8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Önümüzdeki yıl, beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un yerini alacak Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Amiral gemisinin ekran çerçeveleri son derece ince olacak. Meizu'nun yeni telefonlarına benzeyeceğini söyleyebiliriz.
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Nokia 10'un ön tarafında çift selfie kamerası bulunabilir. Arka tarafında ise 6 görüntü sensörü içeren yuvarlak bir kamera modülünün yer alması bekleniyor. Görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl 6 kameralı telefonlar trend haline gelecek.
Fiyat etiketi de sızdırıldı
Görüntü sensörlerinin 48, 12, 20, 16 ve 5 megapiksel çözünürüğe sahip olmaları bekleniyor. Altıncı sensör ise ToF kamerası olacak. Ön tarafta 12 megapiksellik selfie kamerasının görev yapacağı bildiriliyor.
Nokia 10 gücünü Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceğini belirtelim. 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek akıllı telefonun 1.000 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı belirtiliyor.
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-Nokia