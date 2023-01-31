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    Türk bilim insanlarının 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

    Türk bilim insanlarının Antarktika'daki canlı türleri, doğa, iklim ve jeoloji üzerine bilimsel çalışmalar yapacağı 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor. Bilim insanları yola çıktı.
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    7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türk bilim insanlarının Antarktika’da bilimsel projeler yapacağı 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için harekete geçildi. 19 bilim insanı Antarktika’ya gitmek için İstanbul’dan yola çıktı.

    T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne 19’u Türk, üçü yabancı 22 bilim insanı katılacak. 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışılacak. Bu seneki araştırmaya ilk kez öğrenciler de katılıyor. TEKNOFEST Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda birinci olan liseli öğrenciler, Antarktika’daki çeşitli ülkelerin üslerini görme fırsatı yakalayacak.

    Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Her sene daha yenilik katılmış bir şekilde Türkiye olarak sahadayız. Bu çalışmalarda özellikle atmosfer bilimleri ön plana çıkıyor. Jeoloji çalışmaları yapılacak. Mikro plastikler ön planda. Volkanik yapılar, yer bilimleri, ekosistem çalışmaları gibi geniş yelpazede çalışmalarımız var." dedi.

    7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Antarktika'da Türkiye'nin kurduğu meteoroloji üssünün bulunduğunu ve buradaki cihazlardan elde edilen verilerle hava tahminleri yapıldığını anlatan Prof. Dr. Özsoy, "Gezide, Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri de bizlerle. Onların da sahada hem kurdukları ekipmanlardaki verileri toplama, ekipmanların bakımlarını yapma ve bir sonraki seneye hazırlama görevlerini de üstleneceğiz. Deniz tabanı haritaları yapıyoruz. Şu an Antarktika'da bir meteoroloji istasyonumuz var ve buradan günlük veriler alabiliyoruz. Artık hava tahminlerine ihtiyacımız olmuyor ve bu veriler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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