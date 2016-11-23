7 yeni havalimanı geliyor: her 100 kilometrede bir havalimanı

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Ülkenin her yerine havalimanı ile ulaşımın mümkün olabilmesi adına Doğu’dan Batı’ya dört bir noktaya havalimanları inşa etme sürecini hızlandıran Türkiye, bu bağlamda 7 yeni havalimanı için kesin karara vardı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile üçü farklı iller arasında ortak kullanılacak 7 havalimanı Yozgat, Rize – Artvin, Bayburt – Gümüşhane, Niğde – Aksaray, Karaman, İzmir Çeşme – Alaçatı ve Antalya illerine yapılacak.

Batı Akdeniz Havalimanı

Özellikle Antalya’da yapılacak olan havalimanı, turizm açısından kritik önem taşıyor. Akdeniz Bölgesi’nin en batı ucuna, Kaş ilçesi sınırları içinde yapılacak olan tesis, Antalya’nın batısında kalan bölgelerdeki turizm potansiyelini daha da hareketlendirecek. Ayrıca Fethiye gibi Güney Doğu Ege bölgelerine de havalimanı ile kolayca erişim imkanı kazandırılacak. Bilindiği üzere Antalya Havalimanı ile Kaş arası 2,5 – 3 saate yakın sürüyordu.

Sadece bu havalimanları hesaba katılınca yurt içi aktif havalimanları sayısı 62’ye çıkmış olacak. An itibariyle hizmet veren 55 havalimanı bulunuyor. Böylelikle de azami 100 kilometre karayolu ulaşımıyla Türkiye’nin %90’ından havalimanlarına ulaşım mümkün hale gelecek. Sıkça dile gelen 2023 hedefleri arasında bu proje de önemli yer tutuyordu.

2016 yılı güncel rakamlarına göre Türkiye’de yıllık 181.5 milyon hava yolu yolcusu bulunuyor. Toplam büyük gövdeli uçak sayısı ise 500’ün üzerine çıkmış durumda. Özellikle son 13 yılda havayolu toplam yolcu sayısı 6 katın üzerinde artış göstermiş. Ayrıca üçüncü İstanbul havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.