78. Altın Küre kazananları belli oldu

78. kez düzenlenen Golden Globes ya da Türkçesi ile Altün Küre ödülleri bu sabah saatlerinde düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. 78. Altın Küre ödüleri bu sabah Türkiye saati ile 04.00'da Türkiye'de GAİN Medya üzerinden yayınladı.
Tüm ödül sahiplerini aşağıda bulabilirsiniz. Adayları detaylı bir şekilde incelemek için de buradaki haberimize bakabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "78. Altın Küre adayları açıklandı: Netflix yapımları açık ara önde"
Sinema Kazananları
- Drama Türünde En İyi Film - Nomadland (Highwayman / Hear/Say / Cor Cordium; Searchlight Pictures)
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Film - Borat Subsequent Moviefilm (Four By Two Films; Amazon Studios)
- Drama Türünde En İyi Aktris - Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
- Drama Türünde En İyi Aktör - Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktris - Rosamund Pike (I Care A Lot)
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktör - Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)
- En İyi Yardımcı Aktris - Jodie Foster (The Mauritanian)
- En İyi Yardımcı Aktör - Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
- En İyi Yönetmen - Chloé Zhao (Nomadland)
- En İyi Senaryo - Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
- En İyi Animasyon - Soul
- Yabancı Dilde En İyi Film - Minari
- En İyi Film Müziği - Soul
- En İyi Orijinal Şarkı - "Seen" (The Life Ahead)
Dizi Kazananları
- Drama Türünde En İyi Dizi - The Crown
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Dizi - Schitt's Creek
- En İyi Mini Dizi, Antoloji veya TV Filmi - The Queen's Gambit
- Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Aktris - Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)
- Mini Dizi, Antoloji veya TV Filminde En İyi Aktör - Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)
- Drama Türünde En İyi Aktris - Emma Corrin (The Crown)
- Drama Türünde En İyi Aktör - Josh O'Connor (The Crown)
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktris - Catherine O'Hara (Schitt's Creek)
- Müzikal veya Komedi Türünde En İyi Aktör - Jason Sudeikis (Ted Lasso)
- En İyi Yardımcı Aktris - Gillian Anderson (The Crown)
- En İyi Yardımcı Aktör - John Boyega (Small Axe)
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Diziler de vasat denilebilecek seviyede
Boyle olacagi belliydi ...