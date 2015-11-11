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64-bit ARM mimarisi entegre sistemlere geliyor

Kısa süre önce giriş seviyesine yönelik Cortex-A35 çekirdeğini duyuran ARM, şimdi de entegre sistemlere yönelik 64-bitlik Cortex-M çekirdeklerini görücüye çıkardı.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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64-bit ARM mimarisi entegre sistemlere geliyor

Mobil pazarda Cortex-A serisi işlemci çekirdekleri ile cihazlara güç veren İngiliz devi ARM, giyilebilir cihazlar ve entegre sistemler tarafında ise Cortex-M çekirdekleri ile faaliyet gösteriyor. Cortex-M çekirdekleri bugüne kadar 32-bit mimarisini temel almaktaydı. ARM artık 64-bit mimarisini ve donanım seviyesinde güvenlik katmanlarını Cortex-M ailesine sunmaya başlıyor. 

ARMv8-M mimarisi ile entegre sistemler ve Nesnelerin İnterneti sektöründe daha yüksek performans veren ve daha az enerji tüketen ürünler görmeye başlayacağız. Yeni mimarinin en önemli özelliği ise TrustZone güvenlik paketlerini donanım seviyesinde sunarak verimli bir koruma sistemine imkan tanıması. 

TrustZone CryptoCell teknolojisi ile geliştiriciler üst düzey öneme sahip verileri izole ederek güvenli bir bölgede saklayabilecek. Böylece entegre sistemler ve Nesnelerin İnterneti cihazlarında herhangi bir siber güvenlik açığına izin verilmemiş olacak. ARM ayrıca Symantec ile işbirliğine giderek ARMv8-M tabanlı cihazlara yönelik güvenlik odaklı çözümler geliştirilmesini sağlayacak. 

ARM AMBA 5 AHB5 iç bağlantı standardı sayesinde TrustZone çözümleri işlemciden başlayarak sistemin geneline yayılan geniş bir güvenlik alanı oluşturabilecek. Daha önce ARM Cortex tabanlı işlemcilere yönelik kod yazanların ARMv8-M mimarisine kolaylıkla geçiş yapabileceği belirtiliyor. Böylece hızlı bir şekilde yazılım geliştirebilecekler. 

ARM yeni mimarisi için pek çok güvenlik katmanına erken erişim hakkı sunmaya başladı. Üretici ortaklar; derleyici ve hata ayıklayıcıları barındıran Keil modül geliştirme aracına, TrustZone güvenlik genişlemelerini yöneten CMSIS aracına ve referans simülasyon modelleri oluşturan Fast Models aracına erken erişim sağlayabilecek. Ayrıca firma bir de çevrimiçi eğitim programı başlatıyor. Yeni mimarinin gelecek yıl ilk cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/industry/87980-armv8-m-architecture-launched/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Donanım seviyesinde güvenlik sistemleri entegrasyonu çok güzel bir gelişme.
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silversmith 3 yıl
Çok güzel ama son kullanıcı güvenliğe ne kadar önem veriyor?
Yine sosyal medya kullanıp, rrc3, asphalt 8 gibi oyunları oynuyor. Şu oyun çıktı bu tel-tablet kaldırmıyor diyen azdır. Tabii bazı tel-tablet takılmalar yaşıyor ancak dikkat çeken uygulamalar, inovasyonlar olmadıkça, çoğu ürün artık bir birine benziyor!
1 Yanıt Yanıtla
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1BilimAdamı 3 yıl silversmith
silversmith
Çok güzel ama son kullanıcı güvenliğe ne kadar önem veriyor?
Yine sosyal medya kullanıp, rrc3, asphalt 8 gibi oyunları oynuyor. Şu oyun çıktı bu tel-tablet kaldırmıyor diyen azdır. Tabii bazı tel-tablet takılmalar yaşıyor ancak dikkat çeken uygulamalar, inovasyonlar olmadıkça, çoğu ürün artık bir birine benziyor!

Giyilebilir cihazlar için yazıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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Patren 3 yıl
arm acaba satilan her telefondan ne kadar kazaniyordur acaba
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