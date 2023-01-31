Türk bilim insanlarının 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne 19’u Türk, üçü yabancı 22 bilim insanı katılacak. 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışılacak. Bu seneki araştırmaya ilk kez öğrenciler de katılıyor. TEKNOFEST Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda birinci olan liseli öğrenciler, Antarktika’daki çeşitli ülkelerin üslerini görme fırsatı yakalayacak.
Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Her sene daha yenilik katılmış bir şekilde Türkiye olarak sahadayız. Bu çalışmalarda özellikle atmosfer bilimleri ön plana çıkıyor. Jeoloji çalışmaları yapılacak. Mikro plastikler ön planda. Volkanik yapılar, yer bilimleri, ekosistem çalışmaları gibi geniş yelpazede çalışmalarımız var." dedi.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?