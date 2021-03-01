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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    78. Altın Küre kazananları belli oldu

    Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre ya da Golden Globe, bu sabah saatlerinde düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu.
    01 Mart 2021, 13:00 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    78. Altın Küre kazananları belli oldu
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    78. kez düzenlenen Golden Globes ya da Türkçesi ile Altün Küre ödülleri bu sabah saatlerinde düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. 78. Altın Küre ödüleri bu sabah Türkiye saati ile 04.00'da Türkiye'de GAİN Medya üzerinden yayınladı. 

    Tüm ödül sahiplerini aşağıda bulabilirsiniz. Adayları detaylı bir şekilde incelemek için de buradaki haberimize bakabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "78. Altın Küre adayları açıklandı: Netflix yapımları açık ara önde"

    Sinema Kazananları

    • Drama Türünde En İyi Film - Nomadland  (Highwayman / Hear/Say / Cor Cordium; Searchlight Pictures)
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Film - Borat Subsequent Moviefilm (Four By Two Films; Amazon Studios)
    • Drama Türünde En İyi Aktris - Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
    • Drama Türünde En İyi Aktör - Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktris - Rosamund Pike (I Care A Lot)
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktör - Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)
    • En İyi Yardımcı Aktris - Jodie Foster (The Mauritanian)
    • En İyi Yardımcı Aktör - Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
    • En İyi Yönetmen - Chloé Zhao (Nomadland)
    • En İyi Senaryo - Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
    • En İyi Animasyon - Soul
    • Yabancı Dilde En İyi Film - Minari
    • En İyi Film Müziği - Soul
    • En İyi Orijinal Şarkı - "Seen" (The Life Ahead)

    Dizi Kazananları

    • Drama Türünde En İyi Dizi - The Crown
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Dizi - Schitt's Creek
    • En İyi Mini Dizi, Antoloji veya TV Filmi - The Queen's Gambit
    • Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Aktris - Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)
    • Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Aktör - Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)
    • Drama Türünde En İyi Aktris - Emma Corrin (The Crown)
    • Drama Türünde En İyi Aktör - Josh O'Connor (The Crown)
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktris - Catherine O'Hara (Schitt's Creek)
    • Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktör - Jason Sudeikis (Ted Lasso)
    • En İyi Yardımcı Aktris - Gillian Anderson (The Crown)
    • En İyi Yardımcı Aktör - John Boyega (Small Axe)


    https://screenrant.com/2021-golden-globes-winners/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Alkalen Fosfataz 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nomadland'e en iyi film ve yönetmeni verip Frances McDormand'a ödül vermemeleri garip geldi.
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    barabarabarbara 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Riz Ahmed'in kazanmasını istiyordum ama Chadwick Boseman öldüğü için kesin o kazanır diyordum öyle olmuş. Chadwick Boseman iyi bir aktör fakat umarım öldüğü için değil hakettiği için kazanmıştır.
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    BoJack Horseman 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Crown'ı çok sevsem de bu sezon 4/4 yapacak bir sezon değildi diye düşünüyorum. Josh O'Connor hariç kalan 3 ödül pek de hak etmedi bence. Ozark'ın ve Laura Linney'in hakkı yendi drama kısmında. Komedide daha önce de dediğim gibi Schitt's Creek ağırlığını ortaya koydu zaten Emmy'de 7/7 yaparak buraya gelen bir dizi. Jason Sudeikis'in kazanmasına ise sevindim Ted Lasso tekrardan tavsiye olsun. Minidizide Queen's Gambit ile Anya Taylor-Joy'un kazanacağı garantiydi zaten, epey sükse katmışlardı kendilerine. Bir diğer hak edilmiş ödül de Mark Ruffalo'nun oldu gerçekten güçlü bir performanstı ve Emmy'den sonra burada da kazanmayı başardı.
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    O Oktanzeynep 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflixe özel ödül verilmeliydi
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu sene aday olan diğer filmler de dahil olmak üzere 1 tane güzel film yok.

    Diziler de vasat denilebilecek seviyede
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflix baya baskin dokturuyor odullerin neredeyse tamamini toplamis :) .

    Boyle olacagi belliydi ...
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