Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor

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BMW, 2021'de seri üretime girecek BMW i4 adlı elektrikli sedan modeliyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Çevre dostu otomobilin montajı BMW 4 ve 3 Serisi'nin üretilmekte olduğu Münih'teki ana tesiste yapılacak.

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Yeni BMW i4'ün kalbinde 530 beygir güç üretebilen 390 kW'lık bir elektrik motoru yer alıyor. Yani performans olarak 4.4 litrelik V8 motordan geri kalır bir yanı olmayacak.

Beşinci nesil eDrive teknolojisi üzerine inşa edilen otomobil yaklaşık dört saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilecek. Aracın maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklandı.

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Altı dakikalık şarjla 100 km menzil

BMW i4 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 80 kWh kapasiteli ve toplam ağırlığı 550 kg olan lityum-iyon batarya paketinden alacak. Elektrikli otomobil tam şarjla 600 kilometre gibi rekor bir menzil sunacak.

Otomobilin bataryası 35 dakika gibi bir sürede yüzde 80 oranında şarj edilebilecek. Bu da BMW i4'ün sadece altı dakikalık şarjla 100 kilometre yol yapılabileceği anlamına geliyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0302689EN/the-new-bmw-i4:-the-future-of-hallmark-brand-driving-pleasure