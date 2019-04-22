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Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası

CIA servisi Huawei’nin Çin hükümeti ve istihbarat ağı tarafından fonlandığına dair ciddi bulgular elde etmiş. Kaynak bilinmiyor ancak pek çok ülke ile bu bilgi paylaşılmış durumda.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD-Çin ticaret savaşının tam ortasında kalan Huawei’ye yönelik son günlerde devlet desteği iddiaları giderek artıyor. Son araştırma raporunun ardından bu kez CIA servisinin hazırladığı bir rapor internete sızdırıldı.

Kaynak sağlam mı?

CIA’in Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda iş ortakları ile paylaştığı ifade edilen rapora göre Huawei doğrudan Çin hükümeti, Ulusal Güvenlik Komisyonu ve devlet istihbarat ağı tarafından fonlanıyor.

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Elbette Huawei’nin en büyük savunması araştırma verilerinin usulsüz ve yanlış elde edilmiş olması. CIA’in de bu raporu neye dayanarak hazırladığı bilinmiyor. Elbette bu büyük istihbarat servisinin Çin’de güvenilir kaynakları vardır ancak bu tür kaynaklar ne kadar doğru bilgi sağlıyor merak konusu.

Raporda bahsedilen konular Huawei’nin ülkeye girişini bile yasaklayacak türden veriler içeriyor. Bu bakımdan bağımsız mahkemeler tarafından incelenerek karar verilmesinde fayda olacaktır. Diğer türlü gizli raporlarla özel bir şirketin faaliyetlerini tümden yasaklamak hak ihlallerine sebebiyet verebilir. Özellikle 5G Telekom altyapıları konusunda uzman haline gelmiş bir firmanın söz konusu olması önemli teknolojilerin de erişilemez olmasına neden olabilir.

 

https://www.slashgear.com/cia-leak-claims-huawei-received-funds-from-chinese-state-security-21574225/ Yorum Yaz
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Jeopol 3 hf.
ayfonu ucuzlatin bilgileri size kaptiralim
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aslanx1 3 hf.
Ben bunun ticari savaşın kirli yüzü olduğunu düşünüyorum... Böyle bir şey olsa bile hangi telefon arka planda bataryayı sömürüyorsa o zaman ondan şüphelenirim ki bu durumda aklıma gelen en son marka huawei olur... Lg, samsung arka planda bataryayı sömürüyor
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Jon SNOW 37 3 hf.
Huawei kullanmak cesaret ister
Her yazdığın şey Çinlilerin eline geciyor
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The Hollow 3 hf.
ABD'nin istihbarat paylaştığı ülkeler Five Eyes birliğinin içerisinde. Bunlar haricinde hiçbir ülkeye paylaşılmayan raporu herkese açık yayınlamazlar zaten. Demek ki sağlam kanıtlar var. Şahsen Çin'li veya Rus hiçbir şirkete güvenmiyorum. Ürünlerini de kullanmıyorum.
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astegon 3 hf.
Çok normal. Günümüzün en güzel istihbaratını cihazlardan topluyorlar.
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alaz1903 3 hf.
Amerika artık sıkmaya başladı. Ortaya koyulan somut bir şey de yok. Sürekli aynı tarane.
Sebebi çok bariz: donanimhaber.com/...
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Nevfel 4 hf.
Almasa bu kadar hızlı büyüyebilir miydi? Amerika şerefsiz çinde ondan aşağı değil. Al birini vur ötekine.
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