Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası

ABD-Çin ticaret savaşının tam ortasında kalan Huawei’ye yönelik son günlerde devlet desteği iddiaları giderek artıyor. Son araştırma raporunun ardından bu kez CIA servisinin hazırladığı bir rapor internete sızdırıldı.

Kaynak sağlam mı?

CIA’in Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda iş ortakları ile paylaştığı ifade edilen rapora göre Huawei doğrudan Çin hükümeti, Ulusal Güvenlik Komisyonu ve devlet istihbarat ağı tarafından fonlanıyor.

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Elbette Huawei’nin en büyük savunması araştırma verilerinin usulsüz ve yanlış elde edilmiş olması. CIA’in de bu raporu neye dayanarak hazırladığı bilinmiyor. Elbette bu büyük istihbarat servisinin Çin’de güvenilir kaynakları vardır ancak bu tür kaynaklar ne kadar doğru bilgi sağlıyor merak konusu.

Raporda bahsedilen konular Huawei’nin ülkeye girişini bile yasaklayacak türden veriler içeriyor. Bu bakımdan bağımsız mahkemeler tarafından incelenerek karar verilmesinde fayda olacaktır. Diğer türlü gizli raporlarla özel bir şirketin faaliyetlerini tümden yasaklamak hak ihlallerine sebebiyet verebilir. Özellikle 5G Telekom altyapıları konusunda uzman haline gelmiş bir firmanın söz konusu olması önemli teknolojilerin de erişilemez olmasına neden olabilir.