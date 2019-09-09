Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor

Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerden biri projeden ayrılıyor. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) üyelerinden Kök Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, üretimden çekilmek istediğini bildirdi.
Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın edindiği bilgiye göre İnan Kıraç, projeden çekilmek istediğini bildiren mektubu TOGG Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na iletti. Bu talebin nedeni hakkında henüz bilgi yok.
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Karsan ve Hexagon Studio markalarıyla önemli başarılara imza atan ve projedeki diğer şirketlere göre otomotiv sektöründe daha fazla tecrübeye sahip Kök Grubu'nun ayrılığı, yerli otomobilin çıkışını ciddi ölçüde etkileyecek.
Yerli otomobilin prototip fotoğrafının Aralık ayında paylaşılması ve aracın 2022 yılında pazara sunulması hedefleniyor. Yerşli otomobili üretecek TOGG içerisinde Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bulunuyor.
https://www.haberturk.com/bir-babayigit-gitti-2520216-ekonomi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.) Diğer yandan da mevcut hayvani vergiler ile yerli otomobili piyasa sürmek( AB anlaşması yüzünden öyle gidip de kafanıza göre ben bu arabayı düşük vergi ile sokarım diyemiyorsunuz, mevcut markaları korumaya çalışıyor. Hadi soktunuz, o zaman da müstakbel fiyat etiketi kötünün iyisi olacaktır) projenin çöpe gitmesine neden olacaktır.
İlgili yetkililer hesap kitap yaptık falan diyebilirler ama Türkiye vatandaşıyız, bu ülkenin mühendisiyiz, şimdi gerçekleri de biliyoruz.
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