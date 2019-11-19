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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor

    Alman otomobil devi BMW, i4 olarak adlandırılan elektrikli sedanını 2021 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket araçla ilgili son derece detaylı bazı yeni bilgiler paylaştı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    14,3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor
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    BMW, 2021'de seri üretime girecek BMW i4 adlı elektrikli sedan modeliyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Çevre dostu otomobilin montajı BMW 4 ve 3 Serisi'nin üretilmekte olduğu Münih'teki ana tesiste yapılacak.

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    Yeni BMW i4'ün kalbinde 530 beygir güç üretebilen 390 kW'lık bir elektrik motoru yer alıyor. Yani performans olarak 4.4 litrelik V8 motordan geri kalır bir yanı olmayacak.

    Beşinci nesil eDrive teknolojisi üzerine inşa edilen otomobil yaklaşık dört saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilecek. Aracın maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklandı.

    Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor
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    Altı dakikalık şarjla 100 km menzil

    BMW i4 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 80 kWh kapasiteli ve toplam ağırlığı 550 kg olan lityum-iyon batarya paketinden alacak. Elektrikli otomobil tam şarjla 600 kilometre gibi rekor bir menzil sunacak.

    Otomobilin bataryası 35 dakika gibi bir sürede yüzde 80 oranında şarj edilebilecek. Bu da BMW i4'ün sadece altı dakikalık şarjla 100 kilometre yol yapılabileceği anlamına geliyor.



    https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0302689EN/the-new-bmw-i4:-the-future-of-hallmark-brand-driving-pleasure Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 3 gün en beğenilen
    Kağıt üzerinde mi bu veriler. Bende Türkiye şartlarında elektrikli araç kullanmak isterdim ama doğru dürüst şarj istasyonu yok. İmrenerek bakıyorum böyle haberlere.
    Kağıt üzerinde mi bu veriler. Bende Türkiye şartlarında elektrikli araç kullanmak isterdim ama doğru dürüst şarj istasyonu yok. İmrenerek bakıyorum böyle haberl...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    OverClocK1ng 2 gün
    600 kilometre, rekor menzil miymiş? Araba yarın üretilecek demiyor.
    2021 diyor. O tarihte Tesla araçlar kim bilir neler sunacaklar. Daha bugünden 2020 model Tesla Roadster 620 Mil - 1000 km menzil sunuyor.
    Siz rekor görmemişsiniz. 2021 de şu araç bayilerde vitrinine konulunca tekrar bakın...
    600 kilometre, rekor menzil miymiş? Araba yarın üretilecek demiyor. 2021 diyor. O tarihte Tesla araçlar kim bilir neler sunacaklar. Daha bugünden 2020 model ...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    deoks 2 gün
    Ne zaman vana, hakkariye elektrikli araç şarj istasyonu açılır, o zaman elektrikli araç almak mantıklı olur. Haritaya bakıyorum ankaranın doğusunda şarj istasyonu yok. Ee ne anladık biz bu işten?
    Ne zaman vana, hakkariye elektrikli araç şarj istasyonu açılır, o zaman elektrikli araç almak mantıklı olur. Haritaya bakıyorum ankaranın doğusunda şarj istasyo...
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    Yanıtla +4
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    SaB0 23 sa.
    Yıl 2050 olsada şundan bir tane alabilsem
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    muratkaya 1 gün
    Şarj istasyonu yok ama bu araçlar normal prize takıp şarj edilemez mi? Yani yavaş da olsa iş görsün yeter.
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    Ridianod 1 gün muratkaya
    Edilir. 220v 10a ile yani 2.2kw ile saatte şarj edilebiliyor. 8 saatte de 17.8 kw doldurursunuz yani neredeyse 3 de 1'i kadar 150-200 km menzil. İş yerinde de doldurulabilir bu şekilde vs. Benzinlik gibi yanıcı patlayıcı olmayan bir enerjiye ihtiyaç duyduğu için şirketlerin şirket kartı ile araç sahibine faturalandırma yapacağı sistemler hayatımıza girecek. En azından Avrupa için bunu diyebiliriz sanırım.
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    deoks 2 gün
    Ne zaman vana, hakkariye elektrikli araç şarj istasyonu açılır, o zaman elektrikli araç almak mantıklı olur. Haritaya bakıyorum ankaranın doğusunda şarj istasyonu yok. Ee ne anladık biz bu işten?
    Yanıtla +4
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    grafman09 2 gün
    Pil teknolojisi demekki hala yerinde sayıyor..çünkü pahalı araçları tanıtıyorlar... Bir memur ailesine sedan model elektrikli araba almak istediğinde.. bunu günün şartları ile zorlanmadan satın alabildiği zaman, bu araçlara olmuş diyebiliriz.. Yoksa teknoloji şovundan öteye geçmeyen bir haber..
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    OverClocK1ng 2 gün
    600 kilometre, rekor menzil miymiş? Araba yarın üretilecek demiyor.
    2021 diyor. O tarihte Tesla araçlar kim bilir neler sunacaklar. Daha bugünden 2020 model Tesla Roadster 620 Mil - 1000 km menzil sunuyor.
    Siz rekor görmemişsiniz. 2021 de şu araç bayilerde vitrinine konulunca tekrar bakın...
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Ridianod 1 gün OverClocK1ng
    Hocam verileri çok tuhaf değerlendiriyorsunuz. Öncelikle menzilin uzunluğunu konuşuyor oluşunuz tamamen petrol kafası ile düşündüğünüz için. Türkiye hariç avrupada adamlar sokaklarda park yerleri başına orta hızda şarj cihazları koymaya başladılar. Yani benzinlik gibi olmayan ve neredeyse her yerde bulunabilir olan bir enerji kaynağı ile 600 km çok ciddi bir rakam ve gayet yeterli bir menzil. Bu menzili zaten molasız gitmek ne kadar doğru orası tartışılır. Mola verdiğiniz yerde de yemek vs yerken şarj yine fulleniyor. İşte önemli olan nokta bu. Ne kadar hızlı şarj olabilecek? 6 dakika ile 100 km detayını vermelerinin nedeni bu. Şehir içi kullanıcı olsan evin elektriğini kullansan 7-8 saatte geceleri yine 18-19kw doldurabiliyorsunuz. 150-200 km menzil yine gelmiş oluyor hızlı şarj merkezine gidene kadar.



    Bu detayların yanında bu araç 4 kişilik ve orta sınıf olarak üretilecek bir model. Roadster 2 kişilik, 100kw pil sahibi ve 200 bin dolar. Bahsettiği hızlara elektrikli motorla çıkması zor görüldüğü için şanzıman sahibi olacağı söyleniyor. Haliyle 1000 km zaten anormal olmuyor. Önemli olan şu an maliyet. Yoksa büyük devler üretebilirler de teslanın güç elektroniğini çok uygun fiyata mal etmesi şaşırtıcı olan. Müthiş mühendisleri var.
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    1ses1 3 gün en beğenilen
    Kağıt üzerinde mi bu veriler. Bende Türkiye şartlarında elektrikli araç kullanmak isterdim ama doğru dürüst şarj istasyonu yok. İmrenerek bakıyorum böyle haberlere.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    MustafaC53 2 gün 1ses1
    Al sana fırsat işte. Çalış çabala Türkiyedeki bu sektör açığını kapat. Sakın bana insanlar fakir araba alamaz edebiyatı yapma ama...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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