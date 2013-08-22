Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

7 tane Nokia cihazına ait kod adları internete sızdı

5 yıl
2b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
7 tane Nokia cihazına ait kod adları internete sızdı

Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine önemli yenilikler getirecek GDR3 güncellemesi ile birlikte önemli hamleler yapması beklenen Nokia'nın yeni modellerine ilişkin kod adları internete sızdırıldı.

Sızıntıları ile ünlü Evleaks tarafından Twitter hesabından paylaşılan isimler 7 yeni Nokia cihazına işaret ediyor. Bunlardan ilki Bandit. Bu ismi Nokia'nın 6 inçlik Full HD ekran sunacak Lumia Phablet modeline ait olduğunu daha önce sizlere aktarmıştık.

Rivendell veya Rivendale olarak bilinen modelin ise Windows RT işletim sisteminde çalışan Nokia tableti olduğu düşünülüyor. Orion, Pegasus ve Sirius kod adlarının ise taşıdıkları anlam gereğince birbiri ile ilişkili cihazlar oldukları belirtiliyor. Bunun haricinde Lanai ve Shorty şeklinde iki kod adı daha bulunuyor. Bunların hangisinin Lumia hangisinin Asha cihazlarına ait olduğu bilinmiyor.

Nokia'nın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı modellerin Lumia 1025, Lumia 825, Lumia 725 ve Lumia 625 şeklinde isimlendirileceği belirtilmişti. Bunlardan Lumia 625 modeli, 4.7 inçlik ekranıyla resmiyet kazanmıştı. Sızan kod adlarının bu tanıtılmayan modellere ait olduğu sanılıyor. Ayrıca gelecek yıl için 3 Asha modelinin de planlama içerisinde olduğu tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Seven-Nokia-product-codenames-leak-thats-a-lot-of-Windows_id46623 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bay H 5 yıl en beğenilen Avienova
Avienova

Yil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kamerasi var diye 2 yil oncenin donanimini kullanan bu cihazlara 1500-2000lirami dokulur

Donanımı çöp diyor yav. Samsung s4 un bilgisayar donanımı gibi donanım var cihazda herkes asphalt 8 de kasıyor diyor ? E ne oldu o kadar donanım çöp oldu. Fakat iphone ipad akıcı şekilde oynatıyor oyunu. Donanım önemli değil yazılım önemli bu oyun sayesinde bu tekrar ortaya çıktı ama anlayana.
AvienovaYil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kameras...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 5 yıl
Beyler teknoloji sürekli gelişiyor.Siz zırt pırt telefon çıkartıyor diyorsunuz fakat nokia her tüketicinin cebine göre modeller yapıyor örneğin L520 modeli çoğu ihtiyaçlarınızı karşılayacak düşük bütçeli kullanıcıları sevindiricek bir model ve şu andada üst segmentlerden olan 920de daha gelişmiş bir kitleye daha çok performans arayan kişilere hitaben yapılmış bir cihaz yani.Anlam veremiyorum bu durumunuza apple şirketi telefon olarak tek bir model çıkartıyor ve bu modelin fiyatı 1500+ küsür düşük maliyetli bir kullanıcı ne yapsın şimdi?Ayrıca nedir bu nokia düşmanlığınız ne yapsa yaranamıyorsunuz.
Beyler teknoloji sürekli gelişiyor.Siz zırt pırt telefon çıkartıyor diyorsunuz fakat nokia her tüketicinin cebine göre modeller yapıyor örneğin L520 modeli çoğ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Ben Lumia 625 kullanıyorum çok memnunum Nokia ya hiç laf atmayın bence ileride androidin önüne geçebilir.Yeni modellerini çıkarmaları iyi olur 825 falan çıkarsa belki biraz para koyup takas ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bruno Alves 5 yıl
velet bugub erkeklige ilk adımını attı



gercek hayatta çok dayamıslar buna agır psikolojık travma geciriyor her yorumu ayrı bi sacmalık

alakasızca mesajlar kendin baskası gulmuyo agır ezik fanlar hariç
her mesaju eksiler sonra blokladım der yanıt vermeye kalkar


keşke baban.. çocuk


o yazdıgın kisiyi banlarlar insallah bana bisey olmasın senin yüzünden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avienova 5 yıl
Yil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kamerasi var diye 2 yil oncenin donanimini kullanan bu cihazlara 1500-2000lirami dokulur
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bruno Alves 5 yıl Avienova
Avienova
Yil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kamerasi var diye 2 yil oncenin donanimini kullanan bu cihazlara 1500-2000lirami dokulur

gelde anlat



bana cavap yazan 920li arkadaş meraklanma BEN bitarıfımla gülüp SSsini atarım sana lumiayıda biliyorum sonyide biliyoruz. lumia çöpünü kim takar bu forumdan baska herkes biliyor ne olduğunu hayal kurmayın sen meraklanma bu forumda 3-4 kisi birlik olmus bi balon sisiemis ama ben o ballonu patlatıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl Avienova
Avienova

Yil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kamerasi var diye 2 yil oncenin donanimini kullanan bu cihazlara 1500-2000lirami dokulur

Benim rumuzum militarist değil e-militarist. Bu foruma benden daha önce üye olmuş militarist diye bir kişi daha var. Sen onu zan altında bıraktın şimdi. Özür dile o üyeden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl Avienova
Avienova

Yil 2013 olmus dahalen nokiayi savunan hatta yukaridaki militarist gibi azili fanlar var. Marketi cop, donanimi cop bir kamerasi var diye 2 yil oncenin donanimini kullanan bu cihazlara 1500-2000lirami dokulur

Donanımı çöp diyor yav. Samsung s4 un bilgisayar donanımı gibi donanım var cihazda herkes asphalt 8 de kasıyor diyor ? E ne oldu o kadar donanım çöp oldu. Fakat iphone ipad akıcı şekilde oynatıyor oyunu. Donanım önemli değil yazılım önemli bu oyun sayesinde bu tekrar ortaya çıktı ama anlayana.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
Bence Nokia'nın yol haritası gayet güzel. xx5 serileri(925 dışında) büyük ekranlı xx0 lı modellerde standart modelleri temsil ediyor insanlar zevklerine göre satın alacak zaten tüm nokialar donanım olarak hemen hemen aynı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
920'nin selefi hangisi olacak o hala belli değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

920'nin selefi hangisi olacak o hala belli değil

Önce rakibinin belli olması lazım. Galaxy 5 ya da iphone 6 Lumia 920'nin seviyesine erişebilirlerse o zaman kafa patlatırız selefi hakkında. Daha erken selef belirlemek için. 925 ve 1020 piyasaya cıkana kadar en iyi telefon 920 şu an için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pruvap 5 yıl
Onu bunu bilmem adamlar çamurdan bile telefon yapıyorlar, işleri o. Yıllarca symbilan telefonları bile satti androit ve Apple ler havada uçuşurken... L820 kullanıyorum bana göre adı olan fakat şişirilmiş balondan farkı olmayan pahallı samsung ve saz arkadaşlarından fazlası var, eksiği yok. Stabiliyeyle tanıştım. Yıllar evvel 5110 kullanmıştım o telefondanda memnun kalmıştım. Nokia fan değilim yani arada Motorola lg samsung kullandım ve hiç birinde de memnun kalmadım. Uzun lafın kısası telefon dendiğinde Nokia aklıma geliyor oldu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 5 yıl
Brky

Nokia nın geri döndüğü falan yok halen saçmalıyor 500 mp kamera falan, sadece saçma sapan bi ton cihaz duyurup, geri döndüm imajı vermeye çalışıyor.


O yüzden Nokia 8mplik lumia 920, 13mplik Xperia Z den daha iyi fotoğraf ve video çekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 5 yıl hawloo
hawloo
Brky

Nokia nın geri döndüğü falan yok halen saçmalıyor 500 mp kamera falan, sadece saçma sapan bi ton cihaz duyurup, geri döndüm imajı vermeye çalışıyor.


O yüzden Nokia 8mplik lumia 920, 13mplik Xperia Z den daha iyi fotoğraf ve video çekiyor.

Kimse kamerasina laf atmiyor kamera haricinde çok zayif kalıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L4FLEUR 5 yıl
Yaklaşık 1 aydır lumia 920 kullanıyorum.Performans konusunda hiç bir sıkıntısı yok ancak işletim sisteminin aşırı derecede uygulama eksiği var.Bence en büyük ağırlık buna verilmeli.IOS veya Android gibi 3 gb ramler ya da full hd yarışına girip donanıma bastırırlarsa gerçekten yazık olur.
Yeni modeller değil yeni uygulamalar istiyoruz !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnnyCash 5 yıl
nokia geri döndü sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
oha bu kadar telefon geliştirceğinize paranızı market geliştiricilerine yatırın...
Market hariç bi eksikliği kalmadı İos ve Androidden tabi arayüzde herkese hitap edebilir olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 5 yıl
4 kişilik bi "eksici team" kurulmuş. Nokia'nın lehine bütün mesajlar eksilenmiş, devam edin
Nokiadan bu kadar nefret ettikleri halde (korktukları halde) Nokia bölümünden ayrılmamaları içler acısı...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2037 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu" 5 yıl HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim