7 inçlik iPad dedikoduları artıyor

Haber Editörü
Retina panel tedarikçilerindeki sıkıntılar nedeniyle bu çeyrekte beklenenin altında bir iPad satışı gerçekleştiren Apple'ın Ekim ayında 7 inçlik bir mini iPad modeli çıkaracağına dair dedikodular da hız kazanıyor.
iMore sitesinin haberine göre Ekim ayında yeni iPhone'un tanımında bu kez 7 inçlik yeni iPad modeli de tanıtılacak. 7 inç boyutlarındaki tabletlerin daha tercih edilir olduğu sık sık araştırmalarda dile getiriliyor. Mp3 pazarında yaptığı gibi Apple, 7 inçlik segmentte de rakiplerine meydanı bırakmak istemiyor.
Yeni iPad modelinin küçültülmüşü olacak model, Retina çözünürlüğü korurken ppi seviyesini 326'ya yükseltecek. 200-250$ fiyat aralığını tutturmak isteyen Apple, 8GB depolama kapasitesi kullanarak maliyetleri düşük tutmaya çalışacak.
Steve Jobs 7 inçlik tabletleri ölü doğum olarak nitelemişti ve geliştiricilerin akıllı telefon uygulamalarını uzatarak kaliteyi düşürmelerini eleştirmişti. Ancak iPod üzerinde video izlemeyi kimsenin istemeyeceği ve akıllı telefon üretimi ile ilgilenmedikleri şeklindeki açıklamaları da hafızalardan silinmedi.
Apple'ın 3.5 ve 9.7 inçlik ekran boyutlarının ardından yeni bir ekran boyutu, geliştirici tarafında da çalışmalar yapılmasına sebep olacaktır. Ancak 7 inçlik segmentte bile Kindle Fire dahil henüz iPad'e ciddi bir rakip bulunmuyor. iPad satışlarının önümüzdeki aylardaki seyri Apple'ın yeni stratejisini de şekillendirecektir.
Hali hazırda Apple'ın 7 inçlik bir modeli test ediyor olması muhtemel olabilir ancak bu piyasaya kesin olarak sürüleceğini de göstermez.
http://www.imore.com/2012/05/10/7inch-ipad-mini-track-october-release-200-price-point/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne güzel büyük ekran varken neden küçüğe yönelir insanlar? Keşke 13-14 inç e falan yükselse daha sonra çıkacak olan ipad. Ben büyümesini isterim. Hayvan gibi film izlenir 13-14 inç te.
Sen kendinew göre yorumlamışsın senine vde masaüstün olabilir ama çoğu kişi tabletleri bilgisayat ve laptop yerine alıyorlar ve pc de laptopta ne yapıyorlarsa aynısını tabletlerdede yapmıyorlar oyun olsun film olsun nette gezinmek olsun.
Neden büyük ekranla bunları yapmak varken ben daha küçük ekranda bunları yapıp kendime işkence veriyim? madem küçük birşey yapıcak apple galaxy note gibi birşey yapsın hem tablet hem cep daha mantıklı olur.
Tamam, kendime göre yorumladım.
Fakat kullanmak istemediğim 9.7" olan iPad boyutuna senin minvalinde yaklaşıp gereksiz demedim.
Bana 7" kafi diye düşünüyorum ve çıksa alırım diyorum.
Note örneğini vermişsiniz. Evet Samsung Note'u çıkardı. Ancak 7" ve 10" tabletler de çıkardı.
Alıcısı var ki çıkartıyor.
Apple'ın bu boyutta bir tablet çıkaracağı haberleri sonbahardan beri var ve bu haberler rağbet görüyor.
İsteyeni, bekleyeni olmasa neden bu haberler çıksın ve/veya rağbet görsün?
Sen şimdiki iPad'i alırsın, ben de çıkarsa 7" olandan alırım.
Çıkmazsa da şimdiki iPad için ayrıca düşünürüm.
Mesele budur.
Bu arada iPhone 5 veya adı her ne olacaksa o modelin 4" veya 4,5" çıkacağını tahmin ettiğimden Note ebatlarında bir cihaz çıkarması mümkün değil gibi geliyor.
Amazon kindle oldukça önemli satış rakamları elde etti, apple bu duruma tam olarak bir karşılık veremedi,
Ben apple'ın 7" lik bir alet çıkaracağını pek düşünmüyorum.
Ben fiyatın çok fark edeceğini sanmıyorum.
iPod Touch iPad 2'nin yaklaşık yarı fiyatına. 7" bir tablet her ikisinin arasına (300-350$) konumlanır ve kime hangisi daha çok gerekiyorsa onu alır.
Her halukarda Apple'ın mobil ürün satış grafiği artacaktır. Buna App Store'dan gelecek geliri de ekleyebiliriz.