ŞOK marketlerde projeksiyon geçidi var

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyasında akıllı projeksiyon cihazlarından akıllı televizyonlara, akıllı çocuk saatlerinden hava temizleyicilere ve tablet modellerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

7 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Wanbo markasına ait farklı fiyat segmentlerinde projeksiyon cihazı bulmak mümkün olacak. Kompakt boyut, 250 ANSI lümen parlaklık, 720p çözünürlük sunan Wanbo mini modeli 2999TL. Bu modelin Android 9 işletim sistemi olan akıllı versiyonu 3899TL.

4 Eylül ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Full HD çözünürlük, 450 ANSI lümen parlaklık, 2x 3W hoparlör, LCD tam kapalı otomatik mekanizma gibi özellikleri olan dikey tarzdaki Wanbo T2 Max projeksiyon cihazı da 6899TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Son olarak 1.3 inçlik ekran, Wi-Fi, konum bilgisi gibi özellikleri olan TCL Movetime MT46X akıllı çocuk saati 4449TL iken 1.4 inçlik IPS ekran, 512MB RAM, GPS özellikleri olan Bilicra Connect akıllı çocuk saati de 3559TL.

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7 Eylül ŞOK aktüel ürünleri neler?