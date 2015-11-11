64-bit ARM mimarisi entegre sistemlere geliyor

Mobil pazarda Cortex-A serisi işlemci çekirdekleri ile cihazlara güç veren İngiliz devi ARM, giyilebilir cihazlar ve entegre sistemler tarafında ise Cortex-M çekirdekleri ile faaliyet gösteriyor. Cortex-M çekirdekleri bugüne kadar 32-bit mimarisini temel almaktaydı. ARM artık 64-bit mimarisini ve donanım seviyesinde güvenlik katmanlarını Cortex-M ailesine sunmaya başlıyor.





ARMv8-M mimarisi ile entegre sistemler ve Nesnelerin İnterneti sektöründe daha yüksek performans veren ve daha az enerji tüketen ürünler görmeye başlayacağız. Yeni mimarinin en önemli özelliği ise TrustZone güvenlik paketlerini donanım seviyesinde sunarak verimli bir koruma sistemine imkan tanıması.





TrustZone CryptoCell teknolojisi ile geliştiriciler üst düzey öneme sahip verileri izole ederek güvenli bir bölgede saklayabilecek. Böylece entegre sistemler ve Nesnelerin İnterneti cihazlarında herhangi bir siber güvenlik açığına izin verilmemiş olacak. ARM ayrıca Symantec ile işbirliğine giderek ARMv8-M tabanlı cihazlara yönelik güvenlik odaklı çözümler geliştirilmesini sağlayacak.





ARM AMBA 5 AHB5 iç bağlantı standardı sayesinde TrustZone çözümleri işlemciden başlayarak sistemin geneline yayılan geniş bir güvenlik alanı oluşturabilecek. Daha önce ARM Cortex tabanlı işlemcilere yönelik kod yazanların ARMv8-M mimarisine kolaylıkla geçiş yapabileceği belirtiliyor. Böylece hızlı bir şekilde yazılım geliştirebilecekler.





ARM yeni mimarisi için pek çok güvenlik katmanına erken erişim hakkı sunmaya başladı. Üretici ortaklar; derleyici ve hata ayıklayıcıları barındıran Keil modül geliştirme aracına, TrustZone güvenlik genişlemelerini yöneten CMSIS aracına ve referans simülasyon modelleri oluşturan Fast Models aracına erken erişim sağlayabilecek. Ayrıca firma bir de çevrimiçi eğitim programı başlatıyor. Yeni mimarinin gelecek yıl ilk cihazlarda boy göstermesi bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/industry/87980-armv8-m-architecture-launched/