olan pillerin üretim sürecinde birtakım özelleştirilmeler talep edecek olan Lucid Motors, özellikle LG Chem ile pil teknolojileri konusunda çalışmalar yürütmek istiyor. Bu noktada her iki şirketin nasıl bir anlaşma yaptığına dair detaylı bilgi olmasa da uzun vadede LG Chem’in Samsung SDI’ın yerini alabileceği ön görülebilir.
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Bir firmanın bir kez hata yapması onu berbat yapmaz onca argesi var bu işin sizin gibi son kullanıcılar çöp desin trilyonluk firmalar onları tercih etsin sadece gülüyorum :D
Irkçılıktan başka sermayesi olmayanlarda batılıların uşaklığını yapıyor..