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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

7 inçlik iPad dedikoduları artıyor

7 yıl
4,3b
1
42
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Retina panel tedarikçilerindeki sıkıntılar nedeniyle bu çeyrekte beklenenin altında bir iPad satışı gerçekleştiren Apple'ın Ekim ayında 7 inçlik bir mini iPad modeli çıkaracağına dair dedikodular da hız kazanıyor.

iMore sitesinin haberine göre Ekim ayında yeni iPhone'un tanımında bu kez 7 inçlik yeni iPad modeli de tanıtılacak. 7 inç boyutlarındaki tabletlerin daha tercih edilir olduğu sık sık araştırmalarda dile getiriliyor. Mp3 pazarında yaptığı gibi Apple, 7 inçlik segmentte de rakiplerine meydanı bırakmak istemiyor.

Yeni iPad modelinin küçültülmüşü olacak model, Retina çözünürlüğü korurken ppi seviyesini 326'ya yükseltecek. 200-250$ fiyat aralığını tutturmak isteyen Apple, 8GB depolama kapasitesi kullanarak maliyetleri düşük tutmaya çalışacak. 

Steve Jobs 7 inçlik tabletleri ölü doğum olarak nitelemişti ve geliştiricilerin akıllı telefon uygulamalarını uzatarak kaliteyi düşürmelerini eleştirmişti. Ancak iPod üzerinde video izlemeyi kimsenin istemeyeceği ve akıllı telefon üretimi ile ilgilenmedikleri şeklindeki açıklamaları da hafızalardan silinmedi.

Apple'ın 3.5 ve 9.7 inçlik ekran boyutlarının ardından yeni bir ekran boyutu, geliştirici tarafında da çalışmalar yapılmasına sebep olacaktır. Ancak 7 inçlik segmentte bile Kindle Fire dahil henüz iPad'e ciddi bir rakip bulunmuyor. iPad satışlarının önümüzdeki aylardaki seyri Apple'ın yeni stratejisini de şekillendirecektir.

Hali hazırda Apple'ın 7 inçlik bir modeli test ediyor olması muhtemel olabilir ancak bu piyasaya kesin olarak sürüleceğini de göstermez.

http://www.imore.com/2012/05/10/7inch-ipad-mini-track-october-release-200-price-point/ Yorum Yaz
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briarlyxusa 7 yıl
Bunun nedenlerinden biri olarak ise daha yüksek olanının satışlarının düşme kaygısı idi. Sonuçta yüksek fiyatlı ürününden daha yüksak kar ettiği gerçeği apaçık ortada. Apple,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Skip6o. 7 yıl
Bence standardin disina cikmaz.9.7 kalir
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E_Aydin35 7 yıl
Eğer 7inclik bir iPad modeli çıakrsa kesinlikle zaten bir tablet alma fikri var bunun doğrultusunda alırım, hem fiyatlarda gayet uygun olur..
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Dante 7 yıl
9.7 inç varken 7 inç neden alınır anlamıyorum. ikisini de aynı şekilde taşıyacaksın zaten, 7 inç olan cebe girmez ki.

Ne güzel büyük ekran varken neden küçüğe yönelir insanlar? Keşke 13-14 inç e falan yükselse daha sonra çıkacak olan ipad. Ben büyümesini isterim. Hayvan gibi film izlenir 13-14 inç te.
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createemir 7 yıl
Apple çeşitliliği arttırıyor, rekabet artıyor..
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12 Angry Men 7 yıl
Pulstar
12 Angry Men
Pulstar
12 Angry MenBen bu appleı anlayamıyorum ekran büyütmesini bekledikçe dahada küçültüyor tamam bu ipad ama küçük ekranı ipadi kim ne yapsın amacı nedir? galaxy note hem pad hem telefon peki bu 7 inch lik alet pad ise daha küçük ekrana ne gerek var ?
Bakış açısı pek dar olmuş bence.Doğrusu ben söylentiler çıktığından beri bu modeli bekleyenlerdenim.3 inçlik bir fark taşıma bakımından bir hayli fark eder.Ayrıca fiyatı da yarıya yakın fark ederse daha çok kişiye iPad satışı yapılmış olur. Yani piyasada iOS kullanan kişi yüzdesinde önemli bir artış olur.Androidli telefonlar marka bazında değil ama OS bazında iOSu geçti. Stratejisi de buna benziyor. Fiyat/Model alternatiflerini bgeniş tutmak gerekiyor. Yoksa 3 modelle (iPod Touch, iPhone, iPad) olmaz bu iş.
Bende şunu anlayamıyorum ipad alırken önceliğin onu taşımakmı yoksa ondan en iyişekilde faydalanmakmı küçük ekranla ne izlediğin filmden zevk alırsın ne nette gezerken zevk lırsın acıkcası büyük ekran her zaman iyidir.Marka tutmanın lüzumu yok bunu apple değilde x firma yapsa gereksiz diye yorum yapardınız.
Benim icin her ikisi de onemli. Tablette ve telefonda film izlemiyorum. Bu tur cihazlari mobilite icin kullanirim. Evde masaustu ve dizustu varken kalkip bu cihazlari kullanmam. İyiki bu tur islere girmemissiniz. Musteri profillerinin tamamini kendiniz gibi oldugunu dusunmekten batardiniz. Elestiride isinize gelmeyince kolay yolu da bulmussunuz. Hemen marka fanatikligi etiketini yapistirdiniz. Halbuki bir Android kullanicisiyim. Neyse mobilken fazla bile yazdim. Size at gozluklerinizle mutluluklar dilerim.

Sen kendinew göre yorumlamışsın senine vde masaüstün olabilir ama çoğu kişi tabletleri bilgisayat ve laptop yerine alıyorlar ve pc de laptopta ne yapıyorlarsa aynısını tabletlerdede yapmıyorlar oyun olsun film olsun nette gezinmek olsun.
Neden büyük ekranla bunları yapmak varken ben daha küçük ekranda bunları yapıp kendime işkence veriyim? madem küçük birşey yapıcak apple galaxy note gibi birşey yapsın hem tablet hem cep daha mantıklı olur.
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Keen Eddie 7 yıl
7 inçlik olması daha iyi.9 inçlikten daha kullanışlı olacağını umuyorum.
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Pulstar 7 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Sen kendinew göre yorumlamışsın senine vde masaüstün olabilir ama çoğu kişi tabletleri bilgisayat ve laptop yerine alıyorlar ve pc de laptopta ne yapıyorlarsa aynısını tabletlerdede yapmıyorlar oyun olsun film olsun nette gezinmek olsun.

Neden büyük ekranla bunları yapmak varken ben daha küçük ekranda bunları yapıp kendime işkence veriyim? madem küçük birşey yapıcak apple galaxy note gibi birşey yapsın hem tablet hem cep daha mantıklı olur.

Tamam, kendime göre yorumladım.
Fakat kullanmak istemediğim 9.7" olan iPad boyutuna senin minvalinde yaklaşıp gereksiz demedim.
Bana 7" kafi diye düşünüyorum ve çıksa alırım diyorum.
Note örneğini vermişsiniz. Evet Samsung Note'u çıkardı. Ancak 7" ve 10" tabletler de çıkardı.
Alıcısı var ki çıkartıyor.

Apple'ın bu boyutta bir tablet çıkaracağı haberleri sonbahardan beri var ve bu haberler rağbet görüyor.
İsteyeni, bekleyeni olmasa neden bu haberler çıksın ve/veya rağbet görsün?

Sen şimdiki iPad'i alırsın, ben de çıkarsa 7" olandan alırım.
Çıkmazsa da şimdiki iPad için ayrıca düşünürüm.

Mesele budur.

Bu arada iPhone 5 veya adı her ne olacaksa o modelin 4" veya 4,5" çıkacağını tahmin ettiğimden Note ebatlarında bir cihaz çıkarması mümkün değil gibi geliyor.
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antonidas 7 yıl
7 inçlik ipad, ipod satışlarını yok eder, kimse ipod almaz, çünkü almaya gerek kalmaz,
Amazon kindle oldukça önemli satış rakamları elde etti, apple bu duruma tam olarak bir karşılık veremedi,
Ben apple'ın 7" lik bir alet çıkaracağını pek düşünmüyorum.
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TeamAnimus 7 yıl
Aslında bir serideki ürün çeşitliliğini artırmak Steve Jobs'ın sadelik anlayışından olsa gerek pek Apple tarzı bir olay değil. Ki bugüne kadar taşınabilir cihazlardaki serilerinde (iPhone, iPod, iPad olsun) böyle bir çeşitlilk sunmamıştı. Bunun nedenlerinden biri olarak ise daha yüksek olanının satışlarının düşme kaygısı idi. Sonuçta yüksek fiyatlı ürününden daha yüksak kar ettiği gerçeği apaçık ortada. Apple, ya cidden böyle bir model çıkarmasıyla iPad satışlarının patlamasını ve karını artırmayı hedefliyor ya da kullanıcıyı düşünüp onlara bir iyilik etmek için karının düşmesini pek umursamıyor. İlk ihtimal daha baskın gibi geliyor.
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Pulstar 7 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Aslında bir serideki ürün çeşitliliğini artırmak Steve Jobs'ın sadelik anlayışından olsa gerek pek Apple tarzı bir olay değil. Ki bugüne kadar taşınabilir cihazlardaki serilerinde (iPhone, iPod, iPad olsun) böyle bir çeşitlilk sunmamıştı. Bunun nedenlerinden biri olarak ise daha yüksek olanının satışlarının düşme kaygısı idi. Sonuçta yüksek fiyatlı ürününden daha yüksak kar ettiği gerçeği apaçık ortada. Apple, ya cidden böyle bir model çıkarmasıyla iPad satışlarının patlamasını ve karını artırmayı hedefliyor ya da kullanıcıyı düşünüp onlara bir iyilik etmek için karının düşmesini pek umursamıyor. İlk ihtimal daha baskın gibi geliyor.



Ben fiyatın çok fark edeceğini sanmıyorum.

iPod Touch iPad 2'nin yaklaşık yarı fiyatına. 7" bir tablet her ikisinin arasına (300-350$) konumlanır ve kime hangisi daha çok gerekiyorsa onu alır.

Her halukarda Apple'ın mobil ürün satış grafiği artacaktır. Buna App Store'dan gelecek geliri de ekleyebiliriz.
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snomask 7 yıl
iphone ipad haberlerini sevmeyen okumak istemeyen başlığı tıklamaz olur biter. başlığın içine girip yorum yaparak haberi niye kirletiyorsunuz.
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creykvan 7 yıl
7 inçlik bir ipad yerine, daha büyük bir Iphone çıkartırlarsa daha mantıklı olur. Ne kadar apple ne çıkartsa alan bir kitle olsa da, 3.5 inç ekran hiçbir şeye yetmiyor artık. Sırf aldığım zamanki marketin yetersizliği yüzünden S2'mi satıp Iphone 4 almıştım. Hala üzülüyorum. Şuan S3'e kilitlenmiş durumdayım, sadece 4.5 inçlik bir Iphone çıkarsa karşılaştırılabilir diye düşünüyorum. Oyuncak gibi duruyor artık 3.5 inç ekranlar.
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meczupca 7 yıl
7 inch ve iPad in yarı fiyatına deli gibi satar bu alet..ama apple da o vizyon yok maalesef..bide adamlar hep takip edilen olmuşlardı..şimdi 7 inch lik bu tablet veya 4.7 inch lik bi iphone onları takipçi moduna sokacaktırki apple gibi öncü bi firmanın bu kararı vermesi biraz güç olacaktır
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