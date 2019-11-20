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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un yerini alacak Nokia 10'un detayları belli oldu. Amiral gemisi telefon ikisi önde olmak üzere toplam 8 kamera ile geliyor.
    2 gün
    8,9b
    10
    16
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
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    Önümüzdeki yıl, beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un yerini alacak Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Amiral gemisinin ekran çerçeveleri son derece ince olacak. Meizu'nun yeni telefonlarına benzeyeceğini söyleyebiliriz.

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    Nokia 10'un ön tarafında çift selfie kamerası bulunabilir. Arka tarafında ise 6 görüntü sensörü içeren yuvarlak bir kamera modülünün yer alması bekleniyor. Görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıl 6 kameralı telefonlar trend haline gelecek.

    8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
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    Fiyat etiketi de sızdırıldı

    Görüntü sensörlerinin 48, 12, 20, 16 ve 5 megapiksel çözünürüğe sahip olmaları bekleniyor. Altıncı sensör ise ToF kamerası olacak. Ön tarafta 12 megapiksellik selfie kamerasının görev yapacağı bildiriliyor.

    8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
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    Nokia 10 gücünü Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM'den alacak. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceğini belirtelim. 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek akıllı telefonun 1.000 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı belirtiliyor.



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    SaB0 2 gün en beğenilen
    “Herkes biraz abartır, biz a.koruz”

    -Nokia
    Yanıtla +34
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    Mr. Jingles 2 gün DH Misafiri
    O tasarım Nokia’ya ait zaten. Nokia 9 çıktığında daha o tasarıma sahip Huawei yoktu. Önce bir araştırın.
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    Askaparta 2 gün
    Kameraya sim kart takalım bitsin bu iş.
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    N. Chomsky 1 gün

    Yarı fiyatına 5260 Mah pilli 5 kameralı Mi Note 10 geliyor, tek kötü yanı işlemcisinin snapd 730g olması.
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    DH Misafiri 1 gün
    Nokia telefonlar çok güzel ama garantisi berbat. Bu yüzden nokiayı kimseye tavsiye etmiyorum. En son nokia 3 aldım bir yil sonra batarya şişti kendiliğinden. Garantiye götürdüm. Ankarada sadece OUNO diye bir yer bakiyor ve işi paraya dökmüşler. Adama batarya şişmiş diyorum adam dış ekranda catlak var diyor. Sadece bataryayi halledin dedim bir hafta sonra aradilar 503 TL masraf cikardilar. Lanet olsun yapmayin dedim aldim telefonu. Normal bir telefoncuya götürdüm, garantisi bozulur dedi. Zaten yapmiyorlar bakin halledin dedim 80 TL ye halloldu garantiside bazoldu. Bu yüzden kimseye tavsiye etmiyorum böyle kıytırık servisi olduğu için.
    Yanıtla +3
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    Glorfindel1907 2 gün
    Koy Lumia 1020 kamerasını biraz daha geliştirip güncel donanımlarla aynı kasaya alalım be nokia
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    Biyturs_OnSr 2 gün
    Eğer bu tasarımla gelecekse müthiş olur. Yalnız clickbait başlık olmuş. 8 kamera yok, 5 kamera var. Nokia 9 Pureview'ın aylardır bahsedilen selefi galiba bu.

    Ayrıca her ne kadar Nokia'yı başarılı bulup, sevsem de, 1000 dolara olmaz o iş. En fazla 600-650 dolar olabilir. Tabi OIS, manual focus vs. olduğunu varsayıyorum.
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    inifiesta 2 gün
    Daha önce başka bir konuda tavsiyede bulunmuştum yine bulunayım; kamera yerine led flash ile donatın, ışıldak olarak da kullanalım.
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    andires42 2 gün inifiesta
    Bir tane xenon flash hepsine bedel.
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    Askaparta 2 gün
    Kameraya sim kart takalım bitsin bu iş.
    Yanıtla +4
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    Ussuz 2 gün
    Bu kamera sayısı arttırma trendinin de sonu gelecek elbet. Yapan iki kamerayla hatta tek kamerayla da yapıyor yapacağını
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    DH Misafiri 2 gün
    Mate 30 Pro kamerası ses getirince hemen dizaynı araklamışlar
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    Mr. Jingles 2 gün DH Misafiri
    O tasarım Nokia’ya ait zaten. Nokia 9 çıktığında daha o tasarıma sahip Huawei yoktu. Önce bir araştırın.
    Yanıtla +18
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    Mr. Jingles 2 gün
    Güzel bir kamera ve güncel bir donanım koysun da alalım Nokia.
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    andires42 2 gün Mr. Jingles
    Nokia xpress music versiyonunu çıkartsın bende onu alıyım. Mr.Jingles
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    filteke 2 gün
    Nokia yil basindan sonra , subat yada bahar aylarinda 865 islemcili telefonu piyasaya sürmeli, samsung simdiden s11 uzerinde çalışıyor ve amiral gemisi hazir, nokia hem telefonu piyasaya gec sunuyor hemde gecen seneki islemci ile, bu handikapi aşabilirse satislari artar, yoksa yerinde saymaya devam
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    nokia 10, 8 kamera ve
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