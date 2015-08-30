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6tag'a yatay ve dikey fotoğraf desteği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
892
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag'a yatay ve dikey fotoğraf desteği geldi
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, Instagram'ın detaylarına burada yer verdiğimiz yeniliği sonrası hızlı bir güncelleme aldı.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce tasarımsal olarak yenilenmiş ve Windows 10'a adapte edilmişti. Şimdi yayınlanan 5.6 sürümüyle ise 6tag'a yatay ve dikey fotoğraf yükleme ile görüntüleme desteği getirildi. Bu sayede Instagram'ın resmi sürümleri gibi sadece kare fotoğraf yükleme devrini sonlandıran uygulama, ayrıca üç yeni filtre kazandı, birçok hatadan kurtuldu ve filtre sayfasında yeni bir karşılaştırma deneyimi sunmaya başladı.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-update-adds-support-instagrams-new-portrait-and-landscape-image-formats Yorum Yaz
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