Türk bilim insanından Antarktika'da bilim dünyasını değiştiren 10 liken türü keşfi

Liken örnekleri TÜBİTAK'ın desteğiyle sınıflandırılıyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı'nın bulunduğu ekip İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından oluşturuldu.
Halıcı'nın 200 farklı türden 800 adet örnek elde ettiği ve bu örneklerle likenler için yaptığı çalışmalarını nerede olursa olsun sürdürdüğü öğrenildi. Ergün Haktanıyan tarafından yayımlanan Anadolu Ajansı'nın ilgili haberinde kutuplardaki sıcaklığın son 50 yılda yaklaşık 3 santigrat arttığı ifade edildi.
Likenler, Halıcı'nın söylediğine göre, Antarktika'daki karasal bitki örtüsünün en baskın organizmalarından bir tanesi. Buradaki Türk bilim insanları yaklaşık 500 adet liken üzerinde analiz yapıyor.
Halıcı yapılan son çalışmada iki yeni liken türünün tanımlandığını ifade etti: Rhizocaron ozsoyae ve Candelariella ruzgarii.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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