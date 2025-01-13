8500 dolarlık minik elektrikli araç Çin'de satışa sunuldu: JMEV EV3 Plus

JMEV EV3 Plus; 3720 mm uzunluğa, 1640 mm genişliğe, 1535 mm yüksekliğe ve 2390 mm aks mesafesine sahip. Kuru ağırlığı 1060 kilogram olarak açıklanan model, kızgın bakışlı farları ve arkaya doğru yükselen omuz çizgisiyle oldukça dinamik bir görüntü sunuyor.
%100 elektrikli bir otomobil olmasına rağmen iç mekan epey eski bir görünüme sahip. Direksiyon simidi bu iç mekana göre epey büyük. Ortada dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Sürücünün önünde ise başka bir ekran yok. Gövde rengiyle uyumlu detaylara bolca yer verilen alandaki fiziksel kontroller de orta konsolda toplanmış.