Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor

Tam Boyutta Gör

Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerden biri projeden ayrılıyor. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) üyelerinden Kök Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, üretimden çekilmek istediğini bildirdi.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın edindiği bilgiye göre İnan Kıraç, projeden çekilmek istediğini bildiren mektubu TOGG Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na iletti. Bu talebin nedeni hakkında henüz bilgi yok.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil üç farklı güç seçeneğine sahip olacak"

Karsan ve Hexagon Studio markalarıyla önemli başarılara imza atan ve projedeki diğer şirketlere göre otomotiv sektöründe daha fazla tecrübeye sahip Kök Grubu'nun ayrılığı, yerli otomobilin çıkışını ciddi ölçüde etkileyecek.

Yerli otomobilin prototip fotoğrafının Aralık ayında paylaşılması ve aracın 2022 yılında pazara sunulması hedefleniyor. Yerşli otomobili üretecek TOGG içerisinde Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bulunuyor.

https://www.haberturk.com/bir-babayigit-gitti-2520216-ekonomi