8500 dolarlık minik elektrikli araç Çin'de satışa sunuldu: JMEV EV3 Plus

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Tam Boyutta Gör Çinli Jiangling, minik elektrikli otomobili JMEV EV3 Plus'ın 2025 model versiyonunu satışa sundu. Şehir içi kullanıma yönelik tasarlanan modelin Comfort versiyonu 8500 dolar (300 bin TL), Luxury versiyonu ise 9100 dolar satış fiyatına sahip.

JMEV EV3 Plus; 3720 mm uzunluğa, 1640 mm genişliğe, 1535 mm yüksekliğe ve 2390 mm aks mesafesine sahip. Kuru ağırlığı 1060 kilogram olarak açıklanan model, kızgın bakışlı farları ve arkaya doğru yükselen omuz çizgisiyle oldukça dinamik bir görüntü sunuyor.

Tam Boyutta Gör Sütunları gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renkte tasarlanan modelin ön bölümünde panjur tasarımı ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Arkada ise spoyler, park sensörleri, öndeki farlarla uyumlu stoplar ve difüzör göze çarpıyor.

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%100 elektrikli bir otomobil olmasına rağmen iç mekan epey eski bir görünüme sahip. Direksiyon simidi bu iç mekana göre epey büyük. Ortada dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Sürücünün önünde ise başka bir ekran yok. Gövde rengiyle uyumlu detaylara bolca yer verilen alandaki fiziksel kontroller de orta konsolda toplanmış.

Tam Boyutta Gör JMEV EV3 Plus, 50 kW güç ve 125 Nm tork üreten bir motora sahip. Bir önceki versiyonda 40 kW'lık motor kullanılıyordu. 30.24 kWsa'lik batarya ile donatılan model, Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre 330 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Otomobilin son hızı ise 102 km/s olarak açıklandı.

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8500 dolarlık elektrikli JMEV EV3 Plus Çin'de satışa sunuldu