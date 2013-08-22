7 tane Nokia cihazına ait kod adları internete sızdı





Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine önemli yenilikler getirecek GDR3 güncellemesi ile birlikte önemli hamleler yapması beklenen Nokia'nın yeni modellerine ilişkin kod adları internete sızdırıldı.





Sızıntıları ile ünlü Evleaks tarafından Twitter hesabından paylaşılan isimler 7 yeni Nokia cihazına işaret ediyor. Bunlardan ilki Bandit. Bu ismi Nokia'nın 6 inçlik Full HD ekran sunacak Lumia Phablet modeline ait olduğunu daha önce sizlere aktarmıştık.





Rivendell veya Rivendale olarak bilinen modelin ise Windows RT işletim sisteminde çalışan Nokia tableti olduğu düşünülüyor. Orion, Pegasus ve Sirius kod adlarının ise taşıdıkları anlam gereğince birbiri ile ilişkili cihazlar oldukları belirtiliyor. Bunun haricinde Lanai ve Shorty şeklinde iki kod adı daha bulunuyor. Bunların hangisinin Lumia hangisinin Asha cihazlarına ait olduğu bilinmiyor.





Nokia'nın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı modellerin Lumia 1025, Lumia 825, Lumia 725 ve Lumia 625 şeklinde isimlendirileceği belirtilmişti. Bunlardan Lumia 625 modeli, 4.7 inçlik ekranıyla resmiyet kazanmıştı. Sızan kod adlarının bu tanıtılmayan modellere ait olduğu sanılıyor. Ayrıca gelecek yıl için 3 Asha modelinin de planlama içerisinde olduğu tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Seven-Nokia-product-codenames-leak-thats-a-lot-of-Windows_id46623