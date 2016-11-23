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7 yeni havalimanı geliyor: her 100 kilometrede bir havalimanı

Ülke genelinde her 100 kilometrede bir havalimanı projesi kapsamında 7 yeni havalimanının daha yapılacağı kesinlik kazandı. İşte yeni havalimanlarına dair detaylar ve yapılacak şehirler:
2 yıl
14,7b
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150
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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7 yeni havalimanı geliyor: her 100 kilometrede bir havalimanı
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Ülkenin her yerine havalimanı ile ulaşımın mümkün olabilmesi adına Doğu’dan Batı’ya dört bir noktaya havalimanları inşa etme sürecini hızlandıran Türkiye, bu bağlamda 7 yeni havalimanı için kesin karara vardı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile üçü farklı iller arasında ortak kullanılacak 7 havalimanı Yozgat, Rize – Artvin, Bayburt – Gümüşhane, Niğde – Aksaray, Karaman, İzmir Çeşme – Alaçatı ve Antalya illerine yapılacak.

Batı Akdeniz Havalimanı 

Özellikle Antalya’da yapılacak olan havalimanı, turizm açısından kritik önem taşıyor. Akdeniz Bölgesi’nin en batı ucuna,  Kaş ilçesi sınırları içinde yapılacak olan tesis, Antalya’nın batısında kalan bölgelerdeki turizm potansiyelini daha da hareketlendirecek. Ayrıca Fethiye gibi Güney Doğu Ege bölgelerine de havalimanı ile kolayca erişim imkanı kazandırılacak. Bilindiği üzere Antalya Havalimanı ile Kaş arası 2,5 – 3 saate yakın sürüyordu.

Sadece bu havalimanları hesaba katılınca yurt içi aktif havalimanları sayısı 62’ye çıkmış olacak. An itibariyle hizmet veren 55 havalimanı bulunuyor. Böylelikle de azami 100 kilometre karayolu ulaşımıyla Türkiye’nin %90’ından havalimanlarına ulaşım mümkün hale gelecek. Sıkça dile gelen 2023 hedefleri arasında bu proje de önemli yer tutuyordu.

2016 yılı güncel rakamlarına göre Türkiye’de yıllık 181.5 milyon hava yolu yolcusu bulunuyor. Toplam büyük gövdeli uçak sayısı ise 500’ün üzerine çıkmış durumda. Özellikle son 13 yılda havayolu toplam yolcu sayısı 6 katın üzerinde artış göstermiş. Ayrıca üçüncü İstanbul havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.


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dalavere34 2 yıl en beğenilen
İstanbulun 2. büyük havalimanı Sabiha Gökçen havalimanı malezyalılara satıldı. Uyan Türkiyem
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EmuMaster 2 yıl
Ayran yok içmeye uçakla gideriz artık
1 Yanıt Yanıtla +107
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Indigo 2 yıl
Türkiyede demiryoluna ihtiyaç var. Batı antalya dediğin yerde nüfus yok 2 sene yaşadım orada. Bizi ancak tren paklar.
Hem hesap yapalım uçak 1 saat sürüyor havalimanına 40-50 dk öncesinden orada olman lazım, havalimanına ulaşmak için ek süre var.Uçaktan indin ücra bir yerde ve merkeze ulaşman yine yolculuk demektir.
60 dk+ 50 dk+ 30 şehir içi yol diyelim + 30 dk inişte. 170 dakika demektir. Neredeyse 3 saat. Hızlı trenle en fazla 2 saat uzasa ne olur ki?
Türkiyede demiryoluna ihtiyaç var. Batı antalya dediğin yerde nüfus yok 2 sene yaşadım orada. Bizi ancak tren paklar.Hem hesap yapalım uçak 1 saat sürüyor ...
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3 Yanıt Yanıtla +101
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1 Avatar
aycibin 2 yıl
kapasitesi çok havaalanı yapmak marifet değil.marifet o havaalanını kulanmak
bakınız Atatürk havaalanı geçen yıl Heathrow'dan sonra avrupanın en büyük 2inci havaalanıydı.havaalanı bombalaması ve 15 temmuz'la beraber 6ıncılığa geriledi.amerikanın elektronik cihaz yasağına Türkiye'yi katmasıyla sıralamada daha da düşüyor çünkü artık aktarma uçuşları avrupa ve dubai havaalanlarına kayıyor.
yani uçuş hacmini artırmak için önce avrupaya dayılanmak yerine sözbirliği yapabilmek lazım.adam gibi dış politika becermek lazım."eyyyy...avrupa" seviyesindeki konuşmalarıyla temelreis varken gelinecek nokta bundan öte değil işte.
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Leaderjack1 2 yıl
Nasılsa yolcu garantisi var 850bin yolcu garantisi verilen 400 bin nüfusu il gibi.
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Lan bu Edirne size ne etti?
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Hauntedd 2 yıl
Turizmi olan Nevşehir (Kapadokya) havalimanı bile kapatılmaya yüz tutmuşken boş yere masraf.
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emre1393 2 yıl
Hızlı tren isterük, gayet rahat ve ucuz.
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muratkaya 2 yıl
Yatırımlara karşı değilim ama köprüden, tünelden, havaalanından gına geldi. Bunlar bu ülkenin ihtiyacı ama artık fabrikaların, yüksek teknolojiyle alakalı ürünler ortaya koyan projelerin açılışlarını görmek istiyorum. Köprü yapıyorsun, vatandaşa faydası oluyor tamam ama yabancı bir şirkete garantili para ödüyorsun. Havaalanı da bunlar da inşa edilirken tüm malzeme dışarıdan geliyor ve dolarla ödeniyor. Gittim ülkeme faydam dokunsun diye dolar bozdurdum ama ülkeden dolar çıkışına neden olan yatırım görmek istemiyorum artık.
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volkie 2 yıl
Bu kadar vergi alipta şunu bunu yapiyoruz demiyorlar mi birde sanki cebinden ödüyor,
60 binlik arabayi 150 bine aliyoruz dünyanın en pahali benzini elektrigi eti bizde ee.
bu kadar vergiyi betona gömüyor sonra caka satiyor ülke batiyor freni patlamis kamyon misali son sürat uçuruma gidiyor benim vergimle gereksiz harcama yapip iyi yonettigini saniyor ülkeyi, ne huzur kaldi ne özgürlük ne demokrasi ne adalet
Bir kişinin iki dudagi arasina bakiyor koca ülke yazık kaddafi nin libyasi saddamin iragi gibi olmuşuz haberleri yok saniyor dunya lideri yaw he he
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Bluflame 2 yıl
birisi yazmış: yol-köprü-hastahane yaptık yaranamadık size.
cevap:
-yapılan işler de kalite rezil
-yapılan işler de aşırı israf, yolsuzluk var.
-yaptığınız işlerde pire’yi deve yapıp bizi aptal yerine koymayın
-saçma projelere para harcamayın, her 100 metreye bir havaalanı gibi
-herşeyi istanbul’a yığmayın
-“yiyorlar ama yapıyorlar“ gibi savunmalar yapmayın.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Jhon Perkins nerede la?
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Indigo 2 yıl
Öyle bir tren yapacaksın ki istasyonu şehir merkezinde olacak ulaşımı kolay olacak hem de izmir ankara veya istanbul ankara arası 3 saat olacak. Hem de yol üzerinde diğer şehir merkezlerine uğrayacak.
Uçak istanbuldan kalktığında tam yükselmeden şehir bitiyor bursaya gitti diyelim uçak tam yükselmeden inişe geçecek.
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