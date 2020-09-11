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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi

    Galaxy M51 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 8 çekirdekli yonga seti, 7000mAh kapasiteli batarya, 64MP çözünürlüğünde ana sensör gibi detaylar yer alıyor.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    2,1b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi
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    Samsung’un batarya tarafında iddialı olmayı isteyen yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 ülkemizde satışa çıkıyor. Avrupa’dan kısa süre sonra pek çok perakende mağazalarında ön sipariş başladı.

    Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M51 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı geliştirilen akıllı telefonun parmak izi okuyucusu yan kısma taşınmış. Böylece arkada sadece kamera paketi kalmış.

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    2+6 çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Telefonun dikkat çeken kısmı ise 7000mAh kapasiteli batarya. Oldukça uzun kullanım süresi sunacak batarya 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör, 12MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy M51 modeli için 3799TL fiyat etiketi belirlenmiş.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 6 sa. en beğenilen
    Ekonominin bu hale gelmesine vesile olan sorumlu sorumsuzların abv!
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    cem_23 (Cem Bahar) 4 sa.
    Ülkemize 6 GB RAM modeli değil 8GB RAM modeli geldi. Yorum yapanlar bu işlerden anlamadığı çok belli. Şuan ekonominin kötü olmasından dolayı cihaz fiyatları böyle. Evet şuan piyasadaki bütün cihazlar fiyatlarını hak etmiyor. Ama M51 in bu fiyatta gelmesi şuan için iyi bile. Hatta çok iyi. Bir kere telefon giriş seviye değil orta segment. Redmi note 9 pro yu katlar bu telefon. 7000 mAh pil şuana kadar hiçbir cihaz da konulmamış. Işlemcisi desen 730g gayet yeterli. Hani cihazda eleştirebileceğiniz bir nokta yok bence. Gayet süper. Zaten orta segment cihaz için ne beklenebilir daha? Bunun yanında Mi note 10 lite düşünülebilir ki oda güzel cihaz. Ama pilden yana sıkıntı çekmek istemeyen için M51 çok iyi bir seçenek.
    Ülkemize 6 GB RAM modeli değil 8GB RAM modeli geldi. Yorum yapanlar bu işlerden anlamadığı çok belli. Şuan ekonominin kötü olmasından dolayı cihaz fiyatları böy...
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    TearsForFears 3 sa.
    Bu telefonun rakibi direk olarak Mi Note 10 Lite'dir. M51'in ön siparişe özel kulaklık hediyesi olduğunu da unutmamak gerekir. Telefonları karşılaştırırsak:Galaxy M51'in Üstün Yanları-8 GB Ram-Hafıza Kartı desteği-7000 mAh batarya-32 mp ön kameraNote 10 Lite'nin Üstün Yanları-Gorilla glass 5 ekran ve cam arka kapak(M51 plastik kasa diyor)-Ekranda parmak izi okuma(M51 de yanda)-Daha ince(M51 9.5 mm kalınlıkta)Bu sonuçlara bakarsak kağıt üzerinde ram, batarya ve kulaklık hediyesiyle her türlü m51 alınır diyorum.
    Bu telefonun rakibi direk olarak Mi Note 10 Lite'dir. M51'in ön siparişe özel kulaklık hediyesi olduğunu da unutmamak gerekir. Telefonları karşılaştırırsak:Gala...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    TearsForFears 3 sa.
    Bu telefonun rakibi direk olarak Mi Note 10 Lite'dir. M51'in ön siparişe özel kulaklık hediyesi olduğunu da unutmamak gerekir. Telefonları karşılaştırırsak:Galaxy M51'in Üstün Yanları-8 GB Ram-Hafıza Kartı desteği-7000 mAh batarya-32 mp ön kameraNote 10 Lite'nin Üstün Yanları-Gorilla glass 5 ekran ve cam arka kapak(M51 plastik kasa diyor)-Ekranda parmak izi okuma(M51 de yanda)-Daha ince(M51 9.5 mm kalınlıkta)Bu sonuçlara bakarsak kağıt üzerinde ram, batarya ve kulaklık hediyesiyle her türlü m51 alınır diyorum.
    Yanıtla +4
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    edessa2017 (ALİ KARAKURT) 4 sa.
    https://shop.samsung.com/tr/galaxy-buds bu hediyesi olan seri 3250 gelmiş oluyor ..
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    Murat.Ak (Murat Ak) 4 sa.
    Batarya süresini merak ettim, eskiden 2800 mAh'lerden 7000 mAh'lere geldi
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    cem_23 (Cem Bahar) 4 sa.
    Ülkemize 6 GB RAM modeli değil 8GB RAM modeli geldi. Yorum yapanlar bu işlerden anlamadığı çok belli. Şuan ekonominin kötü olmasından dolayı cihaz fiyatları böyle. Evet şuan piyasadaki bütün cihazlar fiyatlarını hak etmiyor. Ama M51 in bu fiyatta gelmesi şuan için iyi bile. Hatta çok iyi. Bir kere telefon giriş seviye değil orta segment. Redmi note 9 pro yu katlar bu telefon. 7000 mAh pil şuana kadar hiçbir cihaz da konulmamış. Işlemcisi desen 730g gayet yeterli. Hani cihazda eleştirebileceğiniz bir nokta yok bence. Gayet süper. Zaten orta segment cihaz için ne beklenebilir daha? Bunun yanında Mi note 10 lite düşünülebilir ki oda güzel cihaz. Ama pilden yana sıkıntı çekmek istemeyen için M51 çok iyi bir seçenek.
    Yanıtla +4
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    tolgatelli (Tolga Telli) 4 sa.
    Ram 8GB ..

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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 sa.
    Bunun M31 almak daha iyi. 6000 batarya ve Exynos dışında bir kaç küçük fark var (ekran 6.5 inç, M51 6.7 inç). Diğer türlü 2800 TL civarı M31. Bu 3800
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    LacWer (Ahmet Lacwer) 5 sa. (düzenlendi)
    Fiyat çok pahalı değil yurtdışında 360€ satılan bir cihaz bu. Batarya ve işlemci sizi üzmez. A71 alacağınıza bunu alın. Ön siparişte Galaxy Buds hediyesi var. Bu fiyata daha iyisi yok piyasa



    Fiyatı pahalı bulanlar dolar 7.5₺ ve %100 vergi var. Ona göre yorum yapın
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    clarq26 (Emre Bayram) 4 sa. LacWer
    olaya şöyle bakıyorum ben tamam kur farkı ve ötv kdv si mevcut bu ötv kdv xiaomi uygulanmıyormu demek istediğim bu
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    Yanfo (Yavuz ) 6 sa. en beğenilen
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 6 sa.
    Giriş seviyesi ve 3800tl.
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    clarq26 (Emre Bayram) 6 sa. alprkrkmz
    redmi note9 pro bunlara göre daha alınılabilir telefon gibi duruyor özellikle psikolojik olarak 3100 değilde 2999tl gibi bir rakama satılırsa bence daha cok kitleye ulasır
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