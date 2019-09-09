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Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor

Yerli otomobilin üretimini geciktirmesi muhtemel bir iddia ortaya atıldı. Yerli otomobilin üretimini üstlenecek 5 babayiğitten biri projeden ayrılmak istiyor.
9 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor
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Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerden biri projeden ayrılıyor. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) üyelerinden Kök Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, üretimden çekilmek istediğini bildirdi.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın edindiği bilgiye göre İnan Kıraç, projeden çekilmek istediğini bildiren mektubu TOGG Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na iletti. Bu talebin nedeni hakkında henüz bilgi yok.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil üç farklı güç seçeneğine sahip olacak"

Karsan ve Hexagon Studio markalarıyla önemli başarılara imza atan ve projedeki diğer şirketlere göre otomotiv sektöründe daha fazla tecrübeye sahip Kök Grubu'nun ayrılığı, yerli otomobilin çıkışını ciddi ölçüde etkileyecek.

Yerli otomobilin prototip fotoğrafının Aralık ayında paylaşılması ve aracın 2022 yılında pazara sunulması hedefleniyor. Yerşli otomobili üretecek TOGG içerisinde Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bulunuyor.



https://www.haberturk.com/bir-babayigit-gitti-2520216-ekonomi Yorum Yaz
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Reaktans 7 sa. en beğenilen
Neyse bir dahaki seçim dönemine artık.
Yanıtla +71
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gs09gs09 7 sa.
bu otomobilin gelceği felan yok beyler dağılabiliriz :D resmen salak yapıyolar yok prototipi çıktı yok görücüye çıktı yok 2018 de yollarda yok 2020 de yollarda 2022 de ilk test yapılcak yok 2030 da seri üretim :D 2040 da ilk satış diye gider bu iş
bu otomobilin gelceği felan yok beyler dağılabiliriz :D resmen salak yapıyolar yok prototipi çıktı yok görücüye çıktı yok 2018 de yollarda yok 2020 de yollarda ...
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lextor 8 sa.
İş yılan hikayesine dönecek gibi.
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kadalt 3 dk.
Nedense yerli milli araba üretileceğine hiç inanmıyorum imkansız hele bu ülkede birde hele bu hükümetle
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wtersad 6 dk.
biz size yerli araba yapamazsınız demedik biz size milleti kandırmak için yalan atıp seçim vaadi olarak araba yapıyoruz yalanı atamazsınız dedik. Attınız :D
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Korateş 7 dk.
Daha süreci takip edemeyen, üretim sürecini araştırmayan felaket tellallarını sevindirse de ben üzüldüm. Altaylı'nın da dediği gibi; umarım TOGG Başkanı, İnan Kıraçıyı bu kararından vazgeçirebilir.
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raxetul 11 dk.
1.) Hemen öyle araba çıkarmak kolay değil, hele ki elektrikli. Çok fazla yol datası gerekiyor, pil testleri başlı başına bir iş yükü. Her sene mevcut markada yeni bir model duymaya alışığız ama bu modeller geçmiş deneyimlerin üzerien yapılıyor. Sıfırdan yapılan bir araba deneyim olmadan uzun sürede piayasaya çıkacaktır. Hem de çok ciddi sorun ve eksikliklerle beraber, sarılıp tutarsak sonraki modeller ile toparlar ama ilk sorunda hemen kötülersek hayatta yerli arabamız olmaz(piyasaya çıktıktan sonra).
2.) Diğer yandan da mevcut hayvani vergiler ile yerli otomobili piyasa sürmek( AB anlaşması yüzünden öyle gidip de kafanıza göre ben bu arabayı düşük vergi ile sokarım diyemiyorsunuz, mevcut markaları korumaya çalışıyor. Hadi soktunuz, o zaman da müstakbel fiyat etiketi kötünün iyisi olacaktır) projenin çöpe gitmesine neden olacaktır.
İlgili yetkililer hesap kitap yaptık falan diyebilirler ama Türkiye vatandaşıyız, bu ülkenin mühendisiyiz, şimdi gerçekleri de biliyoruz.
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rockandemir84 14 dk.
Akp li trollere iş çıkardılar. şimdi bunu da savunmaları gerecek. Birde emin olun halk yemiyor artık bunları. Akp = yalancı çoban. kimse inanmıyor artık bunların sözlerine.
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sissil 15 dk.
İnan Kıraç boş adam değil. Başta adamı kandırıp işe sokmuşlardır. Şimdide bu işin olmayacağını anladığı için kendini rezil etmemek adına çekilmiştir.
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antizero 18 dk.
Otomobil değil yılan hikayesi mübarek. Her sene üretimde ve yollara düşüyor.
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yunusaticioglu 25 dk.
kim bilir belki de zorlanmıştır global güçler tarafından!
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orkun-53 32 dk.
Yolu köprüyü yabancılar yapıcak araba için baba yiğit arıyoruz
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grafman09 41 dk.
Otomobilin kaportasi konusunda İstanbul da bir ustadan yardım istediğini duydum.
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