7 inçlik iPad dedikoduları artıyor

Retina panel tedarikçilerindeki sıkıntılar nedeniyle bu çeyrekte beklenenin altında bir iPad satışı gerçekleştiren Apple'ın Ekim ayında 7 inçlik bir mini iPad modeli çıkaracağına dair dedikodular da hız kazanıyor.





iMore sitesinin haberine göre Ekim ayında yeni iPhone'un tanımında bu kez 7 inçlik yeni iPad modeli de tanıtılacak. 7 inç boyutlarındaki tabletlerin daha tercih edilir olduğu sık sık araştırmalarda dile getiriliyor. Mp3 pazarında yaptığı gibi Apple, 7 inçlik segmentte de rakiplerine meydanı bırakmak istemiyor.





Yeni iPad modelinin küçültülmüşü olacak model, Retina çözünürlüğü korurken ppi seviyesini 326'ya yükseltecek. 200-250$ fiyat aralığını tutturmak isteyen Apple, 8GB depolama kapasitesi kullanarak maliyetleri düşük tutmaya çalışacak.





Steve Jobs 7 inçlik tabletleri ölü doğum olarak nitelemişti ve geliştiricilerin akıllı telefon uygulamalarını uzatarak kaliteyi düşürmelerini eleştirmişti. Ancak iPod üzerinde video izlemeyi kimsenin istemeyeceği ve akıllı telefon üretimi ile ilgilenmedikleri şeklindeki açıklamaları da hafızalardan silinmedi.





Apple'ın 3.5 ve 9.7 inçlik ekran boyutlarının ardından yeni bir ekran boyutu, geliştirici tarafında da çalışmalar yapılmasına sebep olacaktır. Ancak 7 inçlik segmentte bile Kindle Fire dahil henüz iPad'e ciddi bir rakip bulunmuyor. iPad satışlarının önümüzdeki aylardaki seyri Apple'ın yeni stratejisini de şekillendirecektir.





Hali hazırda Apple'ın 7 inçlik bir modeli test ediyor olması muhtemel olabilir ancak bu piyasaya kesin olarak sürüleceğini de göstermez.