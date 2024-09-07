ŞOK marketlerde projeksiyon geçidi var

7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Wanbo markasına ait farklı fiyat segmentlerinde projeksiyon cihazı bulmak mümkün olacak. Kompakt boyut, 250 ANSI lümen parlaklık, 720p çözünürlük sunan Wanbo mini modeli 2999TL. Bu modelin Android 9 işletim sistemi olan akıllı versiyonu 3899TL.
Full HD çözünürlük, 450 ANSI lümen parlaklık, 2x 3W hoparlör, LCD tam kapalı otomatik mekanizma gibi özellikleri olan dikey tarzdaki Wanbo T2 Max projeksiyon cihazı da 6899TL fiyat etiketi ile satılıyor.
Son olarak 1.3 inçlik ekran, Wi-Fi, konum bilgisi gibi özellikleri olan TCL Movetime MT46X akıllı çocuk saati 4449TL iken 1.4 inçlik IPS ekran, 512MB RAM, GPS özellikleri olan Bilicra Connect akıllı çocuk saati de 3559TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.