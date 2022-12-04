Türk bilim insanından Antarktika'da bilim dünyasını değiştiren 10 liken türü keşfi

Tam Boyutta Gör Erciyes Üniversitesi (ERÜ) için bilime katkı sağlamak amacıyla çeşitli görevlerde yer alan Prof. Dr. Gökhan Halıcı'nın Antarktika üzerinde keşfettiği likenler bilim dünyasını heyecanlandırdı. Prof. Dr. Halıcı burada 6 yıldır çalışıyor.

Dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluşun nedeni bulundu 17 sa. önce eklendi

Liken örnekleri TÜBİTAK'ın desteğiyle sınıflandırılıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı'nın bulunduğu ekip İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından oluşturuldu.

Halıcı'nın 200 farklı türden 800 adet örnek elde ettiği ve bu örneklerle likenler için yaptığı çalışmalarını nerede olursa olsun sürdürdüğü öğrenildi. Ergün Haktanıyan tarafından yayımlanan Anadolu Ajansı'nın ilgili haberinde kutuplardaki sıcaklığın son 50 yılda yaklaşık 3 santigrat arttığı ifade edildi.

Likenler, Halıcı'nın söylediğine göre, Antarktika'daki karasal bitki örtüsünün en baskın organizmalarından bir tanesi. Buradaki Türk bilim insanları yaklaşık 500 adet liken üzerinde analiz yapıyor.

Tam Boyutta Gör Liken örnekleri DNA barkodlaması sayesinde tür bağlamında teşhis ediliyor. Halıcı'nın tespit ettiği likenler daha önce dünyanın hiçbir yerinden tanımlanmadı. Bilim insanlarının Antarktika'da likenlerle 100 yıldır ilgilendiği biliniyor.

Halıcı yapılan son çalışmada iki yeni liken türünün tanımlandığını ifade etti: Rhizocaron ozsoyae ve Candelariella ruzgarii.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Türk bilim insanından Antarktika'da önemli keşif: 10 liken türü