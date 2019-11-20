Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

1 gün

4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı

1 gün

Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu

1 gün

Monero resmi web sitesi hacklendi

2 gün

Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf

2 gün

Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor

2 gün

Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak

2 gün

Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor

2 gün

Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı

2 gün

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4

2 gün

2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini

2 gün

Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme)

2 gün

Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel

2 gün

Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı

2 gün

Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar

2 gün

Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

2 gün

Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi

2 gün

Binance artık TL kabul ediyor

2 gün

Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G

2 gün

Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama

2 gün

Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla

2 gün

GÖRÜNTÜLENEN 8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Sonraki

Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti

2 gün

Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X

2 gün

TCL Plex kutu açılışı ve ilk izlenimler | Yeni akıllı telefon markası

2 gün

Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı

2 gün

Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi

2 gün

Ofiste dondurma yaptık | Çok amaçlı mutfak robotu Thermomix

2 gün

Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor

2 gün

Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

2 gün

106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı

2 gün

Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor

2 gün

En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı

2 gün

ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu

2 gün

TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor

3 gün

Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun

3 gün

Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor

3 gün

Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte tam liste

3 gün

Navi mimarisi kurumsal pazarda

3 gün

AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor

3 gün

Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı

3 gün

Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi belli oldu

Daha Eskiler