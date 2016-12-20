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643km menzile sahip elektrikli aracın pilleri Samsung ile LG’den

Lucid Motors, uzun menzili ile öne çıkan elektrikli aracı Lucid Air’da kullanacağı piller için Güney Koreli iki teknoloji devi ile anlaşma yaptı. Samsung ve LG, firmaya pil üretecek.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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643km menzile sahip elektrikli aracın pilleri Samsung ile LG’den
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Kısa bir süre önce lüks elektrikli aracı Lucid Air’ı tanıtan elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, sunduğu uzun menzil ile heyecan yaratmayı başarmıştı. Tasarımıyla da ilgi çekmeyi başaran otomobil, 600 beygir güce sahip motoru ile dört tekerden çekiş imkânı sunuyor ve 643km menzil sağlayabiliyor.

Bu heyecan verici araçta pil tedariki için Güney Koreli iş ortaklarına başvuran şirket, Samsung SDI ile pil üretimi konusunda uzlaşmıştı. Araçlarında kullanacağı pilleri öncelikli olarak Samsung’dan temin edecek olan üretici, ikincil pil hücresi sağlayıcı olarak ise LG Chem ile anlaştığını duyurdu. Faraday Future, Chevy BOLT EV gibi araçların pillerinin de üreticisi olan LG Chem son dönemde özellikle elektrikli otomobiller alanında önemli yatırımlara yönelmiş durumda. Bu arada araçlarda öncelikli olarak Samsung üretimi pillerin kullanılacağını, Samsung’un üretim hacmine yetişemediği durumda ise LG’den destek alınacağını vurgulayalım.

Araçlarında kullanılacak olan pillerin üretim sürecinde birtakım özelleştirilmeler talep edecek olan Lucid Motors, özellikle LG Chem ile pil teknolojileri konusunda çalışmalar yürütmek istiyor. Bu noktada her iki şirketin nasıl bir anlaşma yaptığına dair detaylı bilgi olmasa da uzun vadede LG Chem’in Samsung SDI’ın yerini alabileceği ön görülebilir.


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Mertcan-39 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
MinPayne

Pil konusunda hala Samsung tercih edilmiş. Akıllanmadılar herhalde?

Bir firmanın bir kez hata yapması onu berbat yapmaz onca argesi var bu işin sizin gibi son kullanıcılar çöp desin trilyonluk firmalar onları tercih etsin sadece gülüyorum :D
MinPaynePil konusunda hala Samsung tercih edilmiş. Akıllanmadılar herhalde?Bir firmanın bir kez hata yapması onu berbat...
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tuago 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

uzak doğulular ve batılılar petrol ve din tüccarlığından başka sermayesi olmayan arapların çukurunu kazıyor

Irkçılıktan başka sermayesi olmayanlarda batılıların uşaklığını yapıyor..
IhtiyarDelikanliuzak doğulular ve batılılar petrol ve din tüccarlığından başka sermayesi olmayan arapların çukurunu kazıyor
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Seko92 1 yıl
643 km menzil sağlayabilen bir pilin var ve sen bunu 600 BG gücünde bir motoru beslemek için kullanıyorsun. Ne gerek var anlamadım ? Yapsana 100 - 150 BG'lik normal bir otomobil, fiyatı da normal olsun 600 km gitsin.
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Mert L. 1 yıl Seko92
Yakıtlı araç olarak düşünme bunu beygir arttıkça astronomik artışlar ile daha fazla elektrik çekmiyor araçlar. Motorlar devir kontrollü olarak çalıştıkları için sen ne kadar zorlarsan o kadar hızlı bitiyor bataryaları. 150bg motor takıp aracı zorlayarak kullanmak ile 600 beygirde aynı gücü zorlamadan alıyorsun. Böyle olunca motor daha da uzun ömürlü oluyor. Millet boşuna mı amerikada almanyada 3000-4000 motor araç kullanıyor. Araç ne kadar az zorlanırsa o kadar daha az masraf çıkarıyor. He şunu diyebilirsin 600 beygir aracın motoru da ağırlık yapar dersen o zaman bir nebze haklısın derim. Tesla en başta orta-alt sınıf 700km giden bir binek araç çıkarsa bu kadar haberi konusu çıkarmıydı sizce. 0-100'ü bu kadar yüksek bir modelle çıkmasa aracı kimseye anlatamazdınız çoğu kitleye hitap etmiyor bu durum.
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kralkarga 2 yıl
bizim de bi ara yerli otomobilimiz vardı, tam seçim öncesi müjdelenmişti ama sonra nolduysa haber alamaz olduk.inşallah yeni model çalışması yapıyorlardır da ondandır bu sessizlik.
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swat882 2 yıl
En başarılı iki pil üreticisini seçmişler, tesla da sanırım Panasonic kullanıyordu.
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Kerim5100 2 yıl
İki türlü pil muhabbetine girenler Xiaomi PowerBank'lerinin de o pillerden olduğunu biliyorlardır umarım :))
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senged 2 yıl Kerim5100
Xiaomilerde LG piller var diye hatırlıyorum ben.
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kadirirdem 2 yıl
umarım pil performansı farkı olmaz iki türden pil ile...
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sarahaten 2 yıl
Mezara girmek için ölmeyi beklemeyin. Made by SAMSUNG.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
uzak doğulular ve batılılar petrol ve din tüccarlığından başka sermayesi olmayan arapların çukurunu kazıyor
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tuago 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

uzak doğulular ve batılılar petrol ve din tüccarlığından başka sermayesi olmayan arapların çukurunu kazıyor

Irkçılıktan başka sermayesi olmayanlarda batılıların uşaklığını yapıyor..
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teramit 2 yıl
sıfırdan otomobil üretmek 10 senelik iş 10 sene sonra tesla siler süpürür kalanıda dev oto firmaları toplar.
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Eeltorm 2 yıl
Habere sadece 'patlar' yazan var mı diye girdim, şaşırmadım.
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exterminant 2 yıl
samsung pil konusunda başka firmalardan destek alacak diye haberler dolaşıyordu sadece telefon için miydi?
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pil, samsung sdi ve
6 etiket daha batarya lg chem lucid motors Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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